Ρεν (ΕΚΤ): Το ενεργειακό σοκ δεν έχει περάσει ακόμη σε τιμές και μισθούς

Το ενεργειακό σοκ που έχει προκαλέσει η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή δεν έχει μέχρι στιγμής μεταφερθεί ευρύτερα στις τιμές και στους μισθούς, χωρίς ωστόσο να μπορεί να αποκλειστεί ένα τέτοιο ενδεχόμενο, προειδοποίησε ο Όλι Ρεν, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και διοικητής της Τράπεζας της Φινλανδίας.

Όπως αναφέρει το Bloomberg, μιλώντας την Τρίτη 6/10 στο Ελσίνκι, ο Ρεν τόνισε την ανάγκη για αυξημένη επαγρύπνηση, επισημαίνοντας ότι οι επιπτώσεις από τις υψηλότερες τιμές ενέργειας μπορεί να εκδηλωθούν σταδιακά και να μην γίνουν άμεσα αντιληπτές.

«Τέτοιες επιπτώσεις μπορεί να εμφανιστούν σταδιακά και χωρίς να γίνουν αντιληπτές», ανέφερε, προσθέτοντας ότι όσο παρατείνεται η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, τόσο αυξάνεται ο κίνδυνος οι υψηλότερες τιμές ενέργειας να μεταδοθούν σε ευρύτερο φάσμα τιμών.

Στο επίκεντρο ο πληθωρισμός και τα επιτόκια

Η ΕΚΤ έχει προχωρήσει σε δύο αυξήσεις του κόστους δανεισμού από την έναρξη του πολέμου, με την πιο πρόσφατη να πραγματοποιείται τον Σεπτέμβριο. Η άνοδος των τιμών ενέργειας έχει οδηγήσει τον πληθωρισμό σημαντικά πάνω από τον στόχο του 2% της κεντρικής τράπεζας.

Σύμφωνα με πληροφορίες που είχαν μεταφέρει στο Bloomberg άτομα με γνώση των συζητήσεων, αξιωματούχοι της ΕΚΤ αναμένουν περαιτέρω αυξήσεις επιτοκίων. Ωστόσο, οποιαδήποτε νέα απόφαση θα εξαρτηθεί από την πορεία των οικονομικών στοιχείων.

Ο Ρεν χαρακτήρισε την οικονομία της Ευρωζώνης ανθεκτική, σημειώνοντας ωστόσο ότι η ανάπτυξη εξακολουθεί να κινείται σε υποτονικά επίπεδα.

Παράλληλα, η ισχυρή ζήτηση δημιουργεί μεγαλύτερη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να μετακυλίουν το αυξημένο ενεργειακό κόστος στους καταναλωτές. Αυτό, σύμφωνα με τον ίδιο, ενισχύει τον κίνδυνο το αρχικό ενεργειακό σοκ να αποκτήσει ευρύτερες πληθωριστικές επιπτώσεις.

Στο επίκεντρο και τα μακροπρόθεσμα επιτόκια

Την ίδια στιγμή, ανοδικά κινούνται τα μακροπρόθεσμα επιτόκια, καθώς η έντονη επενδυτική δραστηριότητα γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη αυξάνει τη ζήτηση για κεφάλαια.

Σύμφωνα με την Τράπεζα της Φινλανδίας, στην άνοδο των μακροπρόθεσμων επιτοκίων συμβάλλουν επίσης οι πληθωριστικές προσδοκίες, τα υψηλότερα επίπεδα δημόσιου χρέους και η εντεινόμενη αβεβαιότητα στο παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον.

Όπως σημείωσε ο Ρεν, η άνοδος των μακροπρόθεσμων επιτοκίων λειτουργεί επιβαρυντικά για την οικονομική δραστηριότητα. Παράλληλα, μπορεί να περιορίσει τη δυνατότητα μετακύλισης των υψηλότερων τιμών ενέργειας στις υπόλοιπες τιμές αγαθών και υπηρεσιών και στους μισθούς.

Το βασικό ζητούμενο για την ΕΚΤ, επομένως, είναι να αξιολογήσει κατά πόσο η ενεργειακή αναστάτωση θα παραμείνει περιορισμένη ή θα αποκτήσει πιο επίμονες και ευρύτερες επιπτώσεις στον πληθωρισμό και την οικονομία της Ευρωζώνης.