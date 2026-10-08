Βρετανία: Νέο πακέτο πυρώσεων κατά της Ρωσίας με επίκεντρο το σκιώδη στόλο και τις πετρελαϊκές εταιρείες

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν επιχειρεί να επικρατήσει στον πόλεμο στην Ουκρανία «τρομοκρατώντας τους αμάχους», σημείωσε ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών Εντ Μίλιμπαντ, κατά την επίσκεψή του στη βόρεια Ουκρανία, σε περιοχή που βρέθηκε στο επίκεντρο μιας φονικής ρωσικής επίθεσης την Τετάρτη (7/10).

Ο Μίλιμπαντ μετέβη μαζί με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην πόλη Πριλούκι, στην περιοχή του Τσερνίχιφ, όπου ρωσικός πύραυλος έπληξε την Τετάρτη πολυκατοικία, προκαλώντας το θάνατο 22 ανθρώπων, μεταξύ των οποίων πέντε παιδιά.

«Δεν υπάρχει σαφέστερη ένδειξη των εγκληματικών προθέσεων και της στρατηγικής – πραγματικά εγκληματικών – του Πούτιν σε αυτόν τον πόλεμο», δήλωσε ο Βρετανός υπουργός μιλώντας σε δημοσιογράφους.

Όπως ανέφερε, «κάποια μέρα ο Πούτιν δήλωνε ότι θα κερδίσει στο πεδίο της μάχης. Προσπαθεί να κερδίσει τρομοκρατώντας τους αμάχους».

Νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας

Κατά την επίσκεψή του, ο Μίλιμπαντ ανακοίνωσε επίσης νέο πακέτο κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας, το οποίο, όπως είπε, στοχεύει «τον σκιώδη στόλο, τις πετρελαϊκές εταιρείες, τα κρυπτονομίσματα και τη χρηματοδότηση του πολέμου».

Σύμφωνα με το βρετανικό υπουργείο Εξωτερικών, οι νέες κυρώσεις αφορούν συνολικά 23 εταιρείες και τρία πρόσωπα, καθώς και 12 πλοία που ανήκουν στον ρωσικό «σκιώδη στόλο».