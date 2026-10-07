Γκεοργκίεβα: Το AI αποτελεί τόσο ελπίδα όσο και κίνδυνο για την παγκόσμια οικονομία

Η τεχνολογία στην οποία επενδυτές και κυβερνήσεις βασίζονται για να ενισχύσουν την παγκόσμια οικονομία ασκεί επίσης πιέσεις που απειλούν την ανάπτυξη, δήλωσε η επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα καλώντας τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να σταματήσουν να αναβάλλουν τις δύσκολες αποφάσεις για το χρέος.

Πιο αναλυτικά, όπως μεταδίδει το CNBC, η γενική διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου δήλωσε σε εκδήλωση στη Σιγκαπούρη την Τετάρτη (7/10) ότι η τεχνητή νοημοσύνη «μετατρέπεται ταχύτατα σε βασικό παράγοντα που καθορίζει τις σχετικές επιδόσεις των χωρών στην παγκόσμια οικονομία».

Ωστόσο, οι τρεις παράγοντες της προόδου της τεχνητής νοημοσύνης, του εκτοξευόμενου ενεργειακού κόστους και του δημόσιου χρέους που βρίσκεται σε επίπεδα-ρεκόρ δοκιμάζουν την ήδη «ανεπαρκή» ανάπτυξη αυτής της δεκαετίας.

«Είτε την αγαπάτε, είτε τη μισείτε, είτε τη φοβάστε, η τεχνητή νοημοσύνη είναι εδώ», δήλωσε η Γκεοργκίεβα.

Δύο διαφορετικές κατευθύνσεις

Μιλώντας ενόψει μιας σειράς ετήσιων συνόδων του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας που ξεκινούν την επόμενη εβδομάδα, η Γκεοργκίεβα περιέγραψε την παγκόσμια οικονομία ως μια οικονομία που δέχεται ταυτόχρονα πιέσεις προς δύο αντίθετες κατευθύνσεις: ένα «αρνητικό σοκ στην προσφορά ενέργειας» από τον πόλεμο στον Κόλπο, ο οποίος διανύει πλέον τον όγδοο μήνα του, και ένα «θετικό σοκ στη ζήτηση» από την επενδυτική έκρηξη στην τεχνητή νοημοσύνη. Το συνδυασμένο αποτέλεσμα, όπως είπε, είναι «εξαιρετικά άνισο σε ολόκληρο τον κόσμο».

Στη θετική πλευρά, οι παγκόσμιες επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη ως ποσοστό του ΑΕΠ θα φτάσουν και πιθανότατα θα ξεπεράσουν τα ποσά που επενδύθηκαν για την ανάπτυξη των σιδηροδρόμων, του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας ή των τηλεπικοινωνιακών δικτύων. Το υλικό τεχνητής νοημοσύνης και τα συναφή τεχνολογικά προϊόντα αντιπροσωπεύουν ήδη περισσότερο από το ένα δέκατο του παγκόσμιου εμπορίου αγαθών, ανέφερε.

Το ΔΝΤ εκτιμά ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να προσθέσει έως και μισή ποσοστιαία μονάδα στην ετήσια παγκόσμια ανάπτυξη, εφόσον αξιοποιηθεί σωστά. «Το να πάμε από το 3% στο 3,5% σε διάστημα μιας δεκαετίας — αυτό ισοδυναμεί με την προσθήκη μιας οικονομίας στο μέγεθος της Ένωσης Κρατών της Νοτιοανατολικής Ασίας στην παγκόσμια οικονομία», δήλωσε η Γκεοργκίεβα.

Ωστόσο, όπως τονίζεται τα παραπάνω οφέλη είναι πιθανό να συγκεντρωθούν σε μεγάλο βαθμό σε συγκεκριμένες οικονομίες. Η έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης παρακάμπτει σε μεγάλο βαθμό οικονομίες που συμμετέχουν λιγότερο στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα της τεχνητής νοημοσύνης, «αυξάνοντας τον κίνδυνο διεύρυνσης της οικονομικής ανισότητας σε ολόκληρο τον κόσμο», όπως η ίδια επεσήμανε.

Η έκρηξη επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη ενισχύει επίσης τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό που έχουν απασχολήσει τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής από τις ΗΠΑ έως την Ευρώπη και την Ασία. «Η κατασκευαστική έκρηξη που συνδέεται με την τεχνητή νοημοσύνη είναι πληθωριστική», δήλωσε, όπως είναι επίσης τα ενεργειακά και επισιτιστικά σοκ, οι δασμοί και οι αμυντικές δαπάνες.

