ΕΕ: «Πράσινο φως» στο AGILE με 115 εκατ. ευρώ – Επιτάχυνση της αμυντικής καινοτομίας

Την έγκριση του κανονισμού για τη δημιουργία του προγράμματος AGILE, με στόχο την ταχύτερη ανάπτυξη και αξιοποίηση καινοτόμων αμυντικών τεχνολογιών στην Ευρώπη, χαιρέτισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Το νέο χρηματοδοτικό εργαλείο, συνολικού ύψους 115 εκατ. ευρώ, αποσκοπεί στην ενίσχυση μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), συμπεριλαμβανομένων νεοφυών επιχειρήσεων και εταιρειών που βρίσκονται σε φάση ανάπτυξης. Μέσω του προγράμματος θα υποστηρίζεται η ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων στον τομέα της άμυνας, καθώς και η ταχύτερη αξιοποίησή τους από την αγορά.

Το πρόγραμμα εργασίας του AGILE θα επικεντρώνεται σε δύο βασικούς άξονες: αφενός, στην ανάπτυξη νέων αμυντικών προϊόντων και τεχνολογιών που ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένες επιχειρησιακές ανάγκες και, αφετέρου, στη διευκόλυνση της διάθεσης των λύσεων αυτών στην αγορά, ώστε να μπορούν να αξιοποιηθούν στην πράξη.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η έγκριση του προγράμματος ολοκληρώθηκε σε λιγότερο από επτά μήνες από την υποβολή της σχετικής πρότασης, τον Μάρτιο του 2026. Η ταχύτητα της διαδικασίας, όπως επισημαίνεται, αντανακλά την προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ενισχύσει την ευρωπαϊκή αμυντική καινοτομία και να επιταχύνει την ανάπτυξη νέων τεχνολογικών δυνατοτήτων.

Κεντρικός στόχος του AGILE είναι να διευκολύνει τη μετάβαση από την έρευνα και την ανάπτυξη στην πρακτική εφαρμογή, περιορίζοντας τον χρόνο που απαιτείται για τη δοκιμή και την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών. Η ανάγκη αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία για την ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία, καθώς η ανάπτυξη και η αξιοποίηση νέων λύσεων καλείται να γίνεται σε διάστημα εβδομάδων ή μηνών, αντί ετών.

Στο πλαίσιο αυτό, το πρόγραμμα φιλοδοξεί να προσφέρει σε μικρότερους καινοτόμους φορείς πρόσβαση σε πιο ευέλικτη και ταχεία χρηματοδότηση, διευκολύνοντας την ανάπτυξη και την αξιοποίηση τεχνολογιών που θα μπορούσαν να καλύψουν ανάγκες των ευρωπαϊκών ενόπλων δυνάμεων.

Η εφαρμογή του AGILE αναμένεται να ενισχύσει τη δυνατότητα νεοφυών επιχειρήσεων και άλλων φορέων τεχνολογικής καινοτομίας να μετατρέπουν τις ιδέες τους σε εφαρμόσιμες αμυντικές λύσεις, με έμφαση στην ταχύτητα ανάπτυξης και στην αποτελεσματικότερη σύνδεση της καινοτομίας με τις ανάγκες της αγοράς.