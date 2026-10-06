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AfD: Για πρώτη φορά εκλέγει πρόεδρο σε τοπική Βουλή – «Σπάει» την απομόνωση της Ακροδεξιάς
Ειδήσεις
16:18 - 06 Οκτ 2026

AfD: Για πρώτη φορά εκλέγει πρόεδρο σε τοπική Βουλή – «Σπάει» την απομόνωση της Ακροδεξιάς

Γιώργος Ραυτόπουλος

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Για πρώτη φορά η ακροδεξιά Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) εξέλεξε σε τοπική Βουλή τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου.

Συγκεκριμένα, στο κρατίδιο της Σαξονίας-Άνχαλτ, όπου η AfD θριάμβευσε στις εκλογές της 6ης Σεπτεμβρίου, αναδείχθηκε πρόεδρος του τοπικού Κοινοβουλίου ο 35χρονος Τομπίας Ράους, ο οποίος έλαβε 48 από τις 82 ψήφους. Πέραν των βουλευτών της AfD (39), το ρωσόφιλο BSW είχε ήδη δηλώσει ότι οι 5 βουλευτές του θα παρείχαν στήριξη. Όπως προκύπτει, όμως, από τους υπολογισμούς, ο εκπρόσωπος του επιβεβαιωμένα εξτρεμιστικού σε τοπικό επίπεδο κόμματος απέσπασε 3 ψήφους από άλλα κόμματα, πιθανότατα από τους Χριστιανοδημοκράτες.

Ο Ράους δήλωσε ότι θα επιχειρήσει να λειτουργήσει υπερκομματικά, επιχειρώντας να υποβαθμίσει τις ανησυχίες ότι θα χρησιμοποιήσει το πόστο του για να μειώσει το κύρος του Κοινοβουλίου και να ευνοήσει το κόμμα του. Ήδη, η τοπική AfD έχει προχωρήσει σε μια πράξη… απαξίωσης, τοποθετώντας τους βουλευτές των Πρασίνων, που κατά κανόνα αυτοπροσδιορίζονται ως κεντροαριστεροί/προοδευτικοί, στα ακραία δεξιά έδρανα, προσάπτοντάς τους μιλιταρισμό – λόγω της στήριξής τους στην αμυνόμενη Ουκρανία – και χαρακτηρίζοντάς τους εχθρούς της ελεύθερης έκφρασης. Σύμφωνα με το MDR, τα έδρανα της AfD θα βρίσκονται στο κέντρο…

Σύμφωνα με την Tagesschau, ο νικητής των εκλογών, Ούλριχ Ζίγμουντ, θα επιχειρήσει να διαδεχθεί στην πρωθυπουργία του κρατιδίου τον Χριστιανοδημοκράτη Σβεν Σούλτσε, με ψηφοφορία τον Δεκέμβριο. Προεκλογικά είχε θέσει ως στόχο την αυτοδυναμία, την οποία έχασε στο νήμα. Σύμφωνα με εκπροσώπους του κόμματος, βρίσκονται σε συζητήσεις για παροχή στήριξης με το BSW, αλλά και μεμονωμένους βουλευτές του CDU, με τους Χριστιανοδημοκράτες να διχάζονται για το αν πρέπει να συνεχίσουν την απομόνωση των Ακραίων, όπως έκαναν τα προηγούμενα χρόνια σε ομοσπονδιακό και κρατιδιακό επίπεδο.

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