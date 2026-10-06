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TRASTOR: Πώληση ακινήτου στη Γλυφάδα έναντι €3,075 εκατ.
Ανακοινώσεις
09:59 - 06 Οκτ 2026

TRASTOR: Πώληση ακινήτου στη Γλυφάδα έναντι €3,075 εκατ.

Reporter.gr Newsroom

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Η TRASTOR Property Investments ολοκλήρωσε την πώληση εμπορικού ακινήτου στη Γλυφάδα, με το συνολικό τίμημα της συναλλαγής να διαμορφώνεται στα 3.075.000 ευρώ. Το ποσό αυτό είναι κατά 59,8% υψηλότερο σε σχέση με την αξία κτήσης του ακινήτου, ενώ υπερβαίνει κατά 8,4% και την εύλογη αξία του, όπως αυτή είχε αποτιμηθεί στις 30 Ιουνίου 2026.  

Το ακίνητο έχει συνολική επιφάνεια 207 τ.μ. και περιλαμβάνει ισόγειο και υπόγειο χώρο. Βρίσκεται στη συμβολή των οδών Γρηγορίου Λαμπράκη 16 και Αγγέλου Μεταξά, σε ένα από τα πιο εμπορικά σημεία της Γλυφάδας.

Πρόκειται για την τέταρτη πώληση που ολοκληρώνει η TRASTOR μέσα στο 2026, με όλες τις μέχρι σήμερα συναλλαγές να έχουν πραγματοποιηθεί σε τίμημα υψηλότερο από την αντίστοιχη εύλογη αξία των ακινήτων πριν από την πώλησή τους.

Συνολικά, τα έσοδα από τις τέσσερις πωλήσεις ανέρχονται σε 24,7 εκατ. ευρώ, ποσό που είναι υψηλότερο κατά περίπου 3,2 εκατ. ευρώ ή 14,9% από το άθροισμα των αντίστοιχων εύλογων αξιών των ακινήτων.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της TRASTOR Property Investments, Τάσος Καζίνος, δήλωσε: «Η ολοκλήρωση της συναλλαγής με τίμημα κατά 59,8% υψηλότερο από την αξία κτήσης του ακινήτου επιβεβαιώνει στην πράξη ότι η ενεργή και στοχευμένη διαχείριση του χαρτοφυλακίου μας αποδίδει.

Παράλληλα, η συναλλαγή αναδεικνύει την αναντιστοιχία που εξακολουθεί να υφίσταται μεταξύ των αξιών που επιβεβαιώνονται μέσα από πραγματικές συναλλαγές στην ιδιωτική αγορά ακινήτων και των αποτιμήσεων των εισηγμένων εταιρειών του κλάδου, η πλειονότητα των οποίων διαπραγματεύεται με σημαντική έκπτωση έναντι της καθαρής αξίας ενεργητικού (NAV).

Σε αυτό το περιβάλλον, η ενεργή διαχείριση του χαρτοφυλακίου και η επιλεκτική ανακύκλωση κεφαλαίων αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη σημασία. Κάθε ακίνητο έχει τον δικό του επενδυτικό κύκλο, και όταν οι συνθήκες της αγοράς μάς δίνουν τη δυνατότητα να κατοχυρώσουμε την αξία που έχει δημιουργηθεί με ιδιαίτερα ελκυστικούς όρους, επιλέγουμε να το κάνουμε και να κατευθύνουμε τα κεφάλαιά μας εκεί όπου διακρίνουμε την επόμενη ευκαιρία ανάπτυξης. Με αυτή τη φιλοσοφία εξελίσσουμε το χαρτοφυλάκιο της TRASTOR, με έμφαση στην ποιότητα, την απόδοση και τις προοπτικές κάθε επένδυσης».

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