Φουντώνουν οι διαδηλώσεις στο Κορνέλ για την υπόθεση ομαδικού βιασμού

Μέλη της Συγκλήτου των Καθηγητών του Πανεπιστημίου Κορνέλ κατέθεσαν ψήφισμα για ψήφο δυσπιστίας κατά της διοίκησης του πανεπιστημίου, με αφορμή τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε την υπόθεση του φερόμενου ομαδικού βιασμού στην πανεπιστημιούπολη το 2024. Την ίδια ώρα, οι εκκλήσεις για μεταρρυθμίσεις και λογοδοσία εντείνονται, ενώ εκατοντάδες διαδηλωτές συγκεντρώνονται στο campus.

Σύμφωνα με το CNN, το ψήφισμα υποβλήθηκε τη Δευτέρα (5/10) στην αρμόδια επιτροπή του Faculty Senate, σύμφωνα με τον Πολ Όρτις, καθηγητή Ιστορίας της Εργασίας στο Cornell και μέλος της Συγκλήτου. Η επιτροπή θα εξετάσει την πρόταση, η οποία αναμένεται να ενταχθεί στην ημερήσια διάταξη της ολομέλειας του Faculty Senate, όταν αυτό συνεδριάσει στις 14 Οκτωβρίου.

Μια ψήφος δυσπιστίας, που σηματοδοτεί ότι ένα συλλογικό όργανο έχει χάσει την εμπιστοσύνη του προς μια ηγεσία ή διοίκηση, θα αποτελούσε ένδειξη σοβαρής δυσαρέσκειας και θα ασκούσε πρόσθετη πίεση στην πανεπιστημιακή ηγεσία για να αναλάβει δράση.

«Μας έχουν προσεγγίσει εκατοντάδες φοιτητές, απόφοιτοι και εργαζόμενοι που απαιτούν από εμάς να κάνουμε κάτι», δήλωσε ο Όρτις.

Το Κορνέλ δεν έχει μέχρι στιγμής σχολιάσει τις εξελίξεις.

Οργή στους δρόμους του Κορνέλ

Η ένταση έγινε εμφανής το βράδυ της Δευτέρας, κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης στην πανεπιστημιούπολη. Φοιτητές και μέλη της τοπικής κοινωνίας φώναζαν «ντροπή» και «παραιτηθείτε», εκφράζοντας την οργή τους για τον τρόπο με τον οποίο, όπως υποστηρίζουν, οι αρμόδιοι χειρίστηκαν την υπόθεση της γυναίκας που αναφέρεται ως «Jane Doe», όταν εκείνη κατήγγειλε για πρώτη φορά το περιστατικό στην αστυνομία του πανεπιστημίου το 2024.

Παράλληλα, ομάδες φοιτητών και ακτιβιστών σχεδιάζουν επτάωρη καθιστική διαμαρτυρία την Τετάρτη, «σε ένδειξη αλληλεγγύης στη Jane Doe», σύμφωνα με αφίσες που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η αγωγή που κατέθεσε η Doe τον περασμένο μήνα κατά του πανεπιστημίου, της αδελφότητας Chi Phi, επτά μελών της και άλλων προσώπων υποστηρίζει ότι το Κορνέλ απέτυχε να την προστατεύσει και να επιβάλει επαρκείς κυρώσεις στους φερόμενους ως εμπλεκόμενους φοιτητές.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει σειρά ερωτημάτων: από τον τρόπο με τον οποίο διεξήχθη η έρευνα της πανεπιστημιακής αστυνομίας και την απόφαση του εισαγγελέα της κομητείας να μην απαγγείλει κατηγορίες, μέχρι το αν η εσωτερική έρευνα του πανεπιστημίου και τα μέτρα που ακολούθησαν ήταν επαρκή.

Ο πρόεδρος του Κορνέλ υπό πίεση

Οι τελευταίες εξελίξεις έρχονται λίγες ημέρες μετά τη δημόσια δήλωση του προέδρου του Cornell, Μάικλ Κοτλικόφ, ο οποίος υποσχέθηκε περαιτέρω έρευνα και απαντήσεις στην πανεπιστημιακή κοινότητα.

Ο Κοτλικόφ χαρακτήρισε τις καταγγελίες της Doe «σπαρακτικές και ανησυχητικές» και δήλωσε ότι εγείρουν σοβαρά ζητήματα σχετικά με τη σεξουαλική επίθεση, την απανθρωποποίηση, αλλά και την κουλτούρα των πάρτι, το αλκοόλ και τη χρήση ναρκωτικών.

Παράλληλα, δήλωσε ότι στηρίζει την απόφαση της κυβερνήτη της Νέας Υόρκης να αναθέσει την ποινική έρευνα στον γενικό εισαγγελέα της πολιτείας και ότι καλωσορίζει την ανεξάρτητη εξωτερική αξιολόγηση του χειρισμού της υπόθεσης από το Κορνέλ.

Περίπου 40 καθηγητές στηρίζουν το ψήφισμα

Μέχρι στιγμής, περίπου 40 μέλη της Συγκλήτου έχουν εκφράσει τη στήριξή τους στην πρόταση για ψήφο δυσπιστίας, σύμφωνα με τον Όρτις. Η Σύγκλητος αποτελεί το βασικό νομοθετικό, συμβουλευτικό και ελεγκτικό όργανο που εκπροσωπεί το διδακτικό προσωπικό του πανεπιστημίου και αριθμεί περισσότερα από 75 μέλη με δικαίωμα ψήφου.

Ο Όρτις, ο οποίος διδάσκει στο Κορνέλ από το φθινόπωρο του 2024, δήλωσε ότι καθηγητές έχουν δεχθεί τις τελευταίες ημέρες καταγγελίες και μαρτυρίες φοιτητών για δικές τους εμπειρίες σεξουαλικής επίθεσης.

«Έχουμε κουραστεί από τις σεξουαλικές επιθέσεις που συμβαίνουν στους φοιτητές μας. Έχουμε κουραστεί από την αδράνεια της διοίκησης σε αυτό το ζήτημα», είπε, προσθέτοντας ότι η δυσαρέσκεια αφορά όχι μόνο τους σημερινούς φοιτητές αλλά και πρώην φοιτητές και αποφοίτους που έχουν στηρίξει οικονομικά το πανεπιστήμιο.

«Η εμπιστοσύνη έχει χαθεί»

Στη διαδήλωση της Δευτέρας, διαδηλωτές κρατούσαν πλακάτ με μηνύματα όπως «Δικαιοσύνη για κάθε Jane Doe», «Η διοίκηση του Κορνέλ προδίδει τις επιζήσασες – παραιτηθείτε τώρα» και «Αυτή είναι γυναικεία οργή. Μας ακούτε επιτέλους;».

Η Σαμπρίνα Καρίμ, αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών του Cornell και μία από τις καθηγήτριες που μίλησαν στη συγκέντρωση, δήλωσε ότι η εμπιστοσύνη έχει διαρραγεί.

«Πρέπει να ενωθούμε ως κοινότητα, ειρηνικά, για να απαιτήσουμε αλλαγή και να διασφαλίσουμε ότι τηρούνται αυτές οι βασικές αρχές», είπε.

Η καθηγήτρια Τζούλια Τσανγκ δήλωσε: «Λένε ότι το Κορνέλ έχει κουλτούρα βιασμού και δεν διαφωνώ. Όμως μια τέτοια δήλωση μπορεί να κάνει τον βιασμό να φαίνεται αναπόφευκτος. Ο βιασμός δεν πρέπει να είναι αναπόφευκτος».

Νωρίτερα τη Δευτέρα, άγνωστοι ακτιβιστές έσπασαν γυάλινη πόρτα και έγραψαν συνθήματα, μεταξύ των οποίων «σπάστε την πατριαρχία», στους τοίχους του κτιρίου της διοίκησης. Η πανεπιστημιακή αστυνομία ερευνά το περιστατικό.

Νέα στοιχεία για την έρευνα

Νέα στοιχεία δείχνουν ότι η αστυνομία του Κορνέλ είχε συντάξει επιστολές προς τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας Verizon και T-Mobile, περίπου μία εβδομάδα μετά την πρώτη καταγγελία της Doe.

Οι επιστολές ζητούσαν να διατηρηθούν διαθέσιμα δεδομένα —μεταξύ άλλων μηνύματα, κλήσεις, φωτογραφίες και βίντεο— που ενδεχομένως να περιείχαν στοιχεία σχετικά με την υπόθεση. Σύμφωνα με τα έγγραφα, θα ακολουθούσε σχετικό ένταλμα εντός 30 ημερών.

Δεν είναι σαφές αν οι επιστολές στάλθηκαν τελικά, αν ακολούθησαν κλητεύσεις προς τις εταιρείες ή αν ο εισαγγελέας της κομητείας Tompkins, Μάθιου Βαν Χάουτεν, γνώριζε για τα αιτήματα.

Ο ίδιος έχει δηλώσει ότι το γραφείο του έλαβε από την αστυνομία μόνο μια εξασέλιδη δήλωση υπογεγραμμένη από την Doe και στιγμιότυπα από το Snapchat.

Δικηγόρος με «βαρύ» πελατολόγιο για έναν από τους κατηγορούμενους

Ένας από τους άνδρες που εμπλέκονται στην υπόθεση προσέλαβε την υψηλού προφίλ δικηγόρο Τένι Γκεράγκος, σύμφωνα με πηγή που μίλησε στο CNN. Η δικηγορική της εταιρεία έχει εκπροσωπήσει, μεταξύ άλλων, τον πρώην παραγωγό του Χόλιγουντ Χάρβεϊ Γουάινστιν και τον Σον «Diddy» Κομπς.

Δεν έχει γίνει γνωστό ποιον από τους εμπλεκόμενους φοιτητές εκπροσωπεί.

Οι άνδρες που κατονομάζονται στην αγωγή έχουν αρνηθεί οποιαδήποτε wrongdoing. Οι New York Times ανέφεραν ότι τέσσερα μέλη της αδελφότητας παραδέχθηκαν πως είχαν σεξουαλική επαφή με την Doe, υποστηρίζοντας όμως ότι ήταν συναινετική. Τρεις άλλοι δήλωσαν ότι δεν είχαν σεξουαλική επαφή μαζί της.

Η Πολιτεία της Νέας Υόρκης αναλαμβάνει την υπόθεση

Σε μια σημαντική εξέλιξη, η κυβερνήτης της Νέας Υόρκης Κάθι Χόκουλ ανέθεσε την υπόθεση στη γενική εισαγγελέα της πολιτείας, Λετίσια Τζέιμς, ως ειδική εισαγγελέα, δηλώνοντας ότι «έχασε την εμπιστοσύνη» της στην ικανότητα του Βαν Χάουτεν να επιβλέψει την έρευνα.

Η Τζέιμς θα έχει την εξουσία να διερευνήσει την υπόθεση και, εφόσον κρίνει ότι υπάρχουν επαρκή στοιχεία, να ασκήσει ποινικές διώξεις και να παρουσιάσει την υπόθεση σε σώμα ενόρκων.

Ο Βαν Χάουτεν, ο οποίος είναι εισαγγελέας από το 2017 και είχε ανοίξει εκ νέου την υπόθεση μετά την κατάθεση της αγωγής, δήλωσε ότι στηρίζει τον διορισμό της Τζέιμς.

Ο δικηγόρος της Doe δηλώνει αισιόδοξος

Ο δικηγόρος της Doe, Τόμας Τζιουφρά, δήλωσε στο CNN ότι είχε μια πρώτη επικοινωνία με το γραφείο της Τζέιμς την περασμένη εβδομάδα και εξέφρασε την πεποίθηση ότι η νέα έρευνα θα διεξαχθεί δίκαια.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η ομάδα της Doe έχει συγκεντρώσει νέο υλικό, μεταξύ άλλων ηχογραφήσεις τηλεφωνικών συνομιλιών με ορισμένους από τους άνδρες που καταγγέλλονται, καθώς και ηλεκτρονικά μηνύματα στα οποία περιλαμβάνονται απολογίες.

Ο Τζιουφρά υποστήριξε ακόμη ότι ενδέχεται να υπήρχαν περισσότερες φωτογραφίες και βίντεο από το περιστατικό, τα οποία μπορεί να έχουν καταστραφεί. Πρόσθεσε ότι είναι πιθανό να είχαν εμπλακεί ακόμη περισσότερα άτομα.

«Δεν θα μάθουμε ποτέ, εξαιτίας της τόσο ανεπαρκούς έρευνας που έγινε», δήλωσε.

Οι εισαγγελείς είχαν αρνηθεί να εξετάσουν πρόσθετα στοιχεία

Σύμφωνα με αρχεία που εξασφάλισαν οι New York Times, το γραφείο του εισαγγελέα της κομητείας Tompkins είχε αρνηθεί το 2024 να εξετάσει πρόσθετα στοιχεία, μεταξύ των οποίων και επιπλέον συνεντεύξεις που είχε συγκεντρώσει η αστυνομία του Κορνέλ

Οι εισαγγελείς φέρεται να μην έδειξαν ενδιαφέρον για το πρόσθετο υλικό, καθώς είχαν ήδη αποφασίσει, με βάση τη δήλωση της Doe, ότι δεν θα ασκηθούν ποινικές διώξεις.

Σε σημείωμα που συνέταξε ερευνητής της αστυνομίας του Cornell για τηλεφωνική επικοινωνία με το γραφείο του εισαγγελέα, καταγράφεται ότι οι εισαγγελείς είχαν καταλήξει πως «δεν θα ασκούνταν ποινικές κατηγορίες στην υπόθεση».

Η Doe δέχεται απειλές

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με τον δικηγόρο της, η Doe αντιμετωπίζει απειλές και προσπάθειες αποκάλυψης της ταυτότητάς της.

Ο Τζιουφρά δήλωσε επίσης ότι ο ίδιος δέχθηκε απειλή το πρωί της Κυριακής.