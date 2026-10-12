ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΕΕ: «Πράσινο φως» στο AGILE με 115 εκατ. ευρώ – Επιτάχυνση της αμυντικής καινοτομίας
Ειδήσεις
21:42 - 12 Οκτ 2026

ΕΕ: «Πράσινο φως» στο AGILE με 115 εκατ. ευρώ – Επιτάχυνση της αμυντικής καινοτομίας

Reporter.gr Newsroom

Δες περισσότερα άρθρα του Reporter.gr όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google

Την έγκριση του κανονισμού για τη δημιουργία του προγράμματος AGILE, με στόχο την ταχύτερη ανάπτυξη και αξιοποίηση καινοτόμων αμυντικών τεχνολογιών στην Ευρώπη, χαιρέτισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Το νέο χρηματοδοτικό εργαλείο, συνολικού ύψους 115 εκατ. ευρώ, αποσκοπεί στην ενίσχυση μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), συμπεριλαμβανομένων νεοφυών επιχειρήσεων και εταιρειών που βρίσκονται σε φάση ανάπτυξης. Μέσω του προγράμματος θα υποστηρίζεται η ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων στον τομέα της άμυνας, καθώς και η ταχύτερη αξιοποίησή τους από την αγορά.

Το πρόγραμμα εργασίας του AGILE θα επικεντρώνεται σε δύο βασικούς άξονες: αφενός, στην ανάπτυξη νέων αμυντικών προϊόντων και τεχνολογιών που ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένες επιχειρησιακές ανάγκες και, αφετέρου, στη διευκόλυνση της διάθεσης των λύσεων αυτών στην αγορά, ώστε να μπορούν να αξιοποιηθούν στην πράξη.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η έγκριση του προγράμματος ολοκληρώθηκε σε λιγότερο από επτά μήνες από την υποβολή της σχετικής πρότασης, τον Μάρτιο του 2026. Η ταχύτητα της διαδικασίας, όπως επισημαίνεται, αντανακλά την προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ενισχύσει την ευρωπαϊκή αμυντική καινοτομία και να επιταχύνει την ανάπτυξη νέων τεχνολογικών δυνατοτήτων.

Κεντρικός στόχος του AGILE είναι να διευκολύνει τη μετάβαση από την έρευνα και την ανάπτυξη στην πρακτική εφαρμογή, περιορίζοντας τον χρόνο που απαιτείται για τη δοκιμή και την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών. Η ανάγκη αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία για την ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία, καθώς η ανάπτυξη και η αξιοποίηση νέων λύσεων καλείται να γίνεται σε διάστημα εβδομάδων ή μηνών, αντί ετών.

Στο πλαίσιο αυτό, το πρόγραμμα φιλοδοξεί να προσφέρει σε μικρότερους καινοτόμους φορείς πρόσβαση σε πιο ευέλικτη και ταχεία χρηματοδότηση, διευκολύνοντας την ανάπτυξη και την αξιοποίηση τεχνολογιών που θα μπορούσαν να καλύψουν ανάγκες των ευρωπαϊκών ενόπλων δυνάμεων.

Η εφαρμογή του AGILE αναμένεται να ενισχύσει τη δυνατότητα νεοφυών επιχειρήσεων και άλλων φορέων τεχνολογικής καινοτομίας να μετατρέπουν τις ιδέες τους σε εφαρμόσιμες αμυντικές λύσεις, με έμφαση στην ταχύτητα ανάπτυξης και στην αποτελεσματικότερη σύνδεση της καινοτομίας με τις ανάγκες της αγοράς.

Τελευταία τροποποίηση στις 12/10/2026 - 21:05
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Μελόνι: Ευρωπαϊκή παρέμβαση για τη συγκράτηση του ενεργειακού κόστους ζητά η Ιταλία
Ειδήσεις

Μελόνι: Ευρωπαϊκή παρέμβαση για τη συγκράτηση του ενεργειακού κόστους ζητά η Ιταλία

ΕΕ: «Μπλόκο» στη ζωντανή μετάδοση εκτέλεσης στις ΗΠΑ – Προειδοποίηση στις ψηφιακές πλατφόρμες
Ειδήσεις

ΕΕ: «Μπλόκο» στη ζωντανή μετάδοση εκτέλεσης στις ΗΠΑ – Προειδοποίηση στις ψηφιακές πλατφόρμες

Κόστα: Αμετακίνητη η ΕΕ για τις κυρώσεις εις βάρος της Ρωσίας
Ειδήσεις

Κόστα: Αμετακίνητη η ΕΕ για τις κυρώσεις εις βάρος της Ρωσίας

Αργεί ακόμη η συμφωνία για τον προϋπολογισμό της ΕΕ - Πού πέφτει το «ψαλίδι»
Ειδήσεις

Αργεί ακόμη η συμφωνία για τον προϋπολογισμό της ΕΕ - Πού πέφτει το «ψαλίδι»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Υγεία
12/10/2026 - 22:31

Περισσότερα βήματα, λιγότερο άγχος: Τι αποκαλύπτει νέα επιστημονική έρευνα για τους εφήβους

Πολιτική
12/10/2026 - 22:10

Μιχαηλίδου: Από το 2019 μειώσαμε πάνω από 50% τον αριθμό των παιδιών που ζουν σε ιδρύματα

Ειδήσεις
12/10/2026 - 22:00

Σάντσεθ: Μαροκινά πολεμικά πλοία εισήλθαν στα ισπανικά χωρικά ύδατα μετά την κρίση στη Θέουτα

Ειδήσεις
12/10/2026 - 21:42

ΕΕ: «Πράσινο φως» στο AGILE με 115 εκατ. ευρώ – Επιτάχυνση της αμυντικής καινοτομίας

Ειδήσεις
12/10/2026 - 21:20

Γαλλία: Κυβερνοεπίθεση σε εκατοντάδες σουπερμάρκετ – Στους 50°C τα ψυγεία, καταστράφηκαν τρόφιμα

Ειδήσεις
12/10/2026 - 21:00

Σχολικές εκδρομές: Τι προβλέπει η νέα εγκύκλιος – Αντιδράσεις εκπαιδευτικών για γραφειοκρατία και ευθύνες

Πολιτική
12/10/2026 - 20:40

Κοντογεώργης: Ισχυρή παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης – Την Τετάρτη 14/10 οι ανακοινώσεις

Χρηματιστήρια
12/10/2026 - 20:15

Ευρωαγορές: Άνοδος με πρωταγωνιστές τις τράπεζες – Στο επίκεντρο τα εταιρικά αποτελέσματα

Ειδήσεις
12/10/2026 - 19:58

Απάντηση Γκιλφόιλ στη WSJ: Ο Ντίτερς μου οφείλει $150.000 για συμβουλευτικές υπηρεσίες

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
12/10/2026 - 19:32

Πειραιώς: Εθελουσία έξοδος με αποζημιώσεις έως €220.000 – Ποιοι εργαζόμενοι δικαιούνται να συμμετάσχουν

Ναυτιλία
12/10/2026 - 19:19

Ακτοπλοΐα δύο ταχυτήτων στα ελληνικά νησιά – Τι δείχνει νέα επιστημονική μελέτη

Ειδήσεις
12/10/2026 - 19:15

Μελόνι: Ευρωπαϊκή παρέμβαση για τη συγκράτηση του ενεργειακού κόστους ζητά η Ιταλία

Ανακοινώσεις
12/10/2026 - 19:05

ΑΤΤΙΚΑ Πολυκαταστήματα: Πρόγραμμα αγοράς ιδίων 1.504.040 κοινών ονομαστικών μετοχών στις 13/10

Πολιτική
12/10/2026 - 18:54

Σάλος με τη ναζιστική σημαία στην Ακρόπολη: Παρέμβαση Μενδώνη και αλλαγή της αφίσας

Εκλογές ΗΠΑ
12/10/2026 - 18:54

Μακέιν: Όταν ένας Ρεπουμπλικανός υπερασπίστηκε τον Ομπάμα από τους... ψηφοφόρους του

Ειδήσεις
12/10/2026 - 18:40

Γερμανία: Εκτίναξη του δημόσιου χρέους στο 78,25% του ΑΕΠ έως το 2030

Ειδήσεις
12/10/2026 - 18:22

ΥΠΕΝ: Χρηματοδότηση έργων περιβαλλοντικής αποκατάστασης Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων σε έξι νησιά

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
12/10/2026 - 18:22

ΕΚΤΕΡ: Υπέγραψε σύμβαση για την αναβάθμιση του αεροδρομίου Καλαμάτας

Εμπορεύματα
12/10/2026 - 18:13

Συναγερμός στις αγορές πετρελαίου μετά την επίθεση στο Ριάντ και τα ρωσικά πλήγματα στην Ουκρανία

Ναυτιλία
12/10/2026 - 18:08

Ίδρυμα Αθηνάς Ι. Μαρτίνου: 24 υποτροφίες για πρωτοετείς σε όλες τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού

Ανακοινώσεις
12/10/2026 - 18:01

Πετρόπουλος: Οριστική συμφωνία για εξαγορά της Τζώρτζης Εμπορία και Σέρβις Αυτοκινήτων έναντι €6,5 εκατ.

Ειδήσεις
12/10/2026 - 17:54

ΕΕ: «Μπλόκο» στη ζωντανή μετάδοση εκτέλεσης στις ΗΠΑ – Προειδοποίηση στις ψηφιακές πλατφόρμες

Ειδήσεις
12/10/2026 - 17:48

Μελόνι: Ζητά ευρωπαϊκή παρέμβαση για τη συγκράτηση του ενεργειακού κόστους

Σχόλια Αγοράς
12/10/2026 - 17:47

Χρηματιστήριο: «Φρένο» στο τριήμερο πτωτικό σερί με οδηγό τις τράπεζες

Ειδήσεις
12/10/2026 - 17:23

Ιράν κατά Ρούμπιο για ελληνοπερσικούς πολέμους: Διαστρεβλώνεις την ιστορία και αδικείς τον ελληνικό πολιτισμό

Χρηματιστήρια
12/10/2026 - 17:09

Wall: Μικτές τάσεις στη σκιά της γεωπολιτικής έντασης – Στο επίκεντρο τράπεζες και πληθωρισμός

Πολιτική
12/10/2026 - 17:07

Καμμένος: Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επιστροφής στις δεύτερες εκλογές – Τα «πυρά» κατά Σαμαρά

Ειδήσεις
12/10/2026 - 16:57

70 χρόνια Ίδρυμα Ευγενίδου: Νέο πρόγραμμα γεμάτο επιστήμη, τεχνολογία και ανακαλύψεις

Ειδήσεις
12/10/2026 - 16:49

ΗΠΑ: Έφοδος στο σπίτι της δημοκρατικής βουλευτή Ιλχάν Ομάρ στο πλαίσιο ομοσπονδιακής έρευνας για έγγραφα μετανάστευσης

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
12/10/2026 - 16:47

Φυσικό αέριο: Άλμα άνω του 150% στις τιμές στην Ευρώπη – Έρχεται νέος χρόνος ακρίβειας

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