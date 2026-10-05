Εμπορικό «άνοιγμα» της Sunlight Group στη ναυπηγική βιομηχανία της Κίνας μέσω της Lehmann Marine

Η Sunlight Group, μέλος του Ομίλου Olympia και ηγέτιδα εταιρεία σε ολοκληρωμένες και καινοτόμες τεχνολογίες αποθήκευσης ενέργειας, ανακοινώνει την πρώτη εμπορική συνεργασία στην κινεζική ναυπηγική βιομηχανία μέσω της θυγατρικής της, Lehmann Marine.

Η συνεργασία εντάσσεται στη στρατηγική της Sunlight Group να συμβάλλει στη μετάβαση της διεθνούς ναυτιλίας σε ένα καθαρότερο και ενεργειακά αποδοτικότερο μοντέλο λειτουργίας. Παράλληλα, επιβεβαιώνει τη διαρκή ζήτηση για ευρωπαϊκή τεχνογνωσία και προηγμένες τεχνολογικές λύσεις στα ιδιαίτερα ανταγωνιστικά ναυπηγικά κέντρα της Ασίας όπου οι διεθνείς πιστοποιήσεις ασφάλειας και η υψηλή επιχειρησιακή αξιοπιστία αποτελούν καθοριστικά κριτήρια για την επιλογή τεχνολογικών συνεργατών.

Συγκεκριμένα, η Lehmann Marine θυγατρική της Sunlight, που εξειδικεύεται σε συστήματα αποθήκευσης ενέργειας για τη ναυτιλία, ολοκλήρωσε επιτυχώς την παράδοση και θέση σε λειτουργία του καινοτόμου αρθρωτού (modular) συστήματος μπαταριών CUBE στο υπερσύγχρονο υβριδικό ταχύπλοο σκάφος μεταφοράς πληρωμάτων (fast crew boat) AESEN 116H. Η εγκατάσταση του συστήματος αποσκοπεί στην επίτευξη ηλεκτρικής πλεύσης με μηδενικές εκπομπές ρύπων εντός λιμένων, καθώς και στη μείωση της κατανάλωσης καυσίμου κατά έως και 40%.

Με πιστοποιήσεις από τους κορυφαίους διεθνείς νηογνώμονες (BV, DNV, LR, RINA), το σύστημα CUBE της Lehmann Marine ξεχωρίζει για την αρθρωτή (modular) σχεδίασή του, η οποία επιτρέπει την επιθεώρηση ή αντικατάσταση εξαρτημάτων απευθείας εν πλω, χωρίς να απαιτείται δαπανηρός δεξαμενισμός του σκάφους.

«Η είσοδος της Lehmann Marine στην κινεζική ναυπηγική βιομηχανία επιβεβαιώνει τη στρατηγική επιλογή της Sunlight Group να πρωταγωνιστεί στον εξηλεκτρισμό και την απανθρακοποίηση της παγκόσμιας ναυτιλίας. Η αυξανόμενη ζήτηση για ευρωπαϊκή τεχνογνωσία, καινοτομία και εξυπηρέτηση καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής της μπαταρίας και στην Ασία, ανοίγει σημαντικές προοπτικές για έναν ελληνικό βιομηχανικό όμιλο με παγκόσμια εμβέλεια, καθιστώντας τη συγκεκριμένη συνεργασία εφαλτήριο για την περαιτέρω εμπορική μας ανάπτυξη στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού», δήλωσε ο CEO της Sunlight Group, Λάμπρος Μπίσαλας.

Σημειώνεται ότι το υβριδικό σκάφος μεταφοράς πληρωμάτων AESEN 116H (μήκους 42 μ.)ναυπηγήθηκε στην Κίνα από την Cheoy Lee Shipyards για την Aesen με έδρα τη Σιγκαπούρη.

Lehmann Marine: Βιομηχανική κλίμακα και παγκόσμια εμβέλεια μέσω της Sunlight Group

Η Lehmann Marine αξιοποιεί τη βιομηχανική κλίμακα και τη διεθνή παρουσία της Sunlight Group για να ενισχύσει την ανάπτυξή της στις παγκόσμιες ναυτιλιακές αγορές. Ως πλειοψηφικός μέτοχος της Lehmann Marine και με ετήσια παραγωγική δυναμικότητα άνω των 9 GWh σε Ευρώπη και Βόρεια Αμερική, η Sunlight Group παρέχει τη στρατηγική υποστήριξη και τους απαραίτητους πόρους για την περαιτέρω ανάπτυξη της τεχνογνωσίας και τη διεύρυνση της εμπορικής παρουσίας της εταιρείας. Παράλληλα, ενισχύει την εξειδικευμένη ναυτιλιακή τεχνογνωσία της Lehmann Marine με την ισχυρή παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα, τη χρηματοοικονομική της ευρωστία και τη δυνατότητα μακροπρόθεσμης τεχνικής υποστήριξης σε όλη τη διάρκεια ζωής των συστημάτων.