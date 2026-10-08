ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Βρετανία: Νέο πακέτο πυρώσεων κατά της Ρωσίας με επίκεντρο το σκιώδη στόλο και τις πετρελαϊκές εταιρείες
Ειδήσεις
17:57 - 08 Οκτ 2026

Βρετανία: Νέο πακέτο πυρώσεων κατά της Ρωσίας με επίκεντρο το σκιώδη στόλο και τις πετρελαϊκές εταιρείες

Reporter.gr Newsroom

Δες περισσότερα άρθρα του Reporter.gr όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν επιχειρεί να επικρατήσει στον πόλεμο στην Ουκρανία «τρομοκρατώντας τους αμάχους», σημείωσε ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών Εντ Μίλιμπαντ, κατά την επίσκεψή του στη βόρεια Ουκρανία, σε περιοχή που βρέθηκε στο επίκεντρο μιας φονικής ρωσικής επίθεσης την Τετάρτη (7/10).

Ο Μίλιμπαντ μετέβη μαζί με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην πόλη Πριλούκι, στην περιοχή του Τσερνίχιφ, όπου ρωσικός πύραυλος έπληξε την Τετάρτη πολυκατοικία, προκαλώντας το θάνατο 22 ανθρώπων, μεταξύ των οποίων πέντε παιδιά.

«Δεν υπάρχει σαφέστερη ένδειξη των εγκληματικών προθέσεων και της στρατηγικής – πραγματικά εγκληματικών – του Πούτιν σε αυτόν τον πόλεμο», δήλωσε ο Βρετανός υπουργός μιλώντας σε δημοσιογράφους.

Όπως ανέφερε, «κάποια μέρα ο Πούτιν δήλωνε ότι θα κερδίσει στο πεδίο της μάχης. Προσπαθεί να κερδίσει τρομοκρατώντας τους αμάχους».

Νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας

Κατά την επίσκεψή του, ο Μίλιμπαντ ανακοίνωσε επίσης νέο πακέτο κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας, το οποίο, όπως είπε, στοχεύει «τον σκιώδη στόλο, τις πετρελαϊκές εταιρείες, τα κρυπτονομίσματα και τη χρηματοδότηση του πολέμου».

Σύμφωνα με το βρετανικό υπουργείο Εξωτερικών, οι νέες κυρώσεις αφορούν συνολικά 23 εταιρείες και τρία πρόσωπα, καθώς και 12 πλοία που ανήκουν στον ρωσικό «σκιώδη στόλο».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ουκρανία: Τουλάχιστον 33 νεκροί από ρωσική βομβιστική επίθεση
Ειδήσεις

Ουκρανία: Τουλάχιστον 33 νεκροί από ρωσική βομβιστική επίθεση

ΕΕ και ΝΑΤΟ προετοιμάζονται για το χειρότερο σενάριο του ρωσικού υβριδικού πολέμου
Ειδήσεις

ΕΕ και ΝΑΤΟ προετοιμάζονται για το χειρότερο σενάριο του ρωσικού υβριδικού πολέμου

Reuters: ΗΠΑ και Ρωσία εξετάζουν αμερικανική επένδυση στους αγωγούς Nord Stream
Ειδήσεις

Reuters: ΗΠΑ και Ρωσία εξετάζουν αμερικανική επένδυση στους αγωγούς Nord Stream

Ο Τραμπ δεν πιστεύει ότι το περιστατικό με την πανώλη στη Ρωσία συνδέεται με βιολογικό όπλο
Ειδήσεις

Ο Τραμπ δεν πιστεύει ότι το περιστατικό με την πανώλη στη Ρωσία συνδέεται με βιολογικό όπλο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
08/10/2026 - 18:51

Πιερρακάκης: «Στοίχημα» η προστασία από ενεργειακό κόστος με διαφύλαξη της δημοσιονομικής αξιοπιστίας

Το σκίτσο του ΚΥΡ
08/10/2026 - 18:36

Μηνύματα ειρήνης

Πολιτική
08/10/2026 - 18:33

ΠΑΣΟΚ: Ένα βήμα μπροστά, δύο πίσω οι ρυθμίσεις της κυβέρνησης για τους servicers

Αυτοδιοίκηση
08/10/2026 - 18:26

Γκράβα: Αναστέλλεται η λειτουργία του σχολικού συγκροτήματος για την Παρασκευή (9/10)

Ειδήσεις
08/10/2026 - 18:22

Στο «ραντάρ» της ΑΑΔΕ τα οικονομικά της συναυλίας της Βίσση στο ΟΑΚΑ

Ειδήσεις
08/10/2026 - 17:58

Νέα δομή για την ενδυνάμωση των γυναικών στη δυτική Θεσσαλονίκη

Ειδήσεις
08/10/2026 - 17:57

Βρετανία: Νέο πακέτο πυρώσεων κατά της Ρωσίας με επίκεντρο το σκιώδη στόλο και τις πετρελαϊκές εταιρείες

