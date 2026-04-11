Το Πακιστάν έστειλε μαχητικά αεροσκάφη στη Σαουδική Αραβία

Η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε το Σάββατο ότι το Πακιστάν προχώρησε στην ανάπτυξη μαχητικών αεροσκαφών και άλλων στρατιωτικών μέσων στο έδαφός της, την ίδια ημέρα που η πακιστανική κυβέρνηση φιλοξενούσε συνομιλίες ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal.

Το σαουδαραβικό υπουργείο Άμυνας ανέφερε ότι τα πακιστανικά αεροσκάφη προσγειώθηκαν στην αεροπορική βάση King Abdulaziz, η οποία βρίσκεται στο ανατολικό τμήμα της χώρας, απέναντι από το Ιράν, στον Περσικό Κόλπο.

Η συγκεκριμένη ανάπτυξη εντάσσεται στο πλαίσιο μιας πρόσφατης συμφωνίας αμοιβαίας άμυνας μεταξύ των δύο χωρών, η οποία αποσκοπεί στην ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας των ενόπλων δυνάμεών τους, καθώς και στη στήριξη της ασφάλειας και της σταθερότητας τόσο σε περιφερειακό όσο και σε διεθνές επίπεδο, όπως επισημάνθηκε από το υπουργείο.

Αναλυτές σε θέματα ασφάλειας εκτιμούν ότι η κίνηση αυτή μπορεί να εκληφθεί ως μήνυμα αποτροπής προς το Ιράν, προκειμένου να μην προχωρήσει σε επιθέσεις κατά του βασιλείου. Υπενθυμίζεται ότι η Σαουδική Αραβία έχει δεχθεί έντονες επιθέσεις από το Ιράν τις τελευταίες εβδομάδες, μεταξύ των οποίων και πλήγμα σε σημαντικό πετρελαιαγωγό Ανατολής–Δύσης, λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση της πρόσφατης κατάπαυσης του πυρός.

Ο Umar Karim, ερευνητικός συνεργάτης στο Κέντρο Ερευνών και Ισλαμικών Σπουδών King Faisal, δήλωσε ότι πιθανότατα πρόκειται για την πρώτη φορά που μαχητικά αεροσκάφη που ανήκουν και επιχειρούν από το Πακιστάν —και είναι εν μέρει κινεζικής κατασκευής— αναπτύσσονται στη Σαουδική Αραβία.

Όπως πρόσθεσε, η φυσική παρουσία της Πακιστανικής Αεροπορίας και το ενδεχόμενο συμμετοχής της σε αμυντικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν αυξάνει σημαντικά το ρίσκο για οποιαδήποτε επιθετική ενέργεια από την πλευρά της Τεχεράνης.

Σημειώνεται ότι η Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν είχαν υπογράψει τη συγκεκριμένη αμυντική συμφωνία τον Σεπτέμβριο.