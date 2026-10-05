Βραζιλία: Οι αγορές στοιχηματίζουν σε νίκη του Φλάβιο Μπολσονάρο – Άλμα 9% στο χρηματιστήριο

Ισχυρή ανοδική αντίδραση καταγράφουν τη Δευτέρα οι αγορές της Βραζιλίας, μετά το αποτέλεσμα του πρώτου γύρου των προεδρικών εκλογών, καθώς οι επενδυτές εκτιμούν ότι ο Φλάβιο Μπολσονάρο έχει αυξημένες πιθανότητες να επικρατήσει στον δεύτερο γύρο και να ακολουθήσει πολιτική περισσότερο προσανατολισμένη στη δημοσιονομική εξυγίανση και στις μεταρρυθμίσεις υπέρ της αγοράς.

Το βραζιλιάνικο ρεάλ ενισχύθηκε έως και 4,8% έναντι του δολαρίου, ενώ ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης της χώρας σημείωσε άνοδο περίπου 9%. Παράλληλα, ανοδικά κινήθηκαν και τα κρατικά ομόλογα, καθώς οι αγορές αποτιμούν θετικά το ενδεχόμενο μιας κυβέρνησης που θα επιχειρήσει να περιορίσει το δημοσιονομικό έλλειμμα και να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για αποκλιμάκωση των επιτοκίων.

Ο δεξιός γερουσιαστής Φλάβιο Μπολσονάρο επικράτησε στον πρώτο γύρο, συγκεντρώνοντας περίπου 47% των ψήφων, έναντι 45% του νυν προέδρου Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα. Το αποτέλεσμα ήταν σημαντικά καλύτερο για τον Μπολσονάρο σε σχέση με τις περισσότερες δημοσκοπήσεις πριν από την εκλογική αναμέτρηση, ενισχύοντας τις προσδοκίες για επικράτησή του στον δεύτερο γύρο.

Ο Μπολσονάρο είναι γιος του πρώην ακροδεξιού προέδρου Ζαΐρ Μπολσονάρο, ο οποίος βρίσκεται στη φυλακή. Παράλληλα με την προεδρική αναμέτρηση, το Φιλελεύθερο Κόμμα του σημείωσε σημαντικές επιδόσεις στις εκλογές για το Κογκρέσο και τις πολιτείες, σε μια ένδειξη μετατόπισης του εκλογικού σώματος προς τη δεξιά.

Στο επίκεντρο η δημοσιονομική πολιτική

Το εκλογικό αποτέλεσμα ενισχύει τις προσδοκίες των επενδυτών ότι μια ενδεχόμενη κυβέρνηση Μπολσονάρο θα κινηθεί με μεγαλύτερη ταχύτητα προς τον περιορισμό των κρατικών δαπανών και του δημοσιονομικού ελλείμματος, το οποίο προσεγγίζει το 10% του ΑΕΠ.

Οι αγορές εκτιμούν ότι μια τέτοια κατεύθυνση θα μπορούσε να βελτιώσει τις δημοσιονομικές προοπτικές της χώρας και, σε βάθος χρόνου, να συμβάλει στη δημιουργία περιθωρίου για χαμηλότερα επιτόκια.

Την ίδια ώρα, οικονομολόγοι επισημαίνουν τους κινδύνους που συνδέονται με την πορεία των δημόσιων οικονομικών. Το δημόσιο χρέος της Βραζιλίας υπερβαίνει το 80% του ΑΕΠ, ενώ οι υψηλές κρατικές δαπάνες συγκαταλέγονται στους παράγοντες που συμβάλλουν στη διατήρηση του βασικού επιτοκίου σε υψηλά επίπεδα.