Οι τιμές του πετρελαίου έχουν παραμείνει πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, καθώς η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή παρατείνεται, χωρίς να υπάρχουν πολλές ενδείξεις για διπλωματική διέξοδο. Οι τιμές του ντίζελ στη λιανική αυξήθηκαν επίσης σε επίπεδα-ρεκόρ, καθώς οι περιορισμοί στη δυναμικότητα διύλισης περιόρισαν την προσφορά ενέργειας.

Αυτές οι πληθωριστικές πιέσεις μεταφέρονται άμεσα στις αγορές ομολόγων, καθώς οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων στις ΗΠΑ, τη Γερμανία και την Ιαπωνία έχουν εκτιναχθεί στα υψηλότερα επίπεδα εδώ και δεκαετίες. Η εκρηκτική αύξηση των μακροπρόθεσμων εκδόσεων ιδιωτικών ομολόγων από δανειολήπτες που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη ανταγωνίζεται επίσης τις κυβερνήσεις για την άντληση κεφαλαίων, αν και μέρος της ανόδου μπορεί να αντανακλά τις προσδοκίες για ταχύτερη ανάπτυξη, ανέφερε η Γκεοργκίεβα.

Το πρόβλημα του χρέους

Το παγκόσμιο δημόσιο χρέος βρίσκεται κοντά στο υψηλότερο επίπεδό του από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο και αναμένεται σύντομα να ξεπεράσει το 100% του ΑΕΠ, με τις προηγμένες οικονομίες να είναι «οι χειρότεροι παραβάτες», δήλωσε η Γκεοργκίεβα. Για 17 χρόνια, οι κυβερνήσεις είχαν «μια σχετικά εύκολη περίοδο», επειδή τα επιτόκια παρέμεναν χαμηλότερα από τους ρυθμούς ανάπτυξης. «Τα υψηλότερα επιτόκια θέτουν πλέον τέλος σε αυτό».

Η διαφορά μεταξύ επιτοκίων και ανάπτυξης είναι πλέον «πολύ λιγότερο ευνοϊκή» και «αναμένεται να διευρυνθεί περαιτέρω», είπε, γεγονός που σημαίνει ότι η ανάπτυξη που απαιτείται για τη μείωση των λόγων χρέους χωρίς δημοσιονομική προσπάθεια είναι πλέον «ανέφικτη βραχυπρόθεσμα».

Η πίεση είναι ήδη εμφανής στην Ευρώπη, όπου τα περιθώρια αποδόσεων έναντι των γερμανικών κρατικών ομολόγων διευρύνονται όχι μόνο για τη Γαλλία και την Ιταλία, αλλά και για την Ιρλανδία, την Πορτογαλία και άλλες χώρες που είχαν μειώσει το χρέος και τα ελλείμματά τους μετά την κρίση στην Ευρωζώνη.

Μετά από μια σειρά σοκ που εκτίναξαν το δημόσιο χρέος, ενώ τα δημοσιονομικά ελλείμματα των περισσότερων χωρών παρέμειναν πάνω από τους προ πανδημίας μέσους όρους, «ο δημοσιονομικός χώρος φωνάζει ότι πρέπει να αναπληρωθεί», δήλωσε η Γκεοργκίεβα.

Οι κίνδυνοι από την τεχνητή νοημοσύνη υποτιμώνται

Η Γκεοργκίεβα επισήμανε επίσης έναν κίνδυνο για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα που προκύπτει από την ίδια την έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης. Τα ισχυρά εταιρικά κέρδη οδηγούν τις τιμές των μετοχών και τις επιδράσεις πλούτου, δήλωσε, όμως «αν τα κέρδη υπολείπονταν των προσδοκιών, η μόχλευση των εταιρειών υπερκλίμακας και οι μεγάλες και αυξανόμενες παγκόσμιες τοποθετήσεις σε αμερικανικές μετοχές θα μπορούσαν να μετατρέψουν μια απογοήτευση σε ένα σοκ ευρείας κλίμακας».

Επικαλούμενη τον νόμο του Αμάρα, σύμφωνα με τον οποίο οι άνθρωποι υπερεκτιμούν μια νέα τεχνολογία βραχυπρόθεσμα και την υποτιμούν μακροπρόθεσμα, δήλωσε ότι «κάπου στη μετάβαση από τη σημερινή επενδυτική έκρηξη στην τεχνητή νοημοσύνη προς την αυριανή έλευση των οφελών της θα διανύσουμε την περίοδο του μέγιστου κινδύνου».

Η Γκεοργκίεβα δήλωσε ότι η πρώτη γραμμή άμυνας είναι η ρύθμιση και η εποπτεία. «Ίσως τώρα να είναι μια καλή στιγμή για μια συνετά αυστηρή κατεύθυνση στη νομισματική πολιτική σε πολλές χώρες», είπε.