Γαλλία: Μαζικές απεργίες ενόψει του προϋπολογισμού που «κόβει» €54 δισ.

Σε απεργιακό κλοιό αναμένεται να βρεθεί η Γαλλία την Τρίτη (29/9), καθώς τα συνδικάτα έχουν καλέσει τους δημοσίους υπαλλήλους σε μαζικές κινητοποιήσεις και διαδηλώσεις, επιδιώκοντας να ασκήσουν πίεση στην κυβέρνηση πριν από την παρουσίαση του νομοσχεδίου για τον προϋπολογισμό του 2027.

Ο Γάλλος πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί έχει δηλώσει ότι θα προτείνει μια δημοσιονομική «προσπάθεια» ύψους 54 δισ. ευρώ, με στόχο τον περιορισμό των κρατικών δαπανών και τη μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος. Η σχεδιαζόμενη περιστολή των δαπανών έχει προκαλέσει ανησυχία στους εκπροσώπους των εργαζομένων, οι οποίοι φοβούνται την επιβολή μέτρων λιτότητας και ζητούν αυξήσεις στους μισθούς.

Το προσχέδιο του προϋπολογισμού αναμένεται να παρουσιαστεί την Πέμπτη από τον Γάλλο υπουργό Οικονομικών Ρολάν Λεσκίρ.

«Υπάρχει βαθιά οργή μεταξύ των δημοσίων υπαλλήλων», δήλωσε τη Δευτέρα η επικεφαλής της συνδικαλιστικής οργάνωσης CFDT, Μαριλίζ Λεόν, μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο France 2. Όπως σημείωσε, η μονάδα βάσης που χρησιμοποιείται για τον ετήσιο υπολογισμό των μισθών των δημοσίων υπαλλήλων έχει αυξηθεί μόλις δύο φορές από την ανάληψη της γαλλικής προεδρίας από τον Εμανουέλ Μακρόν το 2017, την ώρα που οι πληθωριστικές πιέσεις έχουν ενταθεί.

Παρά τις απεργιακές κινητοποιήσεις, πάντως, οι υπηρεσίες του γαλλικού σιδηροδρόμου και του μετρό του Παρισιού αναμένεται να συνεχίσουν να λειτουργούν σε μεγάλο βαθμό κανονικά, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο.

Στο 5% ο στόχος για το έλλειμμα

Η μειοψηφική κυβέρνηση της Γαλλίας έχει θέσει ως στόχο τη μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος στο 5% του ΑΕΠ το 2027. Πρόκειται για έναν στόχο αντίστοιχο με εκείνον που είχε τεθεί για το 2026, αλλά στη συνέχεια εγκαταλείφθηκε, καθώς η κυβέρνηση βρίσκεται αντιμέτωπη με ασταθή οικονομική ανάπτυξη και σημαντική άνοδο του ενεργειακού κόστους λόγω της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Την ίδια στιγμή, τα πολιτικά κόμματα έχουν ήδη μπει σε προεκλογική τροχιά ενόψει των προεδρικών εκλογών του επόμενου έτους. Σύμφωνα με τις σχετικές δημοσκοπήσεις, μεταξύ των ζητημάτων που απασχολούν περισσότερο τους Γάλλους ψηφοφόρους βρίσκονται η αγοραστική δύναμη και οι συντάξεις, αυξάνοντας την πολιτική πίεση προς τ