Σχόλια Αγοράς
08/10/2026 - 17:49

Αιμορραγία στο Χρηματιστήριο: Κάτω από τις 2.600 ο ΓΔ, «βουτιά» άνω του 3% στις τράπεζες

Ειδήσεις
08/10/2026 - 17:38

Reuters: Τι προβλέπει η εξοπλιστική συμφωνία ύψους $4 δισ. μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ

Επιχειρήσεις
08/10/2026 - 17:27

AKTOR: Παραδίδει έργο που θωρακίζει το Θριάσιο Πεδίο από πλημμυρικά φαινόμενα

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
08/10/2026 - 17:20

HELLENiQ ENERGY: Σε λειτουργία το πρώτο πάρκο «μπαταριών»

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
08/10/2026 - 17:12

ΕΛΓΑ: Παράταση για την εξόφληση της Ειδικής Ασφαλιστικής Εισφοράς του 2025

Ειδήσεις
08/10/2026 - 17:09

ΔΥΠΑ: 28 βρεφονηπιακοί σταθμοί για 1.541 παιδιά - Δωρεάν προσχολική αγωγή και φροντίδα για 1.361 οικογένειες

Χρηματιστήρια
08/10/2026 - 16:57

Wall Street: Δεύτερη σερί πτώση ελέω πετρελαίου και ομολόγων

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
08/10/2026 - 16:44

CrediaBank: Μία βαθμίδα από την επενδυτική κατηγορία στις καταθέσεις

Εργασιακά
08/10/2026 - 16:32

ΓΣΕΕ: Πανεθνική κινητοποίηση για ακρίβεια, μισθούς και κόστος στέγασης

Ειδήσεις
08/10/2026 - 16:28

Άμεση Δράση: Εκτός λειτουργίας προσωρινά η γραμμή 100 - Που μπορούν να απευθύνονται οι πολίτες

ΜΕΤΑΛΛΑ
08/10/2026 - 16:12

Επίσημα εγκαίνια για το μεταλλείο Σκουριών - Τα μηνύματα για πράσινη μετάβαση και στρατηγική αυτονομία

Ειδήσεις
08/10/2026 - 16:09

Συναγερμός στην Ευρωζώνη για τη Γαλλία – Φόβοι για ντόμινο στις αγορές

Ειδήσεις
08/10/2026 - 15:57

Γερμανία: Στο στόχαστρο ιρανικών μυστικών υπηρεσιών οι αμερικανικές βάσεις

Επιχειρήσεις
08/10/2026 - 15:52

Ο Όμιλος CSG συμμετέχει στην ανάπτυξη του αυτόνομου συστήματος αντιμετώπισης μη επανδρωμένων αεροσκαφών SwarmShot

Νομίσματα
08/10/2026 - 15:47

Χαμηλό 17 ημερών για το Bitcoin – Σε κόκκινο και τα περισσότερα altcoins

Οικονομία
08/10/2026 - 15:27

Επίδομα Παιδιού: Την Παρασκευή (9/10) η συμπληρωματική πληρωμή σε 49.545 δικαιούχους

Ειδήσεις
08/10/2026 - 15:26

Εσπευσμένα στο νοσοκομείο ο Φίλιππος Καμπούρης – Ο λόγος

Οικονομία
08/10/2026 - 15:19

Ελληνικές εξαγωγές: Άλμα 26,7% τον Αύγουστο – Στο +16,5% η άνοδος στο οκτάμηνο του 2026

Επιχειρήσεις
08/10/2026 - 15:04

Νέα επαγγελματική πιστοποίηση στο Credit Risk & Credit Analysis από την Τειρεσίας και το ΕΤΙ–ΕΕΤ

Επιχειρήσεις
08/10/2026 - 15:00

Samsung: Εννιαπλασιασμός κερδών από την «έκρηξη» των τσιπ τεχνητής νοημοσύνης

Business Facts
08/10/2026 - 14:55

Η ASML και οι... άλλες: Δείτε ποια είναι η πολυτιμότερη εταιρεία σε κάθε ευρωπαϊκή χώρα

Ειδήσεις
08/10/2026 - 14:34

Ουκρανία: Τουλάχιστον 33 νεκροί από ρωσική βομβιστική επίθεση

Ειδήσεις
08/10/2026 - 14:26

Στην Καναδή ποιήτρια και συγγραφέα, Αν Κάρσον, το Νόμπελ Λογοτεχνίας 2026

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