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Νέα επίθεση με drone σε ρωσικό δεξαμενόπλοιο στη Μαύρη Θάλασσα – Αλώβητο το πλήρωμα
Ναυτιλία
15:15 - 02 Δεκ 2025

Νέα επίθεση με drone σε ρωσικό δεξαμενόπλοιο στη Μαύρη Θάλασσα – Αλώβητο το πλήρωμα

Reporter.gr Newsroom
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Ένα δεξαμενόπλοιο με ρωσική σημαία, φορτωμένο με ηλιέλαιο, ανέφερε ότι δέχθηκε επίθεση από drone στα ανοικτά των τουρκικών ακτών την Τρίτη, όμως τα 13 μέλη του πληρώματος δεν τραυματίστηκαν, όπως δήλωσαν η τουρκική ναυτιλιακή αρχή και το πρακτορείο Tribeca.

Το πλοίο, MIDVOLGA-2, ανέφερε ότι δέχθηκε επίθεση 80 μίλια (130 χλμ.) από τις τουρκικές ακτές, αλλά δεν ζήτησε βοήθεια και συνέχισε τον πλου προς το λιμάνι της Σινώπης, σύμφωνα με τη Διεύθυνση Ναυτιλιακών Υποθέσεων της Τουρκίας, σε ανάρτηση στην πλατφόρμα X, όπως αναμεταδίδει το Reuters.

Το Tribeca ανέφερε ότι το πλοίο δέχθηκε επίθεση από drone. Δεν ήταν άμεσα σαφές ποιος πραγματοποίησε την επίθεση, ενώ η Διεύθυνση Ναυτιλιακών Υποθέσεων δεν παρείχε πρόσθετες λεπτομέρειες.

Η τουρκική ναυτιλιακή αρχή δήλωσε ότι το πλοίο ταξίδευε από τη Ρωσία προς τη Γεωργία, ενώ το Tribeca ανέφερε ότι κατευθυνόταν προς τη Μερσίνη. Και οι δύο πηγές επιβεβαίωσαν ότι το πλοίο συνεχίζει πλέον μόνο του προς τη Σινώπη.

«Τα απαραίτητα μηνύματα διαβιβάστηκαν στα σχετικά μέρη, συμπεριλαμβανομένων των ουκρανικών αρχών», δήλωσε Τούρκος αξιωματούχος, χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες.

Ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε τη Δευτέρα ότι οι επιθέσεις σε εμπορικά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα είναι απαράδεκτες, προειδοποιώντας «όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές».

Την περασμένη εβδομάδα, ουκρανικά ναυτικά drones έπληξαν δύο δεξαμενόπλοια που έχουν δεχθεί κυρώσεις από το Κίεβο και ορισμένους δυτικούς συμμάχους του, καθώς κατευθύνονταν σε ρωσικό λιμάνι για να φορτώσουν πετρέλαιο με προορισμό αγορές του εξωτερικού, στο πλαίσιο της προσπάθειας της Ουκρανίας να ασκήσει πίεση στον ρωσικό πετρελαϊκό τομέα.

Η Τουρκία, μέλος του ΝΑΤΟ, έχει διατηρήσει καλές σχέσεις τόσο με το Κίεβο όσο και με τη Μόσχα καθ’ όλη τη διάρκεια του πολέμου. Έχει παράσχει στρατιωτική υποστήριξη στην Ουκρανία, αλλά αρνήθηκε να συμμετάσχει στις δυτικές κυρώσεις κατά της Μόσχας.

Στο παρελθόν έχει φιλοξενήσει τρεις γύρους ειρηνευτικών συνομιλιών στην Κωνσταντινούπολη και έχει επανειλημμένα προσφερθεί να διοργανώσει μια συνάντηση κορυφής, υπογραμμίζοντας ότι πρέπει να βρεθεί άμεση λύση για τον τερματισμό του πολέμου.

Η Άγκυρα έχει επίσης ζητήσει εγγυήσεις για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στη Μαύρη Θάλασσα, όπου μοιράζεται θαλάσσια σύνορα με τη Ρωσία και την Ουκρανία.

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