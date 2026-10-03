Απορρίφθηκαν τα μέτρα για τη στέγαση, φουντώνουν οι κινητοποιήσεις στην Ισπανία

Χιλιάδες άνθρωποι κατέβηκαν το Σάββατο στους δρόμους ισπανικών πόλεων, ζητώντας την προκήρυξη γενικής απεργίας, μία ημέρα μετά την απόρριψη από το Κογκρέσο δύο κυβερνητικών νομοθετικών διαταγμάτων που στόχευαν στην ενίσχυση της προστασίας των ενοικιαστών.

Στη Μαδρίτη, οι διοργανωτές κάνουν λόγο για περίπου 500.000 συμμετέχοντες, ενώ οι αρχές υπολογίζουν τον αριθμό τους σε περίπου 70.000. Ακτιβιστές έχουν κατασκηνώσει εδώ και περίπου μία εβδομάδα στην Πουέρτα ντελ Σολ, μία από τις κεντρικότερες και πιο τουριστικές πλατείες της ισπανικής πρωτεύουσας.

Οι διαδηλωτές κρατούν πανό με το σύνθημα «Γενική απεργία» και φωνάζουν συνθήματα όπως «Κάτω ο ραντιερισμός», διαμαρτυρόμενοι για το υψηλό κόστος στέγασης και τις αυξήσεις των ενοικίων, όπως σημειώνει το Euronews.

Η κινητοποίηση παραμένει ειρηνική, υπό ισχυρή αστυνομική παρουσία. Ο πρόεδρος της εργοδοτικής συνομοσπονδίας CEOE, Αντόνιο Γκαραμέντι, δήλωσε ότι σέβεται τις διαδηλώσεις, προειδοποίησε όμως ότι θα λάβει μέτρα σε περίπτωση που προκηρυχθεί γενική απεργία, την οποία θεωρεί «παράνομη».

Η Ένωση Ενοικιαστών, που συντονίζει τις κινητοποιήσεις, υποστηρίζει ότι υπάρχει «αγεφύρωτη απόσταση ανάμεσα σε αυτό που θέλει ο κόσμος και σε αυτό που ψηφίζουν τα κόμματα».

Μεταξύ των αιτημάτων της περιλαμβάνονται μείωση των ενοικίων κατά 50%, συμβάσεις αορίστου διάρκειας και απαλλοτρίωση κατοικιών που ανήκουν σε επενδυτικά funds. Η εκπρόσωπος της Ένωσης, Βαλέρια Ράκου, δήλωσε ότι δεν έχει ακόμη οριστεί ημερομηνία για τη γενική απεργία, καθώς βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις με άλλες οργανώσεις, με στόχο μια κινητοποίηση που θα είναι, όπως είπε, «ιστορική».

Ένταση στη Βαλένθια

Στη Βαλένθια, οι διαδηλωτές κατευθύνθηκαν προς το Palau de les Arts Reina Sofía, όπου πραγματοποιείται το Valencia Real Estate Summit 2026, συνέδριο για επενδύσεις στην αγορά ακινήτων. Μεταξύ των ομιλητών είναι και ο πρώην επικεφαλής των Ciudadanos, Αλμπέρτ Ριβέρα.

Ορισμένοι διαδηλωτές απομάκρυναν κιγκλιδώματα και έσπασαν τον αστυνομικό κλοιό, ενώ σημειώθηκε ρίψη αντικειμένων εναντίον αστυνομικών. Οι δυνάμεις ασφαλείας απάντησαν με δακρυγόνα και πλαστικές σφαίρες. Αρκετοί διαδηλωτές κατάφεραν να φτάσουν στο πάνω τμήμα του κτιρίου.

Η πορεία είχε οργανωθεί από τέσσερις οργανώσεις, μεταξύ των οποίων η Ένωση Ενοικιαστών και η Ένωση Στέγασης.

Κινητοποιήσεις πραγματοποιήθηκαν και σε πολλές ακόμη πόλεις της χώρας. Στο Ντονόστια, η διαμαρτυρία συνεχίστηκε για δεύτερη ημέρα, με πρωτοβουλία του συνδικάτου LAB και τη στήριξη της Ένωσης Ενοικιαστών. Στο Κάδιθ, όπου σύμφωνα με τους διοργανωτές το μέσο ενοίκιο αγγίζει τα 900 ευρώ, ενώ η αγορά κατοικίας φτάνει περίπου τις 200.000 ευρώ, η πορεία ολοκληρώθηκε στο δημαρχείο με την ανάγνωση ψηφίσματος.

Διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν επίσης στα Κανάρια Νησιά, στη Λας Πάλμας ντε Γκραν Κανάρια, καθώς και σε Λανθαρότε, Φουερτεβεντούρα και Τενερίφη.

