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Ισπανία: Πρωτιά Σάντσεθ με 12 μονάδες από το Λαϊκό Κόμμα δείχνει δημοσκόπηση
Ειδήσεις
15:46 - 14 Οκτ 2026

Ισπανία: Πρωτιά Σάντσεθ με 12 μονάδες από το Λαϊκό Κόμμα δείχνει δημοσκόπηση

Reporter.gr Newsroom

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Το κυβερνών Σοσιαλιστικό Κόμμα της Ισπανίας (PSOE) θα εξασφάλιζε το 34% των ψήφων εάν οι εκλογές διεξάγονταν σήμερα, καταγράφοντας σαφές προβάδισμα έναντι του αντιπολιτευόμενου Λαϊκού Κόμματος (PP), το οποίο συγκεντρώνει το 22,2%. Αυτό προκύπτει από τη δημοσκόπηση του Οκτωβρίου που έδωσε στη δημοσιότητα την Τετάρτη (14/10) το κρατικό Κέντρο Κοινωνιολογικών Ερευνών (CIS).

Η έρευνα πραγματοποιείται ενόψει των πρόωρων εκλογών στην Ισπανία τον επόμενο μήνα, τις οποίες προκήρυξε ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ, μετά την απόρριψη από το κοινοβούλιο των στεγαστικών μέτρων που είχε προτείνει η κυβέρνησή του, η οποία δεν διαθέτει κοινοβουλευτική πλειοψηφία.

Τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης του CIS διαφοροποιούνται από εκείνα των περισσότερων άλλων ερευνών, οι οποίες καταδεικνύουν ότι το συντηρητικό Λαϊκό Κόμμα (PP) και το ακροδεξιό Vox θα μπορούσαν να εξασφαλίσουν από κοινού την πλειοψηφία στο κοινοβούλιο.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε την πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου, σε δείγμα 5.025 ατόμων, την περίοδο κατά την οποία η Ισπανία βρισκόταν αντιμέτωπη με πανεθνικές διαδηλώσεις για την κρίση στη στέγαση. Επισημαίνεται ότι η συγκεκριμένη δημοσκόπηση ολοκληρώθηκε πριν από τον θάνατο, στις 7 Οκτωβρίου, της ακτιβίστριας για το δικαίωμα στη στέγαση Μαρίκαρμεν Αμπασκάλ, η έξωση της οποίας είχε αποτελέσει αφορμή για την έναρξη των κινητοποιήσεων.

Στην τρίτη θέση της πρόθεσης ψήφου