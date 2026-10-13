ΗΠΑ: Αντιδράσεις Ρεπουμπλικανών και Δημοκρατικών για τη συμφωνία με τον Πούτιν

Εν μέσω ισχυρών αντιδράσεων από Ρεπουμπλικανούς και Δημοκρατικούς, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υπερασπίστηκε τη συμφωνία του με τον Βλαντίμιρ Πούτιν για την εισαγωγή ρωσικού ντίζελ.

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση πλήρωσε στη Ρωσία 250 δισεκατομμύρια δολάρια για ενέργεια και τα μέσα ενημέρωσης των ψευδών ειδήσεων δεν θέλουν καν να πλησιάσουν αυτό το θέμα. Έκανα τη σωστή επιλογή για τον αμερικανικό λαό», έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social το πρωί της Δευτέρας.

Την ίδια ώρα, όμως, αρκετοί βουλευτές και γερουσιαστές έχουν εκφράσει δημόσια την αντίθεσή τους στην ανακοίνωση του Τραμπ ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν συμφώνησε να προμηθεύσει την παγκόσμια αγορά με καύσιμο ντίζελ, με στόχο να μειωθούν οι τιμές.

Όπως διαβάζουμε στη Washington Post, έπτά γερουσιαστές της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων —τέσσερις Ρεπουμπλικανοί και τρεις Δημοκρατικοί— εξέδωσαν ανακοίνωση υποστηρίζοντας ότι η συμφωνία παραβιάζει νόμο του 2022, ο οποίος απαγορεύει τις εισαγωγές ρωσικών ενεργειακών προϊόντων, «ώστε να αποτραπεί η χρηματοδότηση του βάναυσου πολέμου του Πούτιν κατά της Ουκρανίας με αμερικανικά χρήματα». Ο πόλεμος ξεκίνησε τον Φεβρουάριο εκείνης της χρονιάς.

«Η απόφαση του προέδρου Τραμπ να επιτρέψει τις εισαγωγές ρωσικού ντίζελ στις ΗΠΑ έρχεται σε ευθεία αντίθεση με αυτόν τον νόμο», ανέφεραν. «Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα πρέπει να προσφέρουν στον Πούτιν οικονομική σανίδα σωτηρίας, την ώρα που η Ρωσία συνεχίζει να σκοτώνει Ουκρανούς αμάχους. Η κυβέρνηση πρέπει να αλλάξει αμέσως πορεία».

Τη Δευτέρα, ο γερουσιαστής Τζέρι Μοράν, Ρεπουμπλικανός από το Κάνσας, συμφώνησε ότι οι ΗΠΑ «θα έπρεπε να ενισχύουν περαιτέρω τις κυρώσεις και όχι να τις αποδυναμώνουν επιτρέποντας την εισαγωγή ρωσικού ντίζελ», σύμφωνα με δήλωσή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X.

Στη Βουλή των Αντιπροσώπων, ο Ρεπουμπλικανός Ντον Μπέικον από τη Νεμπράσκα δήλωσε ότι ο Τραμπ είναι «αδύναμος απέναντι στον Πούτιν», ενώ ο Ρεπουμπλικανός Μπράιαν Φιτζπάτρικ από την Πενσιλβάνια ανέφερε ότι θα καταθέσει διακομματικό νομοσχέδιο για την απαγόρευση όλων των αγορών ρωσικού πετρελαίου.

Το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ ήρε προσωρινά την Παρασκευή τις κυρώσεις που αφορούν το ρωσικό ντίζελ, επιτρέποντας την εισαγωγή του στις Ηνωμένες Πολιτείες έως τον Απρίλιο. Ο Τραμπ δήλωσε επίσης την Κυριακή ότι η Ρωσία και η Ουκρανία συμφώνησαν σε μια «ενεργειακή εκεχειρία». Ωστόσο, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι καμία από τις δύο πλευρές δεν είχε συμφωνήσει σε κάτι τέτοιο και ότι η Ρωσία εξακολουθούσε να πλήττει τις ουκρανικές ενεργειακές υποδομές.

