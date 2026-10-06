Προϋπολογισμός: Πόσα θα πληρώσουμε σε φόρους το 2027

Σημαντική ενίσχυση των φορολογικών εσόδων προβλέπει για το 2027 το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού, καθώς η αναπτυξιακή πορεία της οικονομίας, η αύξηση των εισοδημάτων και της απασχόλησης, η ακρίβεια λόγω ΦΠΑ, η ενίσχυση της κατανάλωσης και η διεύρυνση της φορολογικής συμμόρφωσης αναμένεται να αυξήσουν τις εισπράξεις του Δημοσίου.

Σύμφωνα με το προσχέδιο του προϋπολογισμού που κατατέθηκε στη Βουλή, τα φορολογικά έσοδα αναμένεται να ανέλθουν σε 77,878 δισ. ευρώ το 2027, καταγράφοντας αύξηση κατά 2,149 δισ. ευρώ σε σχέση με την εκτίμηση για το 2026.

Βασικός μοχλός της ανόδου είναι οι φόροι εισοδήματος, τόσο των φυσικών προσώπων όσο και των επιχειρήσεων, ενώ σημαντική συμβολή θα έχει και η γενικότερη διεύρυνση της οικονομικής δραστηριότητας.

Υπέρβαση 2,085 δισ. ευρώ στα φορολογικά έσοδα του 2026

Η θετική εικόνα δεν αφορά μόνο το 2027. Ήδη για το 2026, οι φορολογικές εισπράξεις εκτιμάται ότι θα κινηθούν αισθητά υψηλότερα από τον αρχικό στόχο.

Συγκεκριμένα, τα έσοδα αναμένεται να φτάσουν τα 75,729 δισ. ευρώ, έναντι αρχικής πρόβλεψης 73,645 δισ. ευρώ. Η υπέρβαση διαμορφώνεται έτσι στα 2,085 δισ. ευρώ.

Καθοριστική είναι η συμβολή του ΦΠΑ, από τον οποίο οι εισπράξεις εκτιμάται ότι θα είναι αυξημένες κατά 1,548 δισ. ευρώ σε σχέση με τον αρχικό στόχο.

Η καλύτερη εκτέλεση του προϋπολογισμού οδηγεί παράλληλα σε υψηλότερο πρωτογενές πλεόνασμα. Για το 2026 εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στο 3,6% του ΑΕΠ, ή σε 9,548 δισ. ευρώ.

Δημοσιονομικός χώρος 400 εκατ. ευρώ για την ενεργειακή κρίση

Η υπεραπόδοση των φορολογικών εσόδων δημιουργεί πρόσθετο δημοσιονομικό περιθώριο περίπου 400 εκατ. ευρώ, το οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί για τη χρηματοδότηση μέτρων αντιμετώπισης των επιπτώσεων της ενεργειακής κρίσης.

Από το συγκεκριμένο ποσό, περίπου 200 εκατ. ευρώ αναμένεται να κατευθυνθούν σε παρεμβάσεις στήριξης έως το τέλος του 2026, ενώ άλλα 200 εκατ. ευρώ προβλέπεται να παραμείνουν διαθέσιμα για το πρώτο τρίμηνο του 2027.

Το ύψος του διαθέσιμου δημοσιονομικού χώρου, ωστόσο, αφήνει ανοιχτό το ερώτημα κατά πόσο θα επαρκέσει για την αντιμετώπιση των πιέσεων που εξακολουθούν να προκαλούν οι αυξημένες ενεργειακές τιμές σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Τι προβλέπεται για τον ΦΠΑ

Στο μεταξύ, τα έσοδα από τον ΦΠΑ αναμένεται να διαμορφωθούν το 2027 στα 30,581 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 196 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2026.

Η υποχώρηση δεν αποδίδεται σε κάμψη της κατανάλωσης, αλλά κυρίως στη λήξη του προγράμματος του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Ειδικότερα, τα έσοδα που συνδέονται με την εκτέλεση έργων του ΤΑΑ αναμένεται να είναι μειωμένα κατά 911 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, τα έσοδα του 2026 περιλαμβάνουν και έκτακτη είσπραξη ΦΠΑ ύψους 306 εκατ. ευρώ από τη σύμβαση παραχώρησης της Εγνατίας Οδού, η οποία δεν επαναλαμβάνεται το 2027.

Αύξηση στους Ειδικούς Φόρους Κατανάλωσης

Οι εισπράξεις από τους Ειδικούς Φόρους Κατανάλωσης προβλέπεται να ενισχυθούν κατά 136 εκατ. ευρώ, φτάνοντας συνολικά τα 7,312 δισ. ευρώ.

Ανοδικά αναμένεται να κινηθούν και τα έσοδα από φόρους και δασμούς στις εισαγωγές. Συγκεκριμένα, προβλέπονται εισπράξεις 533 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 72 εκατ. ευρώ έναντι του 2026.

Η αύξηση συνδέεται κυρίως με την εφαρμογή, σε ετήσια βάση πλέον, του ευρωπαϊκού τελωνειακού μέτρου που τέθηκε σε ισχύ από την 1η Ιουλίου 2026. Με το νέο καθεστώς καταργείται η απαλλαγή από δασμούς για δέματα χαμηλής αξίας που προέρχονται από τρίτες χώρες και επιβάλλεται κατ’ αποκοπή τέλος 3 ευρώ ανά είδος.

Μειωμένα τα έσοδα από τον ΕΝΦΙΑ

Στον τομέα της ακίνητης περιουσίας, τα έσοδα από τους τακτικούς φόρους αναμένεται να υποχωρήσουν στα 2,365 δισ. ευρώ, καταγράφοντας μείωση 48 εκατ. ευρώ έναντι του 2026.

Η μεταβολή αποδίδεται στις παρεμβάσεις για την κατάργηση του ΕΝΦΙΑ στις κύριες κατοικίες μικρών οικισμών. Το μέτρο αφορά αρχικά οικισμούς με πληθυσμό έως 1.500 κατοίκους, ενώ έχει επεκταθεί και σε οικισμούς έως 2.000 κατοίκους, καθώς και σε οικισμούς έως 2.200 κατοίκους στη Δυτική Μακεδονία.

Μείωση αναμένεται και στους λοιπούς φόρους επί της παραγωγής, με τα σχετικά έσοδα να υπολογίζονται στα 614 εκατ. ευρώ, έναντι υψηλότερης εκτίμησης για το 2026.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη συνδέεται κυρίως με τη σταδιακή κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος, η οποία επεκτείνεται και στα νομικά πρόσωπα.

Ο φόρος εισοδήματος οδηγεί την αύξηση

Ο φόρος εισοδήματος αποτελεί, πάντως, τον βασικό πυλώνα της αύξησης των φορολογικών εσόδων το 2027. Οι συνολικές εισπράξεις από τη συγκεκριμένη κατηγορία προβλέπεται να ανέλθουν σε 29,376 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 2,038 δισ. ευρώ, ή 7,5%, σε σχέση με το 2026.

Περισσότερα έσοδα από φυσικά πρόσωπα

Ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων αναμένεται να αποφέρει 16,995 δισ. ευρώ, δηλαδή 620 εκατ. ευρώ περισσότερα από το 2026.

Η αύξηση συνδέεται με την ενίσχυση των αποδοχών από εξαρτημένη εργασία και των συντάξεων, την αναμενόμενη νέα αύξηση του κατώτατου μισθού, αλλά και την περαιτέρω μείωση της ανεργίας.

Ισχυρή αύξηση από τις επιχειρήσεις

Ακόμη μεγαλύτερη αναμένεται να είναι η αύξηση των εσόδων από τον φόρο εισοδήματος των νομικών προσώπων.

Οι εισπράξεις προβλέπεται να φτάσουν τα 9,844 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 1,302 δισ. ευρώ σε σχέση με το 2026.

Η άνοδος αποδίδεται στα υψηλότερα κέρδη που εκτιμάται ότι θα καταγράψουν οι επιχειρήσεις κατά το τρέχον φορολογικό έτος και τα οποία θα αποτυπωθούν στις φορολογικές δηλώσεις του 2027.

Σταθεροί οι φόροι κεφαλαίου – Άνοδος στους λοιπούς φόρους

Τα έσοδα από τους φόρους κεφαλαίου αναμένεται να παραμείνουν στα επίπεδα του 2026, στα 262 εκατ. ευρώ.

Αντίθετα, οι λοιποί τρέχοντες φόροι προβλέπεται να αποφέρουν 2,298 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 54 εκατ. ευρώ.