Ισπανία: Ανοίγει ο δρόμος για πρόωρες εκλογές – Καταψηφίστηκε η πρόταση Σάντσεθ για το στεγαστικό

Οι Ισπανοί βουλευτές καταψήφισαν σήμερα (Παρασκευή, 2/10) την πρώτη πράξη νομοθετικού περιεχομένου που έφερε προς ψήφιση η αριστερή κυβέρνηση, στο πλαίσιο της προσπάθειάς της να αντιμετωπίσει τη στεγαστική κρίση.

Η εξέλιξη αποτελεί πολιτικό πλήγμα για τον πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ, ο οποίος λίγα μόλις λεπτά πριν από την ψηφοφορία είχε καλέσει τους βουλευτές να «αφήσουν στην άκρη τις πολιτικές σκοπιμότητες».

«Ντροπή!» φώναζαν εκατοντάδες διαδηλωτές που είχαν συγκεντρωθεί έξω από το Κοινοβούλιο αμέσως μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος, ενώ παράλληλα καλούσαν σε «γενική απεργία», σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου.

Συνολικά, 178 βουλευτές καταψήφισαν την πράξη νομοθετικού περιεχομένου, ενώ 172 τάχθηκαν υπέρ, χωρίς να καταγραφεί καμία αποχή.

Η ισπανική Βουλή κλήθηκε σήμερα να αποφασίσει επί δύο πράξεων νομοθετικού περιεχομένου που αφορούν τη στέγαση, τις οποίες προωθούσε η κυβέρνηση, ενώ στη χώρα βρίσκεται σε εξέλιξη έντονο κύμα λαϊκών αντιδράσεων για την στεγαστική κρίση.