ΕΕ: Λιγότερη γραφειοκρατία, περισσότερη ευελιξία το ζητούμενο στον αγροτικό τομέα

Αυστηρότερο πλαίσιο και ταυτόχρονα περιορισμό της γραφειοκρατίας, με στόχο την ενίσχυση του αγροδιατροφικού τομέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ζητούν οι ευρωβουλευτές της Επιτροπής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης.

Συγκεκριμένα, η Επιτροπή Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενέκρινε σειρά προτάσεων που αποσκοπούν στην απλοποίηση της σχετικής πολιτικής, στην ενίσχυση της ευελιξίας της και στη βελτίωση της αποτελεσματικότητάς της στο διεθνές εμπόριο.

Οι προτάσεις εγκρίθηκαν με 37 ψήφους υπέρ, 7 κατά και 1 αποχή και κατά βάση αποσκοπούν στο να υποστηριχθεί ένα ευρύ φάσμα προϊόντων με επίκεντρο τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Τι περιλαμβάνουν οι προτάσεις

Μεταξύ των προτάσεων που εγκρίθηκαν περιλαμβάνονται:

- απλούστερη διαδικασία πρόσβασης στη χρηματοδότηση, καθώς και περιορισμός των διοικητικών απαιτήσεων, με διαδικασίες λιγότερο επιβαρυντικές και περισσότερο αναλογικές. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, στις μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και στους οργανισμούς που δραστηριοποιούνται σε αγροτικές ή μειονεκτούσες περιοχές·

- ενίσχυση της ευελιξίας, ώστε μετά την έγκριση να είναι δυνατή η αναπροσαρμογή εκστρατειών, προϊόντων, διαθέσιμων κεφαλαίων ή αγορών-στόχων, όταν μεταβάλλονται οι συνθήκες στην αγορά ή το γεωπολιτικό περιβάλλον·

- πιο φιλόδοξα κρατικά προγράμματα, μέσω της αύξησης των πιστώσεων για πρωτοβουλίες που σχετίζονται με τη συνεργασία και τις κοινές δράσεις προώθησης·

- καλύτερη ισορροπία στη χρηματοδότηση και δυνατότητα μεταφοράς των διαθέσιμων πόρων. Τα κονδύλια θα πρέπει να μπορούν να μετακινούνται μεταξύ διαφορετικών προγραμμάτων και τομέων όταν μεταβάλλονται οι ανάγκες, όπως για παράδειγμα στην περίπτωση που οι πόροι για την προώθηση βιολογικών προϊόντων δεν αξιοποιούνται επαρκώς, ενώ άλλοι τομείς εμφανίζουν αυξημένη ζήτηση. Παράλληλα, θα πρέπει να διατηρείται ένας προβλέψιμος συνολικός προϋπολογισμός·

- ενισχυμένη παρουσία των χρηματοδοτούμενων από την ΕΕ εκστρατειών, με στόχο την αποτελεσματικότερη ανάδειξη της ποιότητας, της ιχνηλασιμότητας, των γεωγραφικών ενδείξεων και της βιωσιμότητας. Οι δράσεις αυτές θα πρέπει να προσαρμόζονται καλύτερα στις καταναλωτικές τάσεις και στις ιδιαίτερες συνθήκες των αγορών κάθε τρίτης χώρας·

- παράλληλη προβολή της ευρωπαϊκής και της εθνικής ταυτότητας. Το σύνθημα «Απολαύστε, είναι από την Ευρώπη» θα πρέπει να εμφανίζεται μαζί με τη σήμανση προέλευσης που αναφέρει τη χώρα παραγωγής στις συσκευασίες προϊόντων που προορίζονται για αγορές του εξωτερικού. Με τον τρόπο αυτό επιδιώκεται να συνδυαστεί η αξιοπιστία που προσδίδει η ευρωπαϊκή ταυτότητα με την αναγνωρισιμότητα σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.

Διατήρηση μιας επαρκώς χρηματοδοτούμενης πολιτικής

Ο εισηγητής Salvatore De Meo (ΕΛΚ, Ιταλία) δήλωσε: «Έχουμε εργαστεί για να διατηρήσουμε μια φιλόδοξη και επαρκώς χρηματοδοτούμενη πολιτική – μια πολιτική που είναι πιο ευέλικτη, προσανατολισμένη στην αγορά και εξορθολογισμένη. Θα υποστηρίξει ιδιαίτερα τις μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και τους συνεταιρισμούς, ενισχύοντας παράλληλα την παρουσία των προϊόντων μας (συμπεριλαμβανομένων εκείνων με γεωγραφικές ενδείξεις) στις διεθνείς αγορές».

«Έχουμε επίσης τηρήσει μια θεμελιώδη αρχή: να διασφαλίσουμε δίκαιη μεταχείριση για όλους τους επιλέξιμους γεωργικούς τομείς και προϊόντα, συμπεριλαμβανομένου του κρέατος και του κρασιού, χωρίς διακρίσεις ή δαιμονοποίηση, καθώς αυτά τα προϊόντα αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της αγροδιατροφικής κληρονομιάς και ταυτότητας της Ευρώπης. Το εγκεκριμένο κείμενο είναι το αποτέλεσμα σοβαρών διαπραγματεύσεων που έπιασαν το σωστό σημείο σε ευαίσθητα ζητήματα όπως η γεωγραφική ισορροπία, η επισήμανση προέλευσης και η ανάγκη διατήρησης μιας πολιτικής προώθησης που είναι ευέλικτη, χωρίς αποκλεισμούς και ικανή να αναδείξει την ποιότητα και την ποικιλομορφία του ευρωπαϊκού αγροδιατροφικού μοντέλου», σημείωσε.