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«Φωτιά» στην Υεμένη: Ξεκινά μεγάλη επίθεση κατά των Χούθι με σαουδαραβική στήριξη
Ειδήσεις
22:00 - 04 Οκτ 2026

«Φωτιά» στην Υεμένη: Ξεκινά μεγάλη επίθεση κατά των Χούθι με σαουδαραβική στήριξη

Reporter.gr Newsroom

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Ο πρόεδρος της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της Υεμένης, Ρασάντ αλ-Αλίμι, ανακοίνωσε την έναρξη μεγάλης στρατιωτικής επιχείρησης με στόχο την ανακατάληψη των εδαφών που ελέγχουν οι Χούθι, οι οποίοι υποστηρίζονται από το Ιράν. Η επιχείρηση σηματοδοτεί νέα μεγάλη κλιμάκωση στον μακροχρόνιο εμφύλιο πόλεμο της χώρας.

Ο Αλ-Αλίμι δήλωσε ότι «όλες οι ευκαιρίες αποκλιμάκωσης έχουν εξαντληθεί» και διέταξε τις ένοπλες δυνάμεις και τις δυνάμεις ασφαλείας να εφαρμόσουν τα επιχειρησιακά σχέδια για την αποκατάσταση του ελέγχου της κυβέρνησης σε ολόκληρη την επικράτεια, σύμφωνα με το Reuters.

Η Σαουδική Αραβία αναμένεται να διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στην επιχείρηση, παρέχοντας αεροπορική υποστήριξη, ενώ οι φιλοκυβερνητικές δυνάμεις της Υεμένης θα επιχειρούν στο έδαφος. Το Ριάντ είχε ήδη επέμβει στον εμφύλιο πόλεμο το 2015, επικεφαλής αραβικού συνασπισμού, στηρίζοντας την κυβέρνηση που είχε εκδιωχθεί από την πρωτεύουσα Σαναά από τους Χούθι.

Οι Χούθι ανακοίνωσαν από την πλευρά τους ότι εξαπέλυσαν βαλλιστικούς πυραύλους και drones εναντίον εγκαταστάσεων της Saudi Aramco στο Ριάντ και στην περιοχή Χουράις, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για αντίποινα στις σαουδαραβικές επιδρομές στην Υεμένη. Οι ισχυρισμοί αυτοί δεν είχαν επιβεβαιωθεί άμεσα από τη Σαουδική Αραβία.

Η κατάσταση είναι ιδιαίτερα κρίσιμη γύρω από τα στρατηγικά στενά Μπαμπ ελ-Μαντέμπ, την πύλη της Ερυθράς Θάλασσας προς τον Ινδικό Ωκεανό. Οι Χούθι έχουν καταλάβει την περιοχή και έχουν σημειώσει νέες εδαφικές προόδους, μεταξύ άλλων κοντά στην Ταΐζ.

Εάν αποκτήσουν τον έλεγχο του δρόμου Ταΐζ–Άντεν, θα μπορούσαν ουσιαστικά να πολιορκήσουν την Ταΐζ, μία από τις μεγαλύτερες πόλεις της Υεμένης, και να ενισχύσουν τον έλεγχό τους στην περιοχή του Μπαμπ ελ-Μαντέμπ.

Η νέα κλιμάκωση έρχεται ενώ η ανθρωπιστική κατάσταση επιδεινώνεται δραματικά: σύμφωνα με το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα, σε ορισμένες περιοχές τρεις στις τέσσερις οικογένειες αντιμετωπίζουν πείνα, ενώ δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί και οι προμήθειες προς εκατομμύρια κατοίκους έχουν διαταραχθεί.

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