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Πριν τους Ρώσους ο Ντόκος είχε ξεσκεπάσει την απάτη… με τον Νιγηριανό πρίγκιπα
Σπύρος Πολυχρονόπουλος
23:15 - 03 Ιουλ 2026

Πριν τους Ρώσους ο Ντόκος είχε ξεσκεπάσει την απάτη… με τον Νιγηριανό πρίγκιπα

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
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Η ιστορία με τον Θάνο Ντόκο, γ.γ. εθνικής ασφάλειας, που έπεσε θύμα Ρώσων φαρσέρ είναι ασφαλώς μια σοβαρή υπόθεση, που όμως σηκώνει και πολύ πλάκα.  

Ειδικά από τη στιγμή που ο ίδιος ο κ. Ντόκος αποφάσισε να μην παραιτηθεί, αλλά να προσπαθήσει να δικαιολογηθεί κρυπτόμενος πίσω από την τεχνολογική πρόοδο· μας επιτρέπεται και εμάς να το διακωμωδήσουμε λίγο το όλο θέμα.

Σύμφωνοι, η τεχνητή νοημοσύνη έχει κάνει άλματα και μπορεί ο κ. Ντόκος πράγματι να νόμιζε πως έβλεπε μπροστά του έναν διάσημο Ουκρανό αξιωματούχο, αλλά η θέση του είναι εξαιρετικά κρίσιμη για να αποδεχθούμε τόσο απλά τις εξηγήσεις του.

Η υπόθεση μοιραία φέρνει στο νου την απάτη με τον «Νιγηριανό πρίγκιπα» (διεθνώς γνωστή ως «419 Scam ή Advance-Fee Fraud»).

Παρά το γεγονός ότι αποτελεί πηγή για αμέτρητα αστεία και memes, η συγκεκριμένη παγίδα συνεχίζει να αποσπά εκατομμύρια ευρώ παγκοσμίως κάθε χρόνο, καθώς εξελίσσεται συνεχώς χρησιμοποιώντας πλέον μέσα κοινωνικής δικτύωσης και Τεχνητή Νοημοσύνη.

Πώς λειτουργεί η απάτη

Η βασική δομή της απάτης ακολουθεί ένα πολύ συγκεκριμένο και δοκιμασμένο μοτίβο ψυχολογικής χειραγώγησης.

Η πρώτη επαφή: Λαμβάνετε ένα email (ή μήνυμα στα social media) από κάποιον που ισχυρίζεται ότι είναι πρίγκιπας, κυβερνητικός αξιωματούχος, πλούσιος επιχειρηματίας ή δικηγόρος μιας εύπορης οικογένειας από τη Νιγηρία (ή από κάποια άλλη χώρα).

Το σενάριο: Ο αποστολέας υποστηρίζει ότι έχει «παγιδευτεί» μια τεράστια περιουσία (π.χ. 20-50 εκατομμύρια δολάρια) σε μια τράπεζα λόγω πολιτικής αστάθειας, γραφειοκρατίας ή νομικών προβλημάτων.

Η δελεαστική πρόταση: Ζητάει τη δική σας βοήθεια (και τον τραπεζικό σας λογαριασμό) για να μεταφέρει τα χρήματα εκτός χώρας. Ως αντάλλαγμα, σας υπόσχεται ένα τεράστιο ποσοστό της περιουσίας (συνήθως 20% με 30%).

Η παγίδα (Προκαταβολή): Μόλις συμφωνήσετε, εμφανίζονται ξαφνικά «εμπόδια». Σας ζητούν να πληρώσετε εσείς κάποια μικρά (αρχικά) ποσά για δικαστικά έξοδα, φόρους, χαρτόσημα ή δωροδοκίες αξιωματούχων, ώστε να απελευθερωθούν τα εκατομμύρια.

Αν πληρώσετε το πρώτο ποσό, οι απατεώνες δεν σταματούν. Εφευρίσκουν συνεχώς νέα προβλήματα και ζητούν όλο και περισσότερα χρήματα, μέχρι το θύμα να καταλάβει την απάτη ή να ξεμείνει εντελώς από οικονομίες. Μόλις συμβεί αυτό, εξαφανίζονται.

Η εξέλιξη της απάτης σήμερα

Οι σύγχρονοι κυβερνοεγκληματίες έχουν εκσυγχρονίσει πλήρως τις τακτικές τους. Σήμερα, σπάνια θα δείτε τη λέξη «πρίγκιπας».

Αντίθετα, οι απατεώνες εμφανίζονται ως:

- Αξιωματικοί του στρατού που βρήκαν κρυμμένο θησαυρό σε εμπόλεμη ζώνη.

- Δικηγόροι που αναζητούν τον μοναδικό κληρονόμο ενός μακρινού, πάμπλουτου συγγενή που πέθανε σε ατύχημα.

- Υπάλληλοι τραπεζών που ανακάλυψαν έναν «ορφανό» λογαριασμό εκατομμυρίων και άλλα.

Πείτε μου τώρα εσείς: δεν θα μπορούσε ο κ. Ντόκος να πέσει θύμα μιας τόσο καλοστημένης απάτης; Άνετα. Όμως την απέφυγε ο έμπειρος διπλωμάτης. Είναι γάτα...

Τώρα αν του ξέφυγε η φάρσα με τους Ρώσους, τους οποίους πέρασε για Ουκρανούς και τους παρακάλεσε να μην αμολήσουν αλλά drones στο Ιόνιο για να μην πλήξουν τον ελληνικό τουρισμό, εντάξει, θα μπορούσε να συμβεί στον καθένα.

Αφήστε που έβγαλε και είδηση για εμάς τους δημοσιογράφους, αφού είπε πως σε λίγους μήνες στην Ελλάδα θα έχουμε εκλογές.

Δεν ξέρουμε αν τελικά θα κάτσει η μπίλια για εκλογές στο τέλος Σεπτεμβρίου, αλλά φαίνεται πως συζητιέται το σενάριο στους διαδρόμους του Μαξίμου.

Τελευταία τροποποίηση στις 03/07/2026 - 23:35
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