Στη Βαρκελώνη, η Λουάνα Ρότσα, μέλος της κατασκήνωσης διαμαρτυρίας, δήλωσε στην ισπανική δημόσια τηλεόραση TVE ότι οι συμμετέχοντες σκοπεύουν να παραμείνουν εκεί επ' αόριστον: «Οδεύουμε προς μια γενική απεργία», ανέφερε.

Στο Τερουέλ έχει προγραμματιστεί νέα συγκέντρωση την Κυριακή στις 18:30, με αφετηρία την πλατεία Πλάθα ντελ Τορικό.

Ο Σάντσεθ εξετάζει πρόωρες εκλογές

Οι κινητοποιήσεις ξέσπασαν μία ημέρα μετά την απόρριψη από το ισπανικό Κογκρέσο δύο κυβερνητικών νομοθετικών διαταγμάτων για τη στέγαση.

Το πρώτο απορρίφθηκε με 172 ψήφους υπέρ και 178 κατά, ενώ το δεύτερο με 166 υπέρ και 184 κατά. Κατά ψήφισαν το Λαϊκό Κόμμα (PP), το Vox και η UPN, ενώ οι Junts επέλεξαν να μην τα στηρίξουν.

Ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ, κλείνοντας την ομιλία του, προειδοποίησε τους πολιτικούς αντιπάλους του: «Η Ιστορία θα σας κρίνει νωρίτερα απ' όσο νομίζετε και πιο αυστηρά απ' όσο φαντάζεστε».

Ο Σάντσεθ έχει πλέον ανοίξει μια περίοδο προβληματισμού σχετικά με το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών, απόφαση που βρίσκεται αποκλειστικά στα δικά του χέρια. Η αντιπολίτευση επαναλαμβάνει το αίτημά της για εκλογές, ενώ σύμφωνα με το αρχικό ρεπορτάζ, το ενδεχόμενο εξετάζουν πλέον και στελέχη του PSOE και υπουργοί της κυβέρνησης.

Οι Junts καλούν το PSOE να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Η εκπρόσωπος του κόμματος, Μίριαμ Νογκέρας, χαρακτήρισε τα νομοθετικά διατάγματα «κακογραμμένο νόμο», ενώ ο γενικός γραμματέας του κόμματος, Ζόρντι Τουρούλ, υποστήριξε ότι τα μέτρα θα είχαν «αποθαρρύνει» τις πωλήσεις ακινήτων.

Το PSOE απαντά ότι τα κείμενα περιλαμβάνουν ήδη τις προτάσεις των Junts, θέτοντας το ερώτημα: «Τι άλλο θέλουν;»

Η αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Γιολάντα Ντίας, υποστηρίζει ότι οι εξώσεις έχουν «τρία ονόματα»: Φεϊχόο, Αμπασκάλ και Νογκέρας. Από την πλευρά του, ο ηγέτης του PP, Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχόο, δεσμεύτηκε να αναζητήσει μια νομική λύση ώστε να μην υπάρξει νέα περίοδος χωρίς προϋπολογισμό.

Την ίδια ώρα, η κατασκήνωση στην Πουέρτα ντελ Σολ συμπληρώνει την έβδομη νύχτα της, με περίπου 2.000 ανθρώπους να παραμένουν στο σημείο.

Η υπόθεση που πυροδότησε τις κινητοποιήσεις

Στο επίκεντρο της διαμαρτυρίας βρίσκεται και η υπόθεση της 87χρονης Μαριμέν Αμπασκάλ, η οποία απομακρύνθηκε από το σπίτι της πάνω σε φορείο και νοσηλεύεται πλέον στο νοσοκομείο.

Η ηλικιωμένη ζούσε στο συγκεκριμένο σπίτι επί περίπου 70 χρόνια. Σύμφωνα με οργανώσεις που δραστηριοποιούνται για το δικαίωμα στη στέγαση, η εταιρεία επενδύσεων που αγόρασε το ακίνητο επιχείρησε να αυξήσει το ενοίκιό της κατά 275%.

Η υπόθεση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις. Μετά τις διαστάσεις που πήρε, οι νέοι ιδιοκτήτες συμφώνησαν τελικά να της επιτρέψουν να επιστρέψει στο σπίτι με χαμηλό ενοίκιο.

Η υπόθεση της 87χρονης έγινε έτσι ένα από τα σύμβολα ενός ευρύτερου κινήματος που ζητά ριζικές αλλαγές στην ισπανική στεγαστική πολιτική, την ώρα που η πολιτική αντιπαράθεση γύρω από την κρίση στέγης κλιμακώνεται.