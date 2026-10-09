ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Σε συμφωνία ΕΕ και Κίνα για υβριδικά οχήματα και σπάνιες γαίες
Ειδήσεις
17:28 - 09 Οκτ 2026

Σε συμφωνία ΕΕ και Κίνα για υβριδικά οχήματα και σπάνιες γαίες

Reporter.gr Newsroom

Δες περισσότερα άρθρα του Reporter.gr όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google

Σε συμφωνία για τον περιορισμό κατά 50% των εξαγωγών κινεζικών υβριδικών και plug-in υβριδικών αυτοκινήτων προς την Ευρωπαϊκή Ένωση κατέληξαν οι Βρυξέλλες και το Πεκίνο, σύμφωνα με το Reuters.

Παράλληλα, οι δύο πλευρές συμφώνησαν να διευκολύνουν την πρόσβαση των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στην κινεζική αγορά, καθώς και να επιταχύνουν τις διαδικασίες έκδοσης κινεζικών αδειών εξαγωγής σπάνιων γαιών.

Τις συμφωνίες ανακοίνωσε σήμερα ο Ευρωπαίος επίτροπος Εμπορίου, Μάρος Σέφτσοβιτς, ο οποίος επισκέπτεται το Πεκίνο για συνομιλίες με τον Κινέζο ομόλογό του.

«Η συμφωνία αποτελεί ένα κρίσιμο πρώτο βήμα, αλλά έχουμε ακόμη δρόμο μπροστά μας», δήλωσε ο Σέφτσοβιτς στους δημοσιογράφους, αποτιμώντας την πορεία των διαπραγματεύσεων.

Πριν από την επίσκεψή του, ο Ευρωπαίος επίτροπος είχε τονίσει ότι στόχος του ήταν να εξασφαλίσει «χειροπιαστά αποτελέσματα», σε μια περίοδο κατά την οποία εντείνονται οι ανησυχίες της ΕΕ για την ανισορροπία στις εμπορικές σχέσεις με την Κίνα.

Το εμπορικό έλλειμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης έναντι της κινεζικής οικονομίας ξεπερνά το 1 δισ. ευρώ την ημέρα, σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται το δημοσίευμα, ενισχύοντας την πίεση για την εξεύρεση λύσεων που θα βελτιώσουν τους όρους πρόσβασης των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στην κινεζική αγορά.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Κομισιόν: Η καταστολή κατά ΛΟΑΤΚΙ+ και ΜΜΕ απομακρύνει την Τουρκία από την ευρωπαϊκή προοπτική
Ειδήσεις

Κομισιόν: Η καταστολή κατά ΛΟΑΤΚΙ+ και ΜΜΕ απομακρύνει την Τουρκία από την ευρωπαϊκή προοπτική

ΕΕ: «Στο τραπέζι» η επιβολή φόρου στα υπερκέρδη των πετρελαϊκών εταιρειών
Εμπορεύματα

ΕΕ: «Στο τραπέζι» η επιβολή φόρου στα υπερκέρδη των πετρελαϊκών εταιρειών

ΕΕ: Προκαταρκτική συμφωνία για την εποπτεία των κεφαλαιαγορών – Αντιδράσεις από την Κομισιόν
Ειδήσεις

ΕΕ: Προκαταρκτική συμφωνία για την εποπτεία των κεφαλαιαγορών – Αντιδράσεις από την Κομισιόν

Γιατί οι Έλληνες πλοιοκτήτες επιλέγουν τα κινεζικά ναυπηγεία
Ναυτιλία

Γιατί οι Έλληνες πλοιοκτήτες επιλέγουν τα κινεζικά ναυπηγεία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
09/10/2026 - 18:06

Τσουκαλάς: Καμία ανοχή στη φασιστική βία – Η δημοκρατία δεν εκφοβίζεται

Ειδήσεις
09/10/2026 - 18:05

Δημοσκόπηση Reuters/Ipsos: Το 78% των Αμερικανών επιρρίπτει ευθύνες στον Τραμπ για την ακρίβεια

Ανακοινώσεις
09/10/2026 - 17:56

Ευρώπη Holdings: Επιστροφή κεφαλαίου €0,31 ευρώ ανά μετοχή – Οι ημερομηνίες για τους μετόχους

Ειδήσεις
09/10/2026 - 17:52

Ινδία: «Βαθιά προσβλητικές» οι δηλώσεις Βανς για τους μετανάστες

Σχόλια Αγοράς
09/10/2026 - 17:49

Euronext Athens: Τρίτη διαδοχική πτώση και εβδομαδιαίες απώλειες 2,93%

Ειδήσεις
09/10/2026 - 17:40

Αττική: Κατασχέθηκαν πάνω από 300 κιλά ναρκωτικά – Έγιναν 3 συλλήψεις  

Ειδήσεις
09/10/2026 - 17:28

Σε συμφωνία ΕΕ και Κίνα για υβριδικά οχήματα και σπάνιες γαίες

Ειδήσεις
09/10/2026 - 17:27

Motor Oil: Κατέληξε ο ένας από τους δύο εργαζομένους που τραυματίστηκαν βαριά

Ειδήσεις
09/10/2026 - 17:24

Γερμανία: Διεκδικεί να διατηρήσει τη θέση της στο Εκτελεστικό Συμβούλιο της ΕΚΤ

Υγεία
09/10/2026 - 17:19

Θεοδωρικάκος: Οι συνάνθρωποί μας που νίκησαν τον καρκίνο δικαιούνται ισότιμη νέα αρχή

Ειδήσεις
09/10/2026 - 17:18

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα: Πλοίο χτυπήθηκε από βλήμα άγνωστης ταυτότητας

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
09/10/2026 - 17:16

Διακοπή δρομολογίων στο Μετρό Θεσσαλονίκης

Χρηματιστήρια
09/10/2026 - 17:05

Wall Street: Ανάκαμψη μετά το sell-off στις μετοχές AI – Στο επίκεντρο η OpenAI

Εργασιακά
09/10/2026 - 16:55

Ο «χάρτης» πληρωμών από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ μέχρι τις 16 Οκτωβρίου

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
09/10/2026 - 16:51

«Καρφιά» Μυτιληναίου κατά Κομισιόν: Οδηγεί τα δευτερογενή χυτήρια αλουμινίου σε απόγνωση

Οικονομία
09/10/2026 - 16:51

Ελεγκτικό Συνέδριο: Στο 66,5% του ΑΕΠ οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο και τα Ταμεία

Πολιτική
09/10/2026 - 16:39

Γεραπετρίτης για Γκιλφόιλ: Δεν τέθηκε ποτέ ζήτημα πίεσης ή απειλής της χώρας μας

Οικονομία
09/10/2026 - 16:33

Ρήτρα διαφυγής στην ενέργεια: Γιατί δεν έχουν κανένα άμεσο όφελος νοικοκυριά και επιχειρήσεις

Εμπορεύματα
09/10/2026 - 16:32

Συναγερμός στις αγορές πετρελαίου: Ο τυφώνας Ησαΐας «παγώνει» το 63% της παραγωγής στον Κόλπο του Μεξικού

Εμπορεύματα
09/10/2026 - 16:25

Γερμανία: Αποδέσμευση έως 15 εκατ. βαρελιών πετρελαίου μετά τη συμφωνία της G7

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
09/10/2026 - 16:20

Επιχειρηματική ανάπτυξη σε ένα περιβάλλον διαρκών προκλήσεων με την υποστήριξη του Allwyn Forward

Ειδήσεις
09/10/2026 - 16:18

Σαξονία-Άνχαλτ: Η BMW γυρίζει την πλάτη στην AfD, που στρέφεται στην Tesla

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
09/10/2026 - 16:17

Allwyn: Νέες αγορές μετοχών από βασικό μέτοχο ύψους €11,6 εκατ. ευρώ

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
09/10/2026 - 16:12

Αναστέλλουν προσωρινά τις κινητοποιήσεις οι αλιείς: Περιμένουν τις κυβερνητικές δεσμεύσεις

Ειδήσεις
09/10/2026 - 16:11

Bloomberg: Εν μέσω εντάσεων η συζήτηση για τον προϋπολογισμό ύψους €2 τρισ. στην ΕΕ

Ειδήσεις
09/10/2026 - 15:59

Νάβι Πιλάι: Ίσως μοιραστώ το Νόμπελ Ειρήνης με τον Τραμπ – Η χιουμοριστική αντίδρασή της

Ανεμοδείκτης
09/10/2026 - 15:54

Ο Στίβεν Κινγκ περιέλαβε την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

Πολιτική
09/10/2026 - 15:48

Ανδρουλάκης από Καστελόριζο: Αδιαπραγμάτευτα τα κυριαρχικά μας δικαιώματα σε Αιγαίο και Α. Μεσόγειο

Ειδήσεις
09/10/2026 - 15:46

Κομισιόν: Η καταστολή κατά ΛΟΑΤΚΙ+ και ΜΜΕ απομακρύνει την Τουρκία από την ευρωπαϊκή προοπτική

Ειδήσεις
09/10/2026 - 15:34

Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών: «Δεν θα συμβιβαστούμε με τη θεωρία του ανθρώπινου λάθους»

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