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Τουρκία, Πακιστάν και Σαουδική Αραβία ενεργοποιούν μέτρα αποτροπής κατά των Χούθι
Ειδήσεις
10:09 - 06 Οκτ 2026

Τουρκία, Πακιστάν και Σαουδική Αραβία ενεργοποιούν μέτρα αποτροπής κατά των Χούθι

Reporter.gr Newsroom

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Η Τουρκία, το Πακιστάν και η Σαουδική Αραβία συμφώνησαν να ενεργοποιήσουν «μέτρα αποτροπής» στο πλαίσιο ενός συμφώνου αμοιβαίας άμυνας και να αναπτύξουν ταχύτατα δυνάμεις στο βασίλειο του Κόλπου, με στόχο την αντιμετώπιση των επιθέσεων των Χούθι της Υεμένης.

Η απόφαση ανακοινώθηκε τη Δευτέρα (5/10), μετά από έκτακτη συνάντηση των υπουργών Άμυνας και Εξωτερικών των τριών χωρών στο Ριάντ. Πρόκειται για την πρώτη φορά που η συμμαχία – γνωστή ως «Συμμαχία της Μέκκας για την Άμυνα» – ενεργοποιείται από την υπογραφή της, στις 7 Αυγούστου.

Η συμφωνία προβλέπει ότι μια επίθεση εναντίον οποιασδήποτε από τις τρεις χώρες θα θεωρείται επίθεση εναντίον και των τριών, κατά τρόπο που παραπέμπει σε βασική διάταξη της ιδρυτικής συνθήκης του ΝΑΤΟ.

«Η επιτροπή συμφώνησε να ενεργοποιήσει συλλογικά μέτρα αποτροπής, στο πλαίσιο της Συμμαχίας, ως απάντηση στις επιθέσεις και σε όλους όσοι ευθύνονται γι’ αυτές», δήλωσε ο υπουργός Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας, Χαλίντ μπιν Σαλμάν, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Όπως ανέφερε, η συμμαχία «επιβεβαίωσε εκ νέου την αλληλεγγύη και την ενότητα των χωρών μας, απέναντι στις ειδεχθείς επιθέσεις εναντίον του Βασιλείου και των ιερών τόπων».

Σε ξεχωριστή κοινή ανακοίνωση που δημοσιοποίησε το υπουργείο Εξωτερικών του Πακιστάν, αναφέρεται ότι οι τρεις χώρες θα «παράσχουν τις συμφωνημένες στρατιωτικές δυνάμεις και δυνατότητες και θα διασφαλίσουν την ταχεία ανάπτυξή τους» στη Σαουδική Αραβία.

Σύμφωνα με την κοινή ανακοίνωση, οι δεσμεύσεις αυτές θα υλοποιηθούν βάσει «εγκεκριμένων ρυθμίσεων» και σύμφωνα με τη νομοθεσία κάθε χώρας.

Οι ανακοινώσεις έγιναν λίγες ώρες αφότου δυνάμεις που υποστηρίζουν τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Υεμένης εξαπέλυσαν αντεπίθεση για την ανακατάληψη εδαφών που είχαν καταλάβει οι Χούθι τον περασμένο μήνα.

Οι δυνάμεις της Υεμένης, οι οποίες υποστηρίζονται από τη Σαουδική Αραβία, δήλωσαν ότι ανακατέλαβαν το λιμάνι της Μόκα στην Ερυθρά Θάλασσα και ότι πλέον ελέγχουν το στρατηγικής σημασίας στενό Μπαμπ ελ-Μαντέμπ.

Ο συνασπισμός υπό τη Σαουδική Αραβία επιβεβαίωσε τη συμμετοχή του στην επιχείρηση των κυβερνητικών δυνάμεων της Υεμένης, αναφέροντας ότι 100 μαχητικά αεροσκάφη του παρέχουν αεροπορική υποστήριξη.

Οι Χούθι, από την πλευρά τους, υποστήριξαν ότι εξαπέλυσαν επίθεση εναντίον του διεθνούς αεροδρομίου King Khalid στο Ριάντ και του διυλιστηρίου της Aramco στη Ράμπιγκ, στις ακτές της Ερυθράς Θάλασσας.

