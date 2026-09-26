Ισπανία: Οι βίαιες εξώσεις, η στεγαστική κρίση και ο πληθωρισμός που «καλπάζει»

Στην Ισπανία, το ζήτημα των εξώσεων επανήλθε στο προσκήνιο τις τελευταίες ημέρες, προκαλώντας «κύμα» διαδηλώσεων και οργισμένες αντιδράσεις από την κοινωνία των πολιτών τοποθετώντας έτσι το κόστος στέγασης στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης.

Όπως μεταδίδει η EL PAÍS, η έξωση της 87χρονης Maricarmen, που πραγματοποιήθηκε αυτή την εβδομάδα από την εταιρεία Urbagestión, έχει αναζωπυρώσει την κοινωνική και πολιτική πίεση για την προώθηση του νέου κυβερνητικού διατάγματος για τη στέγαση, το οποίο η ισπανική κυβέρνηση διαπραγματεύεται με τους κοινοβουλευτικούς εταίρους της και ευελπιστεί να φέρει προς έγκριση στο Υπουργικό Συμβούλιο την ερχόμενη Τρίτη (29/9).

«Κύμα» αλληλεγγύης και αντιδράσεων

Παράλληλα, όπως τονίζει η Diario Público η έξωση της 87χρονης γυναίκας έδωσε νέα ώθηση στον αγώνα για τη στέγαση, με ένα κύμα διαμαρτυριών σε αρκετές πόλεις της χώρας. Όπως αναφέρεται μάλιστα, η κοινωνική αντίδραση ήταν ήδη εμφανής πριν από τη συγκεκριμένη έξωση, όμως η έκρηξη των κινητοποιήσεων ήρθε μετά τις αγωνιώδεις επτά ώρες, κατά τις οποίες οι δυνάμεις καταστολής επενέβησαν για να απομακρύνουν την 87χρονη Maricarmen διά της βίας.

Στον απόηχο των παραπάνω γεγονότων, περισσότεροι από 10.000 άνθρωποι συμμετείχαν σε μια τεταμένη διαδήλωση, κατά τη διάρκεια της οποίας οι δυνάμεις καταστολής έκαναν χρήση πλαστικών σφαιρών, προχωρώντας σε συλλήψεις.

Τη συγκεκριμένη κινητοποίηση ακολούθησαν εκδηλώσεις αλληλεγγύης σε 13 πόλεις της Ισπανίας. Στη Βαρκελώνη, το Συνδικάτο Ενοικιαστών και άλλες οργανώσεις κάλεσαν σε συγκέντρωση μπροστά από την αντιπροσωπεία της κυβέρνησης στην Καταλονία, με το χαρακτηριστικό σύνθημα «Η Maricarmen δεν είναι μόνη».

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Σε αυτό το πλαίσιο, η κυβέρνηση του Πέδρο Σάντσεθ εξετάζει το ενδεχόμενο να διαμορφώσει προσεχώς ένα νέο μηχανισμό για τον περιορισμό των αυξήσεων των ενοικίων σε συμβάσεις που υπογράφηκαν πριν από το 2023, τα οποία εξακολουθούν να συνδέονται με το δείκτη τιμών καταναλωτή (IPC).

«Καλπάζει» ο πληθωρισμός - Στο υψηλότερο επίπεδο από το Φεβρουάριο του 2023

Την ίδια ώρα, το ζήτημα έχει αποκτήσει ιδιαίτερη σημασία λόγω της νέας ανόδου του πληθωρισμού που πλήττει την Ισπανία. Τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, που αφορούν τον Αύγουστο, τοποθετούν το δείκτη τιμών καταναλωτή στο 4,3%, 0,7% δηλαδή υψηλότερα από τον Ιούλιο και στο υψηλότερο επίπεδό του από τον Φεβρουάριο του 2023.

Όπως επισημαίνει η EL PAÍS, η συγκεκριμένη άνοδος συνδέεται κυρίως με τη σημαντική αύξηση του κόστους των καυσίμων και της ενέργειας, σε ένα διεθνές περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από την αβεβαιότητα που έχει προκαλέσει ο πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν, με τις διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών να έχουν περιέλθει εδώ και αρκετό καιρό σε αδιέξοδο.

Υπενθυμίζεται άλλωστε, ότι σημαντικότεροι οίκοι ανάλυσης, προβλέπουν υψηλό πληθωρισμό τους επόμενους μήνες, ενώ οργανισμοί όπως ο ΟΟΣΑ προειδοποιούν για ποσοστά πολύ υψηλότερα από τα συνήθη και το 2027.

Σε αυτό το φόντο, στην Ισπανία, η άνοδος του δείκτη τιμών καταναλωτή έχει άμεσες επιπτώσεις στους ενοικιαστές που υπέγραψαν τα συμβόλαιά τους πριν από την έναρξη ισχύος του Νόμου περί Στέγασης, στα μέσα του 2023, καθώς οι αναπροσαρμογές των ενοικίων τους συνδέονται με τον πληθωρισμό.

Με βάση το στοιχείο του Αυγούστου, ένα ενοίκιο 900 ευρώ το μήνα που πρόκειται να αναπροσαρμοστεί το Σεπτέμβριο θα αυξηθεί κατά σχεδόν 40 ευρώ το μήνα, ποσό που -σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες- είναι δύσκολο να απορροφήσουν νοικοκυριά τα οποία ήδη διαθέτουν μεγάλο μέρος του εισοδήματός τους για τη στέγαση.