Ουκρανία: Kαμία σχέση με την επίθεση σε ρωσικό δεξαμενόπλοιο ανοιχτά της Τουρκίας

Καμία σχέση με την επίθεση σε δεξαμενόπλοιο με ρωσική σημαία φορτωμένο με ηλιέλαιο κοντά στην Τουρκία δεν είχε η Ουκρανία, όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος του ουκρανικού υπουργείου Εξωτερικών.

Το περιστατικό αφορά σε ένα ρωσικό δεξαμενόπλοιο που μετέφερε ηλιέλαιο από τη Ρωσία προς τη Γεωργία και ανέφερε ότι δέχτηκε επίθεση στα ανοικτά των τουρκικών ακτών. Η Διεύθυνση Ναυτιλιακών Υποθέσεων της Τουρκίας, καθώς και η ναυτιλιακή εταιρεία Tribeca, επιβεβαίωσαν ότι και τα 13 μέλη του πληρώματος είναι καλά στην υγεία τους.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Ουκρανίας, Χεόρχι Τίχι δήλωσε ότι η Ουκρανία δεν είχε καμία εμπλοκή στη σημερινή επίθεση, ότι «θα ήταν παράλογο» να επιτεθεί στο πλοίο δεδομένης της πορείας του προς τη Γεωργία, προσθέτοντας ότι αυτό «υποδηλώνει ότι η Ρωσία μπορεί να σκηνοθέτησε όλο αυτό».

«Η Ουκρανία δεν έχει καμία σχέση με αυτό το περιστατικό και διαψεύδουμε επισήμως τυχόν ισχυρισμούς τέτοιου είδους που διατυπώνονται από τη ρωσική προπαγάνδα», δήλωσε ο Τίχι στο X.

In a 3rd time within a week: Ukrainian naval #drones attacked Russian tanker "Midvolga 2" 80 miles off the coast of #Turkey, near the city of #Sinop. The ship was transporting sunflower oil to #Georgia.#BlackSea #UkraineRussianWar pic.twitter.com/E2iewph4mY December 2, 2025

Δύο ακόμη περιστατικά την περασμένη εβδομάδα

Την περασμένη Παρασκευή, ουκρανικά μη επανδρωμένα σκάφη επιφανείας έπληξαν στη Μαύρη Θάλασσα δύο δεξαμενόπλοια που βρίσκονται υπό καθεστώς κυρώσεων και κατευθύνονταν σε ρωσικό λιμάνι για να φορτωθούν με πετρέλαιο προοριζόμενο για διεθνείς αγορές. Με αυτό τον τρόπο, το Κίεβο επιδιώκει να εντείνει την πίεση στη ρωσική πετρελαϊκή βιομηχανία.

Εδώ και μήνες, η Ουκρανία στοχοποιεί ρωσικά διυλιστήρια χρησιμοποιώντας drones μεγάλης εμβέλειας, τα οποία μπορούν να χτυπήσουν πολύ μακριά από τη γραμμή του μετώπου, αυξάνοντας έτσι τη δυνατότητα πλήγματος. Το Κίεβο έχει επανειλημμένα ζητήσει από τις δυτικές χώρες να λάβουν ουσιαστικά μέτρα κατά του αποκαλούμενου «σκιώδους στόλου» της Ρωσίας, ο οποίος –σύμφωνα με την ουκρανική κυβέρνηση– επιτρέπει στη Μόσχα να εξάγει μεγάλες ποσότητες πετρελαίου και να χρηματοδοτεί τον πόλεμό της στην Ουκρανία, παρά το πλαίσιο κυρώσεων.

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε τη Δευτέρα ότι οι επιθέσεις σε εμπορικά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές, απευθύνοντας προειδοποίηση «σε όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές».

Υπενθυμίζεται ότι η Ουκρανία ανέλαβε την ευθύνη για το χτύπημα στα δύο δεξαμενόπλοια «Kairos» και «Virat», αναφέροντας πως επρόκειτο για πλήγμα εναντίον πλοίων του «ρωσικού σκιώδους στόλου» που, σύμφωνα με το Κίεβο, χρησιμοποιεί η Μόσχα για να παρακάμπτει τις δυτικές κυρώσεις.