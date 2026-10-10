Ο σύζυγος της Καμάλα Χάρις δεν θέλει να τη δει ξανά υποψήφια για την προεδρία

Καθώς η πρώην αντιπρόεδρος Καμάλα Χάρις προετοιμάζει το έδαφος για μια πιθανή τρίτη προεκλογική εκστρατεία για την προεδρία, ο σύζυγός της έχει εκμυστηρευτεί σε ορισμένα πρόσωπα ότι θα προτιμούσε να μην είναι ξανά υποψήφια. Παράλληλα, ορισμένοι χρηματοδότες τής έχουν πει ευθέως ότι μια τέτοια προσπάθεια θα είχε ελάχιστες πιθανότητες επιτυχίας, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν τις σχετικές συνομιλίες.

Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, η Χάρις έχει δηλώσει ότι δεν έχει αποφασίσει αν θα διεκδικήσει ξανά τον Λευκό Οίκο. Ωστόσο, έχει ήδη κάνει κινήσεις που θα μπορούσαν να αποτελούν προάγγελο μιας τέτοιας υποψηφιότητας, μεταξύ άλλων πραγματοποιώντας συναντήσεις με μεγάλους χρηματοδότες, προσλαμβάνοντας προσωπικό και ταξιδεύοντας σε πολιτείες-κλειδιά, προκειμένου να ενισχύσει τους Δημοκρατικούς υποψηφίους στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου.

Δημοσίως, έχει δηλώσει ότι εξακολουθεί να επικεντρώνεται στις ενδιάμεσες εκλογές, στις οποίες οι Δημοκρατικοί ελπίζουν να κερδίσουν τον έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων και της Γερουσίας, καθώς και να εξασφαλίσουν αρκετές επιπλέον θέσεις κυβερνητών πολιτειών.

«Δεν έχω αποφασίσει αν θα είμαι ξανά υποψήφια», δήλωσε η Χάρις σε εκδήλωση της NAACP στο Μίσιγκαν τον περασμένο μήνα, ενώ το κοινό την καταχειροκροτούσε όρθιο για αρκετή ώρα. «Πιστεύω ειλικρινά ότι το ’28 δεν θα έχει σημασία αν δεν καταφέρουμε να ξεπεράσουμε το ’26».

Ορισμένοι άνθρωποι που γνωρίζουν τη Χάρις εδώ και χρόνια και έχουν συνεργαστεί μαζί της αμφιβάλλουν ότι τελικά θα επιχειρήσει μια νέα προεκλογική εκστρατεία.

Εκπρόσωπος της Χάρις αρνήθηκε να σχολιάσει.

Μια πιθανή υποψηφιότητα διχάζει τους Δημοκρατικούς

Η ενδεχόμενη υποψηφιότητα της Χάρις προκαλεί αντιπαραθέσεις στο εσωτερικό του Δημοκρατικού Κόμματος. Εκείνη ήταν η υποψήφια των Δημοκρατικών το 2024, εξασφαλίζοντας το χρίσμα χωρίς να προηγηθούν ανοιχτές προκριματικές εκλογές, αφού ο τότε πρόεδρος Τζο Μπάιντεν αποσύρθηκε αιφνιδιαστικά από την κούρσα.

Στη συνέχεια, ο πρόεδρος Τραμπ κέρδισε τόσο το Σώμα των Εκλεκτόρων όσο και τη λαϊκή ψήφο, πυροδοτώντας μήνες αλληλοκατηγοριών και ενδοκομματικής αυτοκριτικής στους Δημοκρατικούς.

Πολλοί Δημοκρατικοί, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων που εξακολουθούν να διατηρούν στενές σχέσεις με τη Χάρις, θεωρούν ότι το κόμμα χρειάζεται να προτείνει ένα νέο πρόσωπο στις εκλογές του 2028.

Σε αντίθεση με το 2024, όταν το κόμμα συσπειρώθηκε γύρω από τη Χάρις μετά την αποχώρηση του Μπάιντεν, εάν αποφασίσει να διεκδικήσει ξανά την προεδρία, αναμένεται να βρεθεί αντιμέτωπη με πολλούς συνυποψηφίους στις προκριματικές εκλογές.

Ο σύζυγος της Χάρις, Νταγκ Έμχοφ, είναι μεταξύ εκείνων που έχουν εκφράσει σε άλλους τις ανησυχίες τους για μια νέα υποψηφιότητά της. Ωστόσο, άνθρωποι από το στενό του περιβάλλον εκτιμούν ότι θα τη στηρίξει εάν εκείνη αποφασίσει να είναι υποψήφια.

Στο βιβλίο της 107 Days, τα απομνημονεύματά της για την προεκλογική εκστρατεία του 2024, η Χάρις περιγράφει τον σύζυγό της ως προστατευτικό και υποστηρικτικό. Σημειώνει ότι, όταν επιλέχθηκε το 2020 ως υποψήφια αντιπρόεδρος του Μπάιντεν, «εκείνος έκανε μια τεράστια θυσία, πρόθυμα και χωρίς πικρία».

Όπως έγραψε: «Γνώριζε ότι ήταν απαραίτητο να μην υπάρχει ούτε η παραμικρή εντύπωση σύγκρουσης συμφερόντων στους νέους μας ρόλους. Έτσι, εκείνη ήταν η τελευταία του ημέρα στο δικηγορικό γραφείο του».

Η Χάρις γράφει ότι τον Οκτώβριο του 2024 συνειδητοποίησε πως «οι επιθέσεις εναντίον μου, καθώς και οι πολυάριθμες προσωπικές επιθέσεις που είχε δεχθεί εκείνος, είχαν αρχίσει επιτέλους να αφήνουν το αποτύπωμά τους».

Περιγράφει έναν καβγά που είχαν, κατά τον οποίο ο Έμχοφ τής είπε: «Δεν μπορούμε να στραφούμε ο ένας εναντίον του άλλου».

Η ίδια έγραψε: «Με τα χτυπήματα να έρχονται από κάθε κατεύθυνση, έπρεπε να παραμείνουμε ενωμένοι».

Η νέα ζωή της Χάρις μετά την αποχώρησή της από την Ουάσιγκτον

Από τότε που έφυγε από την Ουάσιγκτον, ο Έμχοφ επέστρεψε στη δικηγορία στο Λος Άντζελες, εργαζόμενος στο κορυφαίο δικηγορικό γραφείο Willkie Farr & Gallagher LLP.

Ο ίδιος και η Χάρις αγόρασαν μια νέα κατοικία στο Μαλιμπού, αξίας 8 εκατομμυρίων δολαρίων, με θέα στον Ειρηνικό Ωκεανό. Η Χάρις έχει πραγματοποιήσει ορισμένες επαγγελματικές συναντήσεις στο νέο τους σπίτι.

Ορισμένες από τις πρόσφατες κινήσεις της Χάρις έχουν προκαλέσει ανησυχία σε κάποιους χρηματοδότες σχετικά με τις πραγματικές προθέσεις της, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Τις εβδομάδες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές, η Χάρις έχει εμφανιστεί σε περίπου έξι ιδιωτικές εκδηλώσεις συγκέντρωσης χρημάτων στην Καλιφόρνια. Σε αυτές περιλαμβανόταν μια εκδήλωση στη Σάντα Μόνικα υπέρ του Ντέιβιντ Κρόουλι, επικεφαλής της κομητείας Μιλγουόκι και υποψηφίου των Δημοκρατικών για τη θέση του κυβερνήτη του Ουισκόνσιν, καθώς και μια άλλη εκδήλωση υπέρ του Άαρον Φορντ, γενικού εισαγγελέα της Νεβάδα και υποψηφίου των Δημοκρατικών για τη θέση του κυβερνήτη της πολιτείας.

Την περασμένη εβδομάδα, συμμετείχε επίσης σε τηλεφωνική εκστρατεία κινητοποίησης ψηφοφόρων της Εθνικής Επιτροπής των Δημοκρατικών, καλώντας περισσότερους από 2.000 εθελοντές που παρακολουθούσαν ζωντανά να χτυπήσουν πόρτες και να έρθουν σε επαφή με ψηφοφόρους, με στόχο να κερδίσουν οι Δημοκρατικοί έδρες σε δώδεκα πολιτείες σε ολόκληρη τη χώρα.

«Η σκληρή δουλειά είναι καλή δουλειά», δήλωσε η Χάρις.

Αναμένεται να συμμετάσχει στην προεκλογική εκστρατεία ενόψει των εκλογών του Νοεμβρίου, στηρίζοντας τον Φορντ στη Νεβάδα και τον γερουσιαστή Τζον Όσοφ στην προσπάθειά του να επανεκλεγεί στη Τζόρτζια. Θα είναι επίσης η κεντρική ομιλήτρια στην ετήσια εκδήλωση συγκέντρωσης χρημάτων του Δημοκρατικού Κόμματος της κομητείας Φούλτον, στην Ατλάντα.

Η προετοιμασία για το 2028

Η Χάρις συνεργάζεται στενά με μια ομάδα πολιτικών συμβούλων, μεταξύ των οποίων η επικεφαλής του γραφείου της, Κάντας Μποντ, η οποία διετέλεσε πρέσβειρα στο Τρινιντάντ και Τομπάγκο κατά τη διάρκεια της κυβέρνησης Μπάιντεν, καθώς και ο Εντουάρντο Νεγκρόν, ο οποίος εντάχθηκε πρόσφατα στην ομάδα της ως διευθυντής επικοινωνίας.

Τον τελευταίο χρόνο, η Χάρις συνεργάζεται επίσης με τον Μπράιαν Φάλον, Δημοκρατικό πολιτικό στρατηγικό σύμβουλο που είχε εργαστεί στην προεδρική εκστρατεία της το 2024.

Είναι μία από αρκετές προβεβλημένες προσωπικότητες των Δημοκρατικών που εξετάζουν το ενδεχόμενο να διεκδικήσουν τον Λευκό Οίκο και προετοιμάζουν το έδαφος για μια προεκλογική εκστρατεία, εφόσον αποφασίσουν να προχωρήσουν.

Το μεγάλο αναμενόμενο πεδίο υποψηφίων των Δημοκρατικών ενδέχεται να αρχίσει σύντομα να ανακοινώνει επίσημα τις υποψηφιότητές του, μετά τις ενδιάμεσες εκλογές.

Στις περισσότερες πανεθνικές δημοσκοπήσεις για τις υποθετικές προκριματικές εκλογές των Δημοκρατικών του 2028, η Χάρις προηγείται των πιθανών αντιπάλων της.

Ο Δημοκρατικός κυβερνήτης της Καλιφόρνιας, Γκάβιν Νιούσομ, ο οποίος εξετάζει επίσης το ενδεχόμενο να διεκδικήσει την προεδρία, δήλωσε σε συνέντευξή του στο CNN τον Σεπτέμβριο ότι δεν θα είναι υποψήφιος εάν κατέβει η Χάρις.

Όπως είπε, μια μεταξύ τους αναμέτρηση στις προκριματικές εκλογές, με δύο υποψηφίους από την Καλιφόρνια, θα αποτελούσε «δώρο Θεού για όλους τους υπόλοιπους», χωρίς «κανένα απολύτως όφελος».

Η Χάρις εξακολουθεί να έχει υποστηρικτές σε σημαντικές εκλογικές ομάδες των Δημοκρατικών, ιδιαίτερα μεταξύ των μαύρων γυναικών.

Στο Μίσιγκαν, συμμετείχε στην προεκλογική εκστρατεία με στόχο να ενισχύσει τη συμμετοχή των μαύρων ψηφοφόρων υπέρ του υποψηφίου για τη Γερουσία, Αμπντούλ Ελ-Σαγέντ. Πρόκειται για μια πληθυσμιακή ομάδα με την οποία ο Ελ-Σαγέντ δυσκολεύτηκε κατά τη διάρκεια των προκριματικών εκλογών των Δημοκρατικών και την οποία χρειάζεται να κινητοποιήσει στις γενικές εκλογές.

Κατά την επίσκεψή της, συμμετείχε επίσης σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης σχετικά με τη βρεφική και μητρική θνησιμότητα μεταξύ των μαύρων Αμερικανών και μίλησε σε εκδήλωση της NAACP.

«Πηγαίνει εκεί όπου είναι απαραίτητη και είναι πρόθυμη να κάνει ό,τι χρειάζεται για να βοηθήσει τους Δημοκρατικούς υποψηφίους που συμμετέχουν στις εκλογές φέτος», δήλωσε η Ντόνα Μπραζίλ, επί χρόνια πολιτική στρατηγικός σύμβουλος των Δημοκρατικών, η οποία εξακολουθεί να διατηρεί επαφή με τη Χάρις.