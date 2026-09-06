Πολιτικός σεισμός στη Γερμανία: Η AfD στο 44,5% στη Σαξονία-Άνχαλτ – Τα σενάρια για την επόμενη μέρα

Πολιτικός σεισμός στη Γερμανία, καθώς η AfD επικράτησε με άνεση στις τοπικές εκλογές της Σαξονίας-Άνχαλτ, φτάνοντας στο γιγαντιαίο ποσοστό του 44,5% (+23,7%). Για το CDU, που κυβερνούσε στο κρατίδιο από το 2002, το αποτέλεσμα συνιστά μια καταστροφή, καθώς υποχωρεί στο 18,5%, σύμφωνα με τα πρώτα exit polls, χάνοντας 18,6% (!) συγκριτικά με το 2021. Εντούτοις, η συγκρότηση της πρώτης κυβέρνησης υπό ακροδεξιό πρωθυπουργό στη μεταπολεμική Γερμανία αναμένεται να αποδειχθεί μια πιο σύνθετη εξίσωση.

Κι αυτό επειδή, με βάση τους πρώτους αριθμούς, εισέρχονται αρκετά κόμματα στη Βουλή. Η αριστερή die Linke καταγράφει ήπια υποχώρηση στο 9,4% και το SPD σημειώνει 8,2%. Την έκπληξη έκαναν οι Πράσινοι, οι οποίοι καταγράφουν 8,9%, ενώ οι μετρήσεις τους έδειχναν κοντά στο όριο εισόδου στη Βουλή, στο 5%. Η συμμετοχή κινήθηκε σε επίπεδο-ρεκόρ, στο 75,5%, ενώ το 2021 ήταν στο 60,3%.

Το κατά πόσο θα ανέλθει ο επικεφαλής υποψήφιος της AfD Ούλριχ Ζίγμουντ στην πρωθυπουργία εξαρτάται ως έναν βαθμό από την είσοδο του BSW της Σάρα Βάγκενκνεχτ, το οποίο καταγράφεται στο 5%. Η ιδρύτρια του αντισυστημικού κομματιδίου και μια σειρά πιστών της στελεχών έχουν δηλώσει ότι είναι προτιμότερο να υπάρξει κάποιου είδους συνεργασία με την AfD, προκειμένου να εκθρονιστεί το CDU από την ηγεσία του κρατιδίου. Το BSW έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο να απέχει από τη διαδικασία εκλογής πρωθυπουργού στην τοπική Βουλή, δίνοντας έτσι στον Ζίγμουντ την ευκαιρία να βγει μειοψηφικός πρωθυπουργός και να κυβερνήσει με εναλλακτικές πλειοψηφίες.

Με βάση αυτή την πρώτη εικόνα, η AfD έχει σημειώσει το καλύτερο ποσοστό στην ιστορία της. Ωστόσο, προς το παρόν, δεν προκύπτει εξασφάλιση της αυτοδυναμίας, χωρίς να αποκλείεται ανατροπή αυτής της εικόνας στη συνέχεια. Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση, η AfD συγκεντρώσει αυξημένες πιθανότητες να σχηματίσει μονοκομματική κυβέρνηση αν η BSW δεν συγκρατήσει τελικά το 5%, με τις πιθανότητες ωστόσο να παραμένουν μοιρασμένες. Σημειώνεται ότι τα ποσοστά ενδέχεται να μεταβληθούν κομβικά κατά τη διάρκεια της καταμέτρησης, με το τοπίο να παραμένει ρευστό.

Από το τελικό αποτέλεσμα θα κριθεί και το πολιτικό μέλλον του προέδρου του CDU και καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς, για τον οποίο υπάρχει μεγάλη δυσαρέσκεια στις τάξεις των Χριστιανοδημοκρατών. Η γενική γραμματέας του κόμματος Φραντσίσκα Χόπερμαν δήλωσε στην Πρώτη Γερμανική Τηλεόραση (ARD) ότι δεν πρόκειται να ανοίξει κουβέντα για την αντικατάστασή του. Ωστόσο, ο καγκελάριος θα κληθεί αναπόφευκτα να πείσει τους συνοδοιπόρους του στο CDU ότι είναι σε θέση να ανατρέψει την πτωτική πορεία του κόμματος. Σε πρώτη φάση όμως, αναμένεται να τηρηθεί στάση αναμονής ενόψει των εκλογών που ακολουθούν στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία και στο Βερολίνο.