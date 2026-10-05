Γαλλία: Νέα εβδομάδα καταλήψεων στα λύκεια ενόψει πανεθνικών διαδηλώσεων

Εκατοντάδες λύκεια στη Γαλλία αναμένεται να παραμείνουν κλειστά ή να λειτουργήσουν μερικώς για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα από τη Δευτέρα, καθώς οι μαθητικές κινητοποιήσεις για τα προβλήματα στις σχολικές υποδομές, τον συνωστισμό στις τάξεις και τις ελλείψεις εκπαιδευτικών κλιμακώνονται, ενόψει της πανεθνικής ημέρας διαδηλώσεων την Τρίτη (6/10).

Οι διαδηλώσεις και οι αποκλεισμοί σχολείων καταδεικνύουν το τεταμένο κοινωνικό κλίμα στη Γαλλία, την ώρα που η κυβέρνηση επιχειρεί να προωθήσει τον προϋπολογισμό του 2027, με στόχο τη μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος. Η απόδοση του 10ετούς γαλλικού ομολόγου ξεπέρασε για λίγο το 5% την περασμένη εβδομάδα, στο υψηλότερο επίπεδο από το 2002, καθώς οι κινητοποιήσεις ενίσχυσαν τις ανησυχίες των επενδυτών για τις δημοσιονομικές προοπτικές της χώρας.

Σύμφωνα με τον υπουργό Παιδείας Εντουάρ Γκεφρέ, από τα συνολικά 3.700 λύκεια της χώρας, περίπου 400 έως 500 αναμένεται να παραμείνουν τη Δευτέρα πλήρως ή μερικώς κλειστά, όπως σημειώνει το Reuters.

Οι κινητοποιήσεις ξεκίνησαν στα τέλη Σεπτεμβρίου σε λύκειο των προαστίων του Παρισιού, με αφορμή τις ελλείψεις εκπαιδευτικών, και στη συνέχεια επεκτάθηκαν σε ολόκληρη τη χώρα.

«Προτεραιότητά μας είναι να αποκαταστήσουμε την τάξη», δήλωσε η κυβερνητική εκπρόσωπος Μοντ Μπρεζόν στο τηλεοπτικό δίκτυο CNews.

Ο Γκεφρέ ανέφερε ότι από την έναρξη των κινητοποιήσεων 24 σχολεία έχουν υποστεί εμπρησμούς ή λεηλασίες, ενώ 78 εργαζόμενοι της εθνικής εκπαίδευσης έχουν τραυματιστεί.

Το BFMTV μετέδωσε τη Δευτέρα εικόνες από συγκρούσεις μεταξύ αστυνομικών και μαθητών στη Λιλ, στη βόρεια Γαλλία.

Από την περασμένη Δευτέρα, περίπου 5.000 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους έφηβοι, έχουν συλληφθεί σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ δεκάδες άνθρωποι έχουν τραυματιστεί. Έχουν επίσης καταγραφεί επιθέσεις εναντίον εκπαιδευτικών και πολιτών, ενώ οι υλικές ζημιές υπολογίζεται ότι ανέρχονται σε δεκάδες εκατομμύρια ευρώ.

Ο αρχηγός της αστυνομίας του Παρισιού, Πατρίς Φορ, σε ανοιχτή επιστολή που δημοσίευσε το Σάββατο στην πλατφόρμα X, υποστήριξε ότι οι αρχικοί διοργανωτές των κινητοποιήσεων δεν έχουν πλέον τον έλεγχό τους και κάλεσε τους μαθητές να εγκαταλείψουν τους αποκλεισμούς των σχολείων και να επιλέξουν ειρηνικές μορφές διαμαρτυρίας.

Ωστόσο, οι μαθητικές ενώσεις έχουν καλέσει σε πανεθνική ημέρα διαδηλώσεων την Τρίτη. Οι αρχές ασφαλείας φοβούνται ότι μια οργανωμένη κινητοποίηση, ιδιαίτερα στο κέντρο του Παρισιού, θα μπορούσε να οδηγήσει σε νέα επεισόδια, καθώς υπάρχουν ανησυχίες ότι ομάδες της άκρας αριστεράς και αναρχικοί ενδέχεται να επιχειρήσουν να αναλάβουν τον έλεγχο των διαδηλώσεων.

Η επικεφαλής του συνδικάτου CGT, Σοφί Μπινέ, δήλωσε τη Δευτέρα στο TF1 ότι μέλη της CGT θα συμμετάσχουν στις διαδηλώσεις της Τρίτης «για να προστατεύσουν τους μαθητές των λυκείων».