Η οργάνωση ανέφερε επίσης ότι έπληξε μια σειρά από στόχους, μεταξύ των οποίων ένα αεροδρόμιο, μια αεροπορική βάση και άλλες κρίσιμες εγκαταστάσεις.

Το Ριάντ δεν έχει επιβεβαιώσει τους ισχυρισμούς των Χούθι.

Το σύμφωνο άμυνας της Μέκκας

Η Συμμαχία Άμυνας της Μέκκας δημιουργήθηκε ως απάντηση στην κλιμάκωση των συγκρούσεων στην περιοχή, οι οποίες εντάθηκαν μετά τον πόλεμο των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν.

Το αμυντικό σύμφωνο υπογράφηκε τον Αύγουστο, λίγο πριν οι Χούθι εξαπολύσουν την επίθεσή τους στην Υεμένη, η οποία περιλάμβανε και επιθέσεις εναντίον στόχων στη Σαουδική Αραβία.

Οι τρεις χώρες της συμμαχίας διαθέτουν συνολικά σχεδόν 1,4 εκατομμύρια ενεργούς στρατιώτες, περίπου 3.400 στρατιωτικά αεροσκάφη, 6.000 άρματα μάχης και περισσότερα από 340 ναυτικά μέσα, σύμφωνα με τον Global Firepower Index του 2026.

Η συμφωνία αρχικά έδινε ελάχιστες λεπτομέρειες σχετικά με τις στρατιωτικές υποχρεώσεις κάθε χώρας, αν και στη συνέχεια έγιναν βήματα για την επίσημη θεσμοθέτηση της συμμαχίας.

Μετά την εκτόξευση από τους Χούθι ομοβροντίας πυραύλων προς τη Σαουδική Αραβία στις αρχές Σεπτεμβρίου, ο υπουργός Άμυνας του Πακιστάν, Κχαουάτζα Ασίφ, είχε δηλώσει ότι μια επίθεση εναντίον του βασιλείου θα μπορούσε να ενεργοποιήσει το σύμφωνο.

«Εάν υπάρξει απρόκλητη επιθετικότητα ή επέκταση όσων συμβαίνουν στην Υεμένη προς τη Σαουδική Αραβία, τότε σίγουρα η συμφωνία της Μέκκας θα τεθεί σε εφαρμογή», είχε δηλώσει ο Ασίφ στο πακιστανικό μέσο Geo News.

Μέχρι τη Δευτέρα, ωστόσο, η συμμαχία δεν είχε αναλάβει κάποια δράση. Αναλυτές είχαν εκτιμήσει ότι το Πακιστάν και η Τουρκία ήταν απρόθυμα να εγκαταλείψουν τον ρόλο τους ως μεσολαβητές στον πόλεμο ΗΠΑ-Ισραήλ εναντίον του Ιράν.

Ο Αμπντουλαζίζ Αλγκασιάν, ανώτερος μη μόνιμος συνεργάτης του Gulf International Forum, δήλωσε ότι η απόφαση για την ενεργοποίηση του αμυντικού συμφώνου της Μέκκας θα έχει σημαντικές επιπτώσεις στην ασφάλεια της περιοχής.

«Οι επιθέσεις και οι προκλήσεις των Χούθι τις τελευταίες εβδομάδες και μήνες επιτάχυναν πραγματικά τη δημιουργία της συμμαχίας της Μέκκας, θα έλεγα μάλιστα ότι την ενέπνευσαν», δήλωσε ο Αλγκασιάν στο Al Jazeera.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι εξελίξεις «βοήθησαν» στην επιτάχυνση της συγκρότησης της συμμαχίας.

Ο Αλγκασιάν υποστήριξε επίσης ότι η εξέλιξη αυτή προσφέρει μια εικόνα για τη διαμόρφωση μιας νέας περιφερειακής αρχιτεκτονικής ασφάλειας.

«Πολλές φορές μιλάμε για την περιφερειακή αρχιτεκτονική ασφάλειας. Είναι ένας από αυτούς τους πολύ εντυπωσιακούς όρους», ανέφερε. «Πολλές φορές, όμως, είναι κάτι κενό και λίγοι γνωρίζουν τι ακριβώς σημαίνει στην πράξη. Τώρα, όμως, αρχίζουμε να βλέπουμε πώς αυτό παίρνει συγκεκριμένη μορφή. Πρόκειται για μια κρίσιμη καμπή στην ιστορία της περιοχής».

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