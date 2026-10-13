Πολωνία: Δεύτερη σύλληψη σε τρεις ημέρες για απειλές κατά του Ντόναλντ Τουσκ

Δεύτερη σύλληψη μέσα σε διάστημα τριών ημερών πραγματοποίησαν οι πολωνικές αρχές στο πλαίσιο ερευνών για απειλές κατά κορυφαίων πολιτικών προσώπων της χώρας. Ένας 46χρονος συνελήφθη με την κατηγορία ότι προέτρεπε μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στη δολοφονία του πρωθυπουργού Ντόναλντ Τουσκ και του προέδρου της Βουλής, Βουοντζίμιες Τσαζάστι.

Σύμφωνα με ανάρτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου Άνταμ Σουάπκα στην πλατφόρμα X, ο άνδρας συνελήφθη τη Δευτέρα στην πόλη Ομπορνίκι, στη δυτική Πολωνία.

Την Τρίτη, οι εισαγγελικές αρχές τού απήγγειλαν κατηγορίες για υποκίνηση σε ανθρωποκτονία, καθώς και για εξύβριση του Τουσκ, του Τσαζάστι και δημοσιογράφου του δημόσιου τηλεοπτικού δικτύου TVP Info, του οποίου το όνομα δεν έχει δημοσιοποιηθεί. Τα στοιχεία αυτά γνωστοποίησε η εισαγγελέας Καταζίνα Σιλ-Σουλτσίνσκα, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό RMF FM.

Ο 46χρονος κατηγορείται, επίσης, για εξύβριση του υπουργού Άμυνας Βουαντίσλαβ Κοσίνιακ-Κάμις, του πρώην προέδρου της Πολωνίας Λεχ Βαλέσα και του Κσίστοφ Πάζικ, βουλευτή του κυβερνητικού συνασπισμού.

Αναρτήσεις σε Facebook και TikTok στο επίκεντρο της έρευνας

Σύμφωνα με το TVP Info, ο ύποπτος φέρεται να είχε αναρτήσει σε Facebook και TikTok μηνύματα που περιείχαν προτροπές για τη δολοφονία των συγκεκριμένων πολιτικών προσώπων. Οι επίμαχες αναρτήσεις φέρεται να δημοσιεύθηκαν κατά το διάστημα από τις 3 Αυγούστου έως τις 7 Οκτωβρίου.

Η νέα σύλληψη σημειώνεται λίγες ημέρες μετά τη σύλληψη ενός ακόμη άνδρα, την Κυριακή, ο οποίος θεωρείται ύποπτος για σχεδιασμό επίθεσης εναντίον του πρωθυπουργού Ντόναλντ Τουσκ και του υπουργού Άμυνας Βουαντίσλαβ Κοσίνιακ-Κάμις.

Η πρώτη υπόθεση κινητοποίησε τις αρμόδιες υπηρεσίες ασφαλείας, όταν η Υπηρεσία Προστασίας του Κράτους έλαβε σχετική προειδοποίηση. Ακολούθησε έκτακτη σύσκεψη με τη συμμετοχή της αστυνομίας, των υπηρεσιών που είναι αρμόδιες για την προστασία κυβερνητικών αξιωματούχων και της Υπηρεσίας Εσωτερικής Ασφάλειας.

«Στη συγκεκριμένη περίπτωση, υπήρχαν σοβαρές πιθανότητες οι απειλές αυτές να υλοποιηθούν», δήλωσε την Κυριακή ο εκπρόσωπος των υπηρεσιών ασφαλείας, Γιάτσεκ Ντομπζίνσκι, αναφερόμενος στην πρώτη υπόθεση.

Χωρίς διαπιστωμένη σύνδεση μεταξύ των δύο υποθέσεων

Μέχρι στιγμής, οι πολωνικές αρχές δεν έχουν εντοπίσει στοιχεία που να συνδέουν τους δύο συλληφθέντες. Παράλληλα, δεν έχουν προσδιορίσει τα κίνητρα πίσω από τις απειλές που εξετάζονται στο πλαίσιο των δύο υποθέσεων.

Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, καθώς οι αρχές διερευνούν τις αναρτήσεις και τις ενέργειες των υπόπτων, προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες των υποθέσεων και η έκταση των πιθανών κινδύνων για τα πολιτικά πρόσωπα που κατονομάζονται.