Σε συμφωνία ΕΕ και Κίνα για υβριδικά οχήματα και σπάνιες γαίες

Σε συμφωνία για τον περιορισμό κατά 50% των εξαγωγών κινεζικών υβριδικών και plug-in υβριδικών αυτοκινήτων προς την Ευρωπαϊκή Ένωση κατέληξαν οι Βρυξέλλες και το Πεκίνο, σύμφωνα με το Reuters.

Παράλληλα, οι δύο πλευρές συμφώνησαν να διευκολύνουν την πρόσβαση των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στην κινεζική αγορά, καθώς και να επιταχύνουν τις διαδικασίες έκδοσης κινεζικών αδειών εξαγωγής σπάνιων γαιών.

Τις συμφωνίες ανακοίνωσε σήμερα ο Ευρωπαίος επίτροπος Εμπορίου, Μάρος Σέφτσοβιτς, ο οποίος επισκέπτεται το Πεκίνο για συνομιλίες με τον Κινέζο ομόλογό του.

«Η συμφωνία αποτελεί ένα κρίσιμο πρώτο βήμα, αλλά έχουμε ακόμη δρόμο μπροστά μας», δήλωσε ο Σέφτσοβιτς στους δημοσιογράφους, αποτιμώντας την πορεία των διαπραγματεύσεων.

Πριν από την επίσκεψή του, ο Ευρωπαίος επίτροπος είχε τονίσει ότι στόχος του ήταν να εξασφαλίσει «χειροπιαστά αποτελέσματα», σε μια περίοδο κατά την οποία εντείνονται οι ανησυχίες της ΕΕ για την ανισορροπία στις εμπορικές σχέσεις με την Κίνα.

Το εμπορικό έλλειμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης έναντι της κινεζικής οικονομίας ξεπερνά το 1 δισ. ευρώ την ημέρα, σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται το δημοσίευμα, ενισχύοντας την πίεση για την εξεύρεση λύσεων που θα βελτιώσουν τους όρους πρόσβασης των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στην κινεζική αγορά.