Λεπέν υπέρ Μπαρντελά: Έχει 1000% την εμπιστοσύνη μου

Η Μαρίν Λεπέν πήρε θέση σχετικά με τα αντισημιτικά σχόλια που φέρεται να είχε κάνει στο παρελθόν ο Ζορντάν Μπαρντελά, εκφράζοντας την απόλυτη στήριξή της στον πρόεδρο της Εθνικής Συσπείρωσης και υπογραμμίζοντας ότι εξακολουθεί να έχει «1000%» την εμπιστοσύνη της.

Η Λεπέν χαρακτήρισε «διαβόητο ελιγμό» το δημοσίευμα της Mediapart, το οποίο αναφέρεται σε αντισημιτικά γραπτά που αποδίδονται στον νεαρό Μπαρντελά. Ο ίδιος, πάντως, αρνείται κατηγορηματικά ότι είναι ο συντάκτης τους.

Μετά τις αποκαλύψεις της Mediapart, η Λεπέν έσπευσε να υπερασπιστεί δημόσια τον πολιτικό της προστατευόμενο, καταγγέλλοντας ένα «βρώμικο κόλπο» και δηλώνοντας ότι θα «αποσυνθέσει» αυτούς τους «βαρείς και βρώμικους χειρισμούς».

«Είμαι απολύτως βέβαιη ότι αντιμετωπίζουμε έναν διαβόητο ελιγμό από την Mediapart και διατηρώ την απόλυτη, 1000%, εμπιστοσύνη μου στον Jordan Bardella », δήλωσε η υποψήφια για την προεδρία της Γαλλίας, Λεπέν.