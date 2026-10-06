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Σουηδία: Αναπτύσσει συστήματα Patriot στην Πολωνία για την προστασία του κόμβου του ΝΑΤΟ
Ειδήσεις
16:00 - 06 Οκτ 2026

Σουηδία: Αναπτύσσει συστήματα Patriot στην Πολωνία για την προστασία του κόμβου του ΝΑΤΟ

Reporter.gr Newsroom

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Η Σουηδία πρόκειται να αναπτύξει συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας Patriot στην Πολωνία, με στόχο να συμβάλει στην προστασία του κρίσιμου κόμβου εφοδιασμού του ΝΑΤΟ, μέσω του οποίου μεταφέρεται στρατιωτική βοήθεια και όπλα προς την Ουκρανία, όπως ανακοίνωσε την Τρίτη (6/10) ο Σουηδός πρωθυπουργός Ουλφ Κρίστερσον.

Επισημαίνεται ότι η κίνηση αυτή έρχεται να ενισχύσει τη στρατιωτική παρουσία της Σουηδίας στην Πολωνία, όπου η Στοκχόλμη έχει ήδη αναλάβει ρόλο στο πλαίσιο της ενίσχυσης της ανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ.

Στις 30 Σεπτεμβρίου, η σουηδική κυβέρνηση είχε ανακοινώσει ότι, από τον Οκτώβριο, σουηδικά μαχητικά αεροσκάφη θα συμμετέχουν στις αποστολές για την προστασία του εναέριου χώρου της Πολωνίας και, κατ’ επέκταση, της ανατολικής πτέρυγας της Συμμαχίας.

Τα σουηδικά μαχητικά εντάσσονται στην ολοκληρωμένη αεροπορική και αντιπυραυλική άμυνα του ΝΑΤΟ, ενώ παράλληλα αποστολή τους είναι να συμβάλουν στην προστασία της στρατιωτικής και πολιτικής υποστήριξης που διοχετεύεται προς την Ουκρανία.

«Για δεύτερη φορά, σουηδικά μαχητικά αεροσκάφη θα συμμετάσχουν στην επιτήρηση του εναέριου χώρου πάνω από την Πολωνία, για την προστασία του εναέριου χώρου του ΝΑΤΟ και τη διασφάλιση της απρόσκοπτης παροχής ζωτικής σημασίας βοήθειας προς την Ουκρανία», είχε δηλώσει ο Ουλφ Κρίστερσον μετά την ανακοίνωση της κυβέρνησης.

Η ανάπτυξη των συστημάτων Patriot αποτελεί, πλέον, ένα ακόμη βήμα της Σουηδίας στην ενίσχυση της αεράμυνας της Πολωνίας και της προστασίας των υποδομών που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά βοήθειας προς την Ουκρανία.

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