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Ισπανία: Τα κυβερνητικά μέτρα για τη στέγαση υπό την πίεση των μαζικών κινητοποιήσεων
Ειδήσεις
13:53 - 29 Σεπ 2026

Ισπανία: Τα κυβερνητικά μέτρα για τη στέγαση υπό την πίεση των μαζικών κινητοποιήσεων

Νικόλας Μπεγέτης

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Στην Ισπανία, τα κόμματα που συμμετέχουν στην κυβέρνηση -και συγκεκριμένα το σοσιαλδημοκρατικό PSOE του Πέδρο Σάντσεθ και ο αριστερός συνασπισμός Sumar- κατέληξαν σε συμφωνία για την έγκριση δύο νομοθετικών διαταγμάτων με αντικείμενο τη στέγαση, με στόχο «να ανταποκριθούν στα αιτήματα των πολιτών και να προωθήσουν την κατοχύρωση δικαιωμάτων».      

Πιο αναλυτικά, όπως μεταδίδει η El País, τα μέτρα που εγκρίθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο περιλαμβάνουν:

  • την παράταση της προστασίας από τις εξώσεις έως το 2030,
  • τη ρύθμιση βραχυχρόνιων μισθώσεων και της ενοικίασης δωματίων,
  • την απαγόρευση αγοράς ακινήτων από κερδοσκοπικά επενδυτικά κεφάλαια (funds) έως το 2028,
  • καθώς και την παράταση κατά δύο έτη των υφιστάμενων μισθωτικών συμβάσεων που λήγουν πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2028, μεταξύ άλλων μέτρων.

Παράλληλα, -σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες- επιτεύχθηκε συμφωνία για την αυτόματη ανανέωση των μισθώσεων, η οποία θα συμπεριληφθεί σε δεύτερο νομοθετικό διάταγμα.

Στον απόηχο των συγκεκριμένων αποφάσεων, η εκπρόσωπος του καταλανικού αυτονομιστικού κόμματος Junts, Μιριάμ Νογκέρας, κατηγόρησε την Τρίτη (29/9) την αριστερή συμμαχία Sumar ότι «αφήνει τους μικρούς ιδιοκτήτες απροστάτευτους», στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για το νομοθετικό διάταγμα σχετικά με τη στέγαση.

Να σημειωθεί ότι τα συγκεκριμένα μέτρα ανακοινώνονται εν μέσω ενός κύματος διαδηλώσεων και διαμαρτυριών στην Ισπανία με επίκεντρο τη στεγαστική κρίση. Υπενθυμίζεται ότι οι κινητοποιήσεις ξέσπασαν την περασμένη βδομάδα με αφορμή την έξωση της 87χρονης Maricarmen.

Όπως μάλιστα μεταδίδει η Diario Público, κάτω από την κοινωνική πίεση των μαζικών διαδηλώσεων η εταιρεία Urbagestión που είχε πραγματοποιήσει την έξωση αναγκάστηκε να προχωρήσει σε μια συμφωνία προκειμένου η 87χρονη γυναίκα να επιστρέψει στο σπίτι που έζησε επί 70 χρόνια.

Την ίδια ώρα, χιλιάδες διαδηλωτές παραμένουν σε σκηνές στην Πουέρτα ντελ Σολ της Μαδρίτης και σε άλλες πόλεις της χώρας, περιμένοντας να ενημερωθούν για τα μέτρα που ενέκρινε η κυβέρνηση.

Σύμφωνα με την Diario Público, τα κυβερνητικά μέτρα αναμένεται να εγκριθούν από το Κογκρέσο των Αντιπροσώπων την Πέμπτη (1/10).

Τελευταία τροποποίηση στις 29/09/2026 - 13:55
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