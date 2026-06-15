Δράμα: Σοκ από τη νέα γυναικοκτονία – Αστυνομικός σκότωσε την σύζυγο του και αυτοκτόνησε

Σοκ και έντονο προβληματισμό έχει προκαλέσει στη Δράμα η τραγική υπόθεση που εκτυλίχθηκε με θύματα δύο αστυνομικούς συζύγους, αφήνοντας πίσω τους δύο παιδιά και βυθίζοντας στο πένθος συγγενείς, φίλους και συναδέλφους.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, οι Αρχές ενημερώθηκαν αρχικά έπειτα από κλήση που έγινε από ένα από τα παιδιά της οικογένειας προς το κέντρο επιχειρήσεων της Ελληνικής Αστυνομίας. Στην επικοινωνία αναφέρθηκε ότι η μητέρα του είχε τραυματιστεί σοβαρά μέσα στην κατοικία της οικογένειας.

Αστυνομικές δυνάμεις και πλήρωμα του ΕΚΑΒ έσπευσαν άμεσα στο σημείο, όπου εντόπισαν τη γυναίκα βαριά τραυματισμένη. Ακολούθησε η διακομιδή της στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί κατέβαλαν προσπάθειες για να τη διατηρήσουν στη ζωή. Ωστόσο, παρά τις ιατρικές ενέργειες, υπέκυψε στα τραύματά της.

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Την ίδια στιγμή ξεκίνησαν έρευνες για τον εντοπισμό του συζύγου της, ο οποίος δεν βρισκόταν στο σημείο. Λίγη ώρα αργότερα, οι Αρχές ειδοποιήθηκαν από πολίτη για την παρουσία άνδρα μέσα σε σταθμευμένο όχημα, χωρίς εμφανή σημάδια ζωής.

Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο διαπίστωσαν ότι επρόκειτο για τον σύζυγο της γυναίκας. Σύμφωνα με τα πρώτα ευρήματα της έρευνας, ο άνδρας φέρεται να έβαλε τέλος στη ζωή του χρησιμοποιώντας υπηρεσιακό όπλο.

Τα έως τώρα στοιχεία που εξετάζουν οι αρμόδιες υπηρεσίες δείχνουν ότι είχε προηγηθεί επίθεση σε βάρος της συζύγου του με αιχμηρό αντικείμενο. Οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού, καθώς και τα κίνητρα που ενδεχομένως οδήγησαν στην τραγωδία, αποτελούν αντικείμενο ενδελεχούς διερεύνησης.

Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν προκύψει καταγεγραμμένες αναφορές ή καταγγελίες που να είχαν απασχολήσει στο παρελθόν τις αρμόδιες υπηρεσίες για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας στο συγκεκριμένο ζευγάρι. Ωστόσο, οι έρευνες συνεχίζονται προς κάθε κατεύθυνση, με στόχο να διαλευκανθούν πλήρως όλα τα δεδομένα της υπόθεσης.

Η τοπική κοινωνία της Δράμας παρακολουθεί συγκλονισμένη τις εξελίξεις, ενώ ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το ανθρώπινο αποτύπωμα της τραγωδίας, καθώς δύο παιδιά καλούνται να διαχειριστούν μια εξαιρετικά δύσκολη και επώδυνη πραγματικότητα.

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