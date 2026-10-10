«Είναι δυσάρεστο»: Η πρώτη αντίδραση Τραμπ για την Κίμπερλι Γκιλφόιλ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κλήθηκε την Παρασκευή (9/10) το βράδυ να σχολιάσει τις αποκαλύψεις ότι η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, φέρεται να ζήτησε χρήματα από δωρητή του για να αποπληρώσει την πιστωτική της κάρτα, πριν από την ακρόαση επικύρωσης του διορισμού της στην πρεσβεία στην Αθήνα.

Δεχόμενος ερωτήσεις από δημοσιογράφους έξω από τον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ φάνηκε να γνωρίζει την υπόθεση, λέγοντας συγκεκριμένα:

«Μόλις το άκουσα. Είναι πολύ δυσάρεστο. Δηλαδή, δεν ξέρω. Είναι πρέσβειρα. Μόλις άκουσα κάποια πράγματα γι' αυτό. Δεν γνωρίζω πολλά. Αλλά ήταν πάντα πολύ ευγενική».

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, και ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς αντέδρασαν με διαφορετικό τρόπο στο αποκαλυπτικό δημοσίευμα της Wall Street Journal σχετικά με την πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

Ο Ρούμπιο κάλυψε την Γκιλφόιλ, η οποία ως πρέσβειρα, αποτελεί σημαντικό πρόσωπο στον διπλωματικό τομέα αρμοδιότητας του.

Ο Βανς από την άλλη ήταν πιο επιφυλακτικός και στις ΗΠΑ τα ΜΜΕ σχολιάζουν πως οι διαφορετικές αντιδράσεις φανερώνουν τον ανταγωνισμό που υπάρχει ανάμεσα σε Ρούμπιο και Βανς, ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2028.