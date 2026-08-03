Κάμαλα Χάρις: Οι κινήσεις που «δείχνουν» επιστροφή στη μάχη για τον Λευκό Οίκο

Η Κάμαλα Χάρις μελετά την τεχνητή νοημοσύνη, χαράσσει στρατηγική για τα εκλογικά δικαιώματα και κρατά ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας νέας προεδρικής υποψηφιότητας

Η Κάμαλα Χάρις αφιερώνει σημαντικό μέρος του χρόνου της στη μελέτη των εξελίξεων στην τεχνητή νοημοσύνη, διαμορφώνει στρατηγική μαζί με κορυφαίους υπερασπιστές των πολιτικών δικαιωμάτων για το μέλλον της εκλογικής διαδικασίας στις ΗΠΑ και, παράλληλα, ανασχεδιάζει τον πολιτικό της μηχανισμό. Ταυτόχρονα, όπως μεταδίδει το Politico, εξετάζει τρόπους να ενισχύσει το φιλανθρωπικό της έργο και να διαμορφώσει τη δημόσια παρακαταθήκη της, σε περίπτωση που τελικά δεν διεκδικήσει ξανά την προεδρία.

Για δεύτερο συνεχόμενο καλοκαίρι, η πολιτική Ουάσιγκτον προσπαθεί να αποκρυπτογραφήσει κάθε δημόσια εμφάνιση και κάθε πρωτοβουλία της πρώην αντιπροέδρου, αναζητώντας ενδείξεις για τις πραγματικές της προθέσεις ενόψει του 2028. Ωστόσο, οι εκτιμήσεις παραμένουν αντικρουόμενες.

Η αυξημένη παρουσία της σε πολιτείες που παραδοσιακά ανοίγουν την προκριματική διαδικασία των Δημοκρατικών, αλλά και οι επαφές της με φιλοπαλαιστίνιους ακτιβιστές, τροφοδοτούν τα σενάρια ότι προετοιμάζει νέα προεδρική εκστρατεία. Από την άλλη πλευρά, η αγορά μιας πολυτελούς παραθαλάσσιας κατοικίας αξίας 8,15 εκατομμυρίων δολαρίων στο Μαλιμπού ερμηνεύεται από ορισμένους ως ένδειξη ότι ενδέχεται να στρέφεται προς μια ζωή εκτός της πρώτης γραμμής της πολιτικής.

«Δεν έχει αποφασίσει και δεν έχει αποκλείσει τίποτα. Κανένας σοβαρός πολιτικός στρατηγικός σύμβουλος δεν θα της πρότεινε να κλείσει αυτή την πόρτα τόσο νωρίς», δήλωσε πρόσωπο με γνώση των σκέψεών της, το οποίο μίλησε υπό καθεστώς ανωνυμίας. «Ταυτόχρονα, γνωρίζει ότι το χρονικό παράθυρο μέσα στο οποίο μπορεί να πείσει πως το όραμα και η ηγεσία της είναι αυτά που χρειάζεται η χώρα δεν θα παραμείνει ανοιχτό για πάντα».

Επιλέγοντας να διατηρεί «όλες τις επιλογές στο τραπέζι», η Χάρις εξασφαλίζει τη μέγιστη δυνατή ευελιξία, αν και αυτή η στάση έχει ως τίμημα την αβεβαιότητα που προκαλεί στους πιθανούς υποστηρικτές και χρηματοδότες της.

«Αν δεν σκόπευε να είναι υποψήφια, θα είχε ήδη στραφεί σε ιδιαίτερα επικερδείς επαγγελματικές δραστηριότητες, οι οποίες όμως θα δυσκόλευαν μια ενδεχόμενη επιστροφή στην πολιτική. Είναι αρκετά έμπειρη ώστε να μην κάνει κινήσεις που θα έκλειναν αυτή την προοπτική», εκτιμά ο Γουέιντ Ράντλετ, επιχειρηματίας στον χώρο της τεχνολογίας και ένας από τους σημαντικότερους χρηματοδότες των Δημοκρατικών στη Σίλικον Βάλεϊ.

Όπως σημειώνει, η πλειονότητα των δωρητών θεωρεί ότι τελικά δεν θα διεκδικήσει την προεδρία, ωστόσο ο ίδιος διαφωνεί. «Ανήκω σε εκείνο το περίπου 10% που πιστεύει ότι τελικά θα είναι υποψήφια», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Προς το παρόν, πάντως, ο πολιτικός μηχανισμός της παραμένει περιορισμένος. Αρκετοί στενοί συνεργάτες της έχουν αποχωρήσει από τις καθημερινές τους αρμοδιότητες, μεταξύ αυτών και η επικοινωνιολόγος Κίρστεν Άλεν, η οποία είχε διατελέσει διευθύντρια επικοινωνίας της στον Λευκό Οίκο. Ωστόσο, οι περισσότεροι εξακολουθούν να διατηρούν στενή επαφή μαζί της.

Οι πρώτες δημοσκοπήσεις για τις εσωκομματικές ισορροπίες των Δημοκρατικών εξακολουθούν να εμφανίζουν τη Χάρις στην κορυφή μεταξύ των πιθανών υποψηφίων για το 2028, γεγονός που συντηρεί τη δημόσια συζήτηση γύρω από το πολιτικό της μέλλον. Κάθε νέα φήμη, όπως πρόσφατη ανάρτηση του Άντριου Γιανγκ στο Χ, αναζωπυρώνει τα σενάρια περί νέας προεδρικής εκστρατείας.

Ωστόσο, σε μια κρίσιμη κατηγορία —τους μεγάλους χρηματοδότες του Δημοκρατικού Κόμματος— το ενδιαφέρον για τη Χάρις εμφανίζεται αισθητά περιορισμένο. Σύμβουλοι συγκέντρωσης πόρων αναφέρουν ότι έχουν ελάχιστες επαφές μαζί της, σε αντίθεση με άλλους πιθανούς διεκδικητές του χρίσματος, όπως ο Τζος Σαπίρο, ο Άντι Μπεσίρ και ο Πιτ Μπούτιτζετζ, οι οποίοι ήδη καλλιεργούν συστηματικά σχέσεις με τους δωρητές και αφήνουν σαφώς να εννοηθεί ότι εξετάζουν το ενδεχόμενο υποψηφιότητας.

«Το αποκαλώ "η οφθαλμαπάτη της Κάμαλα"», σχολιάζει σύμβουλος από το Λος Άντζελες με ενεργό ρόλο στην εθνική πολιτική σκηνή των Δημοκρατικών. «Το όνομά της σχεδόν δεν αναφέρεται στις συζητήσεις για το 2028, είτε αποφασίσει να είναι υποψήφια είτε όχι».

Σύμφωνα με συνεργάτες της, η άμεση προτεραιότητά της είναι οι ενδιάμεσες εκλογές. Συμμετέχει ενεργά στη συγκέντρωση οικονομικής στήριξης για υποψηφίους των Δημοκρατικών, αποστέλλει μηνύματα ενίσχυσης της καμπάνιας τους και σχεδιάζει να πραγματοποιήσει προεκλογικές εμφανίσεις σε κρίσιμες πολιτείες τους επόμενους μήνες.

Παράλληλα, έχει δώσει ιδιαίτερη έμφαση στο ζήτημα των εκλογικών δικαιωμάτων και στις συνέπειες της πρόσφατης απόφασης του Ανώτατου Δικαστηρίου στην υπόθεση Callais για την ανακατανομή των εκλογικών περιφερειών. Η Χάρις έχει κατηγορήσει τους συντηρητικούς δικαστές ότι «επαναφέρουν τον ρατσισμό στην πολιτική από την πίσω πόρτα» και σκοπεύει να συνεχίσει να αναδεικνύει το θέμα σε σειρά δημόσιων παρεμβάσεων.

Στο πλαίσιο αυτό, έχει πραγματοποιήσει συναντήσεις με την πρώην υποψήφια κυβερνήτη της Τζόρτζια, Στέισι Έιμπραμς, καθώς και με τη διακεκριμένη νομικό και υπερασπίστρια των πολιτικών δικαιωμάτων Σέριλιν Ίφιλ, εξετάζοντας πιθανές πολιτικές πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση των συνεπειών της δικαστικής απόφασης.

Ταυτόχρονα, επιδιώκει να ενημερώνεται συστηματικά για τις εξελίξεις στην τεχνητή νοημοσύνη μέσω επαφών με στελέχη του κλάδου. Σύμφωνα με συνεργάτες της, οι συζητήσεις αυτές δεν επικεντρώνονται τόσο στη χάραξη πολιτικής όσο στην κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι τεχνολογικές εξελίξεις θα επηρεάσουν την αγορά εργασίας και την αμερικανική κοινωνία.

Πέρυσι, η Χάρις ίδρυσε τον οργανισμό KDH for the People Inc., ο οποίος μπορεί να δέχεται απεριόριστες και μη δημοσιοποιούμενες δωρεές για την υποστήριξη των πολιτικών της δραστηριοτήτων. Παράλληλα, δημιούργησε και έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό τύπου 501(c)(3), ο οποίος θα μπορούσε να αποτελέσει τη βάση για μια ευρύτερη πρωτοβουλία ενδυνάμωσης των γυναικών, σε περίπτωση που αποφασίσει να μην επιστρέψει στην εκλογική πολιτική. Υποστηρικτές της θεωρούν ότι μια τέτοια πρωτοβουλία θα μπορούσε να αποτελέσει τη σημαντικότερη παρακαταθήκη της εκτός του Λευκού Οίκου.

Με σχεδόν απόλυτη αναγνωρισιμότητα σε εθνικό επίπεδο και έναν ιδιαίτερα ισχυρό μηχανισμό ψηφιακής συγκέντρωσης δωρεών, η Χάρις δεν αντιμετωπίζει την πίεση να ανακοινώσει σύντομα τις αποφάσεις της. Σε αντίθεση με την περίοδο που εξέταζε το ενδεχόμενο να διεκδικήσει τη θέση του κυβερνήτη της Καλιφόρνιας, αυτή τη φορά δεν έχει θέσει κάποιο συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Σύμμαχοί της εκτιμούν ότι θα μπορούσε να ακολουθήσει το παράδειγμα του Τζο Μπάιντεν, ο οποίος ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του για το 2020 τον Απρίλιο του 2019.

Παρ' όλα αυτά, η ήττα της στις προεδρικές εκλογές του 2024 εξακολουθεί να βαραίνει το πολιτικό της προφίλ. Πολλά στελέχη των Δημοκρατικών δεν επιθυμούν να επιστρέψουν στη συζήτηση για εκείνη την εκστρατεία, ενώ αρκετοί μεγάλοι χρηματοδότες παραμένουν απογοητευμένοι από τα τεράστια ποσά που δαπανήθηκαν χωρίς εκλογικό αποτέλεσμα.

«Τα τελευταία τριάντα χρόνια, ο κανόνας στην αμερικανική πολιτική είναι ότι αν χάσεις μια προεδρική εκλογή, δύσκολα επιστρέφεις», σχολιάζει ο Ράντλετ. «Η Κάμαλα Χάρις φαίνεται αποφασισμένη να δοκιμάσει αν αυτός ο κανόνας μπορεί να ανατραπεί».