Οι επίμονα υψηλές τιμές ενέργειας, οι οποίες οφείλονται κυρίως στον πόλεμο με το Ιράν, αποτελούν σημαντική πρόκληση για τους Ρεπουμπλικανούς ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών.

Η οικονομία κατατάσσεται σταθερά ως το σημαντικότερο ζήτημα για τους ψηφοφόρους ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών, σύμφωνα με πρόσφατη δημοσκόπηση του ερευνητικού κέντρου Pew Research Center. Η ίδια έρευνα διαπίστωσε επίσης ότι έχει μειωθεί η εμπιστοσύνη των ψηφοφόρων στην ικανότητα του Τραμπ να λαμβάνει σωστές αποφάσεις για την οικονομία.

Οι επικρίσεις από τους κόλπους των Ρεπουμπλικανών για την απόφαση του Τραμπ έχουν ενταθεί τις τελευταίες ημέρες.

Ο γερουσιαστής Τομ Τίλις, Ρεπουμπλικανός από τη Βόρεια Καρολίνα, δήλωσε την Κυριακή στην εκπομπή «Meet the Press» του NBC ότι η απόφαση θα μπορούσε να έχει «θανατηφόρες συνέπειες».

«Αυτός ο άνθρωπος έχει ένα αιματοβαμμένο ιστορικό. Δεν μπορεί να του έχει κανείς εμπιστοσύνη. Και σας εγγυώμαι ότι, με την πρώτη ευκαιρία που θα του δοθεί να φέρει σε δύσκολη θέση ή να υπονομεύσει τον πρόεδρο Τραμπ, ο Πούτιν θα το κάνει», δήλωσε ο Τίλις, ο οποίος ήταν επίσης ένας από τους γερουσιαστές που υπέγραψαν την επιστολή της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων.

Ο πρώην αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Μάικ Πενς δήλωσε ότι η απόφαση για την άρση των κυρώσεων ισοδυναμεί με το «να δίνεται σανίδα σωτηρίας στην πολεμική μηχανή του Πούτιν».

Οι Δημοκρατικοί άσκησαν επίσης έντονη κριτική στον Λευκό Οίκο. Ο επικεφαλής της μειοψηφίας των Δημοκρατικών στη Γερουσία, Τσακ Σούμερ από τη Νέα Υόρκη, χαρακτήρισε τη συμφωνία «συμφωνία με τον διάβολο», η οποία, όπως υποστήριξε, συνάφθηκε για να ενισχύσει την «παραπαίουσα πολιτική πορεία» του Τραμπ.

Αναγκαίος συμβιβασμός

Η Ρωσία είναι ένας από τους μεγαλύτερους εξαγωγείς πετρελαίου στον κόσμο και αποτελούσε σημαντικό προμηθευτή καυσίμων για τις ευρωπαϊκές χώρες, προτού η Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλα μέλη της Ομάδας των Επτά (G7) επιβάλουν κυρώσεις στη Ρωσία το 2023, ως απάντηση στον πόλεμο κατά της Ουκρανίας.

Ορισμένοι Ρεπουμπλικανοί υπερασπίστηκαν τη συμφωνία του προέδρου, χαρακτηρίζοντάς την αναγκαίο συμβιβασμό για τη μείωση των τιμών των καυσίμων.

«Ο πρόεδρος επικεντρώνεται στη μείωση του ενεργειακού κόστους», δήλωσε την Κυριακή στο CBS News και στην εκπομπή «Face the Nation» ο γερουσιαστής Τζον Μπαράσο από το Ουαϊόμινγκ, ο δεύτερος στην ιεραρχία των Ρεπουμπλικανών στη Γερουσία.

«Πρέπει να λαμβάνει δύσκολες αποφάσεις. Προσπαθεί να ισορροπήσει ανάμεσα στην προσπάθεια να σταματήσει και να τερματίσει τον πόλεμο του Πούτιν στην Ουκρανία και στη μείωση των τιμών για τις αμερικανικές οικογένειες», πρόσθεσε.

Η Ρεπουμπλικανή βουλευτής Άννα Πολίνα Λούνα από τη Φλόριντα δήλωσε ότι η συμφωνία θα «ωφελήσει σε τεράστιο βαθμό τον αμερικανικό λαό».