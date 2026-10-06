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Η Πειραιώς Χορηγός της Κεντρικής Σκηνής του Εθνικού Θεάτρου, για την Καλλιτεχνική Περίοδο 2026-2027
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
12:28 - 06 Οκτ 2026

Η Πειραιώς Χορηγός της Κεντρικής Σκηνής του Εθνικού Θεάτρου, για την Καλλιτεχνική Περίοδο 2026-2027

Reporter.gr Newsroom

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Η Πειραιώς ανακοινώνει τη συνεργασία της με το Εθνικό Θέατρο, αναλαμβάνοντας τη χορηγική υποστήριξη των παραγωγών της Κεντρικής Σκηνής για τη θεατρική περίοδο 2026-2027.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας αυτής, η Πειραιώς θα υποστηρίξει πέντε παραγωγές της Κεντρικής Σκηνής του Εθνικού Θεάτρου. Δύο από αυτές συνεχίζουν την επιτυχημένη τους πορεία για δεύτερη συνεχή χρονιά, ενώ οι υπόλοιπες τρεις αποτελούν νέες παραγωγές που θα παρουσιαστούν κατά τη φετινή θεατρική περίοδο.

Ειδικότερα, για δεύτερη χρονιά παρουσιάζονται οι παραστάσεις:

Kontakthof της Pina Bausch, μία σύμπραξη με το Pina Bausch Foundation, 7 Οκτωβρίου-22 Νοεμβρίου 2026

Μετά την επιτυχημένη πορεία που σημείωσε την προηγούμενη καλλιτεχνική περίοδο, το Kontakthof, η ξεχωριστή σκηνική αναβίωση ενός από τα πιο εμβληματικά έργα της Pina Bausch, με τη συμμετοχή 22 ξεχωριστών ερμηνευτ(ρι)ών από την Ελλάδα, επιστρέφει στην Κεντρική Σκηνή του Κτηρίου Τσίλλερ για λίγες μόνο παραστάσεις.

Ο Βυσσινόκηπος του Αντόν Τσέχωφ σε διασκευή – σκηνοθεσία Έκτορα Λυγίζου, 28 Νοεμβρίου 2026 – 3 Ιανουαρίου 2027

Ο Βυσσινόκηπος του Αντόν Τσέχωφ, ένα από τα εμβληματικότερα έργα του παγκόσμιου ρεπερτορίου, επιστρέφει για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων, στην Κεντρική Σκηνή του Κτηρίου Τσίλλερ, με έναν 10μελή θίασο ξεχωριστών ερμηνευτ(ρι)ών.

Την φετινή Καλλιτεχνική Περίοδο θα παρουσιαστούν οι εξής νέες παραγωγές:

Η Φόνισσα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη σε συμπαραγωγή με την Εθνική Λυρική Σκηνή, μουσική Γιώργου Κουμεντάκη, δραματουργία, διασκευή και μουσική διεύθυνση Μάρκελλου Χρυσικόπουλου, 23 - 25 Οκτωβρίου 2026

Ακολουθώντας τον βασικό αφηγηματικό άξονα του πρωτότυπου κειμένου του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη και με μια νέα συνεπτυγμένη εκδοχή του μουσικού έργου του Γιώργου Κουμεντάκη για σύνολο δωματίου, η Φόνισσα επιστρέφει στη θεατρική σκηνή. Η Καρυοφυλλιά Καραμπέτη θα ερμηνεύσει όλους τους ρόλους του έργου σε έναν ιδιότυπο και απαιτητικό μονόλογο, αξιοποιώντας τη σπάνια μουσικότητα του μοναδικού γλωσσικού ιδιώματος του Παπαδιαμάντη και διατηρώντας ακέραιη τη δραματική του ένταση.

Το Σπίτι της Μπερνάρντα Άλμπα του Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα σε σκηνοθεσία Ιούς Βουλγαράκη, 20 Ιανουαρίου – 28 Μαρτίου 2027

Το κλασικό αριστούργημα επιστρέφει στην Κεντρική Σκηνή έπειτα από τρεις δεκαετίες, με τη Φιλαρέτη Κομνηνού στον ρόλο της Μπερνάρντα Άλμπα και ένα ξεχωριστό σύνολο ερμηνευτριών διαφορετικών καλλιτεχνικών γενεών.

Η Τρικυμία, μια παράσταση βασισμένη στο ομώνυμο έργο του Ουίλλιαμ Σαίξπηρ σε σκηνοθεσία Dmitry Krymov, 14 Απριλίου – 30 Μαΐου 2027

Ο διεθνώς καταξιωμένος σκηνοθέτης, σκηνογράφος και ζωγράφος Dmitry Krymov ανασυνθέτει το αποκαλούμενο «αποχαιρετιστήριο» σαιξπηρικό έργο, με ελληνική διανομή και τη μουσική υπογραφή του Θοδωρή Οικονόμου, ως μια πολιτική και υπαρξιακή έκρηξη, που θέτει στο επίκεντρο την εκδίκηση, τη συγχώρεση και την ηθική ευθύνη.

Για την Πειραιώς, η συνεργασία με το Εθνικό Θέατρο αποτελεί μια πρωτοβουλία στο πλαίσιο της Εταιρικής της Υπευθυνότητας EQUALL και επιβεβαιώνει τη διαχρονική της δέσμευση για την ενίσχυση του Πολιτισμού, και την διεύρυνση της πρόσβασης του κοινού σε καλλιτεχνικές δημιουργίες υψηλού επιπέδου.

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