Γαλλία: 1 εκατ. άνθρωποι αντιμέτωποι με προβλήματα ύδρευσης λόγω ξηρασίας

Η πρωτοφανής ξηρασία που πλήττει τη Γαλλία προκαλεί σοβαρές πιέσεις στο δίκτυο ύδρευσης της χώρας, με δεκάδες χιλιάδες πολίτες σε ορισμένες περιοχές να αναγκάζονται να προμηθεύονται εμφιαλωμένο νερό ή να εξυπηρετούνται μέσω υδροφόρων, καθώς η ανομβρία συνεχίζεται και κατά τους φθινοπωρινούς μήνες.

Σύμφωνα με στοιχεία του γαλλικού υπουργείου Οικολογικής Μετάβασης, περίπου 1 εκατ. άνθρωποι αντιμετώπιζαν προβλήματα στην παροχή νερού έως τις 23 Σεπτεμβρίου, όπως μεταδίδει το Bloomberg. Παράλληλα, περισσότεροι από 83.000 άνθρωποι είχαν ενταχθεί σε καθεστώς έκτακτης υδροδότησης. Από αυτούς, περίπου 47.000 εξυπηρετούνταν με υδροφόρες, ενώ περίπου 33.000 λάμβαναν εμφιαλωμένο νερό, σύμφωνα με εκπρόσωπο του υπουργείου.

Οι επιπτώσεις από την έλλειψη νερού έχουν γίνει αισθητές σε περιοχές σε ολόκληρη τη Γαλλία, με τις μεγαλύτερες πιέσεις να εντοπίζονται στις Άλπεις, αλλά και στη νοτιοανατολική και νότια χώρα. Περιοριστικά μέτρα στην κατανάλωση νερού έχουν επιβληθεί σχεδόν στο σύνολο των γαλλικών διοικητικών διαμερισμάτων. Μέχρι σήμερα δεν έχουν καταγραφεί προβλήματα που να αφορούν τη δημόσια υγεία. Ωστόσο, σύμφωνα με το υπουργείο Οικολογικής Μετάβασης, οι αρχές έχουν θέσει ως βασική προτεραιότητα την εξασφάλιση της απρόσκοπτης υδροδότησης νοσοκομείων, ιατρικών κέντρων και δομών φροντίδας ηλικιωμένων.

Η έλλειψη βροχοπτώσεων έκανε την εμφάνισή της ήδη από τον Μάρτιο και εντάθηκε μετά το καλοκαίρι, το οποίο χαρακτηρίστηκε από θερμοκρασίες-ρεκόρ, σύμφωνα με τη γαλλική μετεωρολογική υπηρεσία Météo-France. Κατά τη διάρκεια του Σεπτεμβρίου, οι βροχοπτώσεις κινήθηκαν 70% χαμηλότερα από τα φυσιολογικά επίπεδα. Παράλληλα, σχεδόν ολόκληρη η γαλλική επικράτεια αντιμετώπισε συνθήκες ξηρασίας του εδάφους που, βάσει των στοιχείων των γαλλικών μετεωρολογικών αρχών, εμφανίζονται κατά μέσο όρο περίπου μία φορά ανά δεκαετία.

Οι επιπτώσεις της ξηρασίας έχουν επεκταθεί ήδη και στον ενεργειακό τομέα της Γαλλίας. Σύμφωνα με ανάλυση της BNEF, η παραγωγή πυρηνικής ενέργειας περιορίστηκε σε επίπεδα-ρεκόρ, καθώς η υποχώρηση της στάθμης των ποταμών περιόρισε τη δυνατότητα χρήσης του νερού για την ψύξη των πυρηνικών αντιδραστήρων. Την ίδια ώρα, η υποχώρηση των αποθεμάτων νερού στους ταμιευτήρες σε συνδυασμό με την ξηρασία των εδαφών έχει πλήξει τις γεωργικές αποδόσεις και δημιουργεί τον κίνδυνο να συνεχιστούν οι πιέσεις στους υδάτινους πόρους έως και το 2027, σύμφωνα με την ίδια ανάλυση.

Το φαινόμενο δεν αφορά αποκλειστικά τη Γαλλία, αλλά έχει επεκταθεί σε μεγάλο τμήμα της δυτικής Ευρώπης. Τα παρατεταμένα χαμηλά επίπεδα βροχοπτώσεων προκάλεσαν τον Σεπτέμβριο ιστορική πτώση της στάθμης του Ρήνου, με συνέπεια αρκετά πλοία να μην μπορούν να κινηθούν και το κόστος των μεταφορών να αυξηθεί κατά μήκος αυτού του ιδιαίτερα σημαντικού ευρωπαϊκού υδάτινου διαύλου.

Οι πιθανότητες για βροχοπτώσεις στη Γαλλία αναμένεται να ενισχυθούν κατά τη διάρκεια της τρέχουσας εβδομάδας, κυρίως στις παράκτιες περιοχές της Μεσογείου. Σύμφωνα με τη Météo-France, την Τρίτη και την Τετάρτη προβλέπονται καταιγίδες που θα συνοδεύονται από έντονες βροχοπτώσεις, ενώ παράλληλα αναμένεται υποχώρηση της θερμοκρασίας.

Οι καιρικές συνθήκες αναμένεται να γίνουν ακόμη πιο ευνοϊκές για την εκδήλωση βροχοπτώσεων αργότερα μέσα στο φθινόπωρο και στις αρχές του χειμώνα. Αυτό προκύπτει τόσο από τα μακροπρόθεσμα μετεωρολογικά μοντέλα όσο και από τις εκτιμήσεις των γαλλικών μετεωρολογικών αρχών.