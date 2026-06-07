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Axios: Η Καμάλα Χάρις στη Λουιζιάνα με φόντο τις εκλογικές περιφέρειες και τις ζυμώσεις για το 2028
Ειδήσεις
16:55 - 07 Ιουν 2026

Axios: Η Καμάλα Χάρις στη Λουιζιάνα με φόντο τις εκλογικές περιφέρειες και τις ζυμώσεις για το 2028

Reporter.gr Newsroom
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Η πρώην αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Καμάλα Χάρις, αναμένεται να επισκεφθεί τη Λουιζιάνα αργότερα μέσα στο καλοκαίρι, σε μια κίνηση που συνδέεται τόσο με τη συνεχιζόμενη αντιπαράθεση για την ανακατανομή των εκλογικών περιφερειών όσο και με τις συζητήσεις γύρω από μια πιθανή προεδρική υποψηφιότητά της το 2028.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Axios, η Χάρις έχει ασκήσει έντονη κριτική στην πρόσφατη απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου των ΗΠΑ στην υπόθεση Λουιζιάνα εναντίον Καλές, υποστηρίζοντας ότι η ετυμηγορία ανοίγει τον δρόμο για τον περιορισμό της πολιτικής εκπροσώπησης των Αφροαμερικανών μέσω του επανασχεδιασμού των εκλογικών χαρτών.

Ομιλία σε εκδήλωση των Δημοκρατικών

Η πρώην αντιπρόεδρος, η οποία έχει αναγνωρίσει δημόσια ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να διεκδικήσει εκ νέου τον Λευκό Οίκο, θα είναι η κεντρική ομιλήτρια στο ετήσιο γκαλά χρηματοδότησης του Δημοκρατικού κόμματος της Λουιζιάνα στις 7 Αυγούστου.

Κατά την ομιλία της αναμένεται να παρουσιάσει τις θέσεις της για το πώς οι Δημοκρατικοί μπορούν να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες της δικαστικής απόφασης, τόσο ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών όσο και σε μακροπρόθεσμο πολιτικό ορίζοντα.

Η σημασία της απόφασης

Η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου θεωρείται κομβικής σημασίας, καθώς δίνει τη δυνατότητα στις πολιτείες να επανασχεδιάσουν τις εκλογικές τους περιφέρειες με τρόπο που, σύμφωνα με επικριτές της απόφασης, ενδέχεται να αποδυναμώσει περιφέρειες στις οποίες οι Αφροαμερικανοί αποτελούν πλειοψηφία.

Αναλυτές εκτιμούν ότι η εξέλιξη αυτή θα μπορούσε να οδηγήσει σε μείωση του αριθμού των μαύρων βουλευτών που εκλέγονται από πολιτείες του αμερικανικού Νότου, επηρεάζοντας τις πολιτικές ισορροπίες στις ΗΠΑ.

Επαφές με βουλευτές και οργανώσεις

Το τελευταίο διάστημα η Χάρις έχει πραγματοποιήσει ιδιωτικές επαφές με ομοσπονδιακούς και πολιτειακούς νομοθέτες που επηρεάζονται από τη δικαστική απόφαση, μεταξύ των οποίων και μέλη της Congressional Black Caucus.

Στις συζητήσεις συμμετείχαν επίσης οι βουλευτές της Λουιζιάνα Τρόι Κάρτερ και Κλεό Φιλντς.

Παράλληλα, η πρώην αντιπρόεδρος έλαβε μέρος σε οργανωτικές τηλεδιασκέψεις που διοργανώθηκαν από τις προοδευτικές οργανώσεις Emerge και Win With Black Women, οι οποίες δραστηριοποιούνται στην ενίσχυση της πολιτικής συμμετοχής των γυναικών και των Αφροαμερικανών ψηφοφόρων.

Στο επίκεντρο το 2028

Η νέα παρέμβαση της Χάρις ερμηνεύεται από πολιτικούς παρατηρητές ως ακόμη μία ένδειξη ότι προετοιμάζει το έδαφος για μια πιθανή προεδρική εκστρατεία το 2028.

Οι Αφροαμερικανοί ψηφοφόροι αποτελούν διαχρονικά μία από τις σημαντικότερες εκλογικές βάσεις του Δημοκρατικού Κόμματος, ενώ οι πρώτες δημοσκοπήσεις για τις προκριματικές εκλογές του 2028 εμφανίζουν τη Χάρις να διατηρεί προβάδισμα έναντι άλλων πιθανών διεκδικητών στο συγκεκριμένο εκλογικό ακροατήριο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή θα είναι η δεύτερη επίσκεψή της στη Λουιζιάνα μέσα στο 2026. Τον Ιανουάριο είχε βρεθεί στη Νέα Ορλεάνη για εκδήλωση στο πλαίσιο περιοδείας βιβλίου, καθώς και για την ορκωμοσία της δημάρχου Έλενα Μορένο.

Τελευταία τροποποίηση στις 07/06/2026 - 16:16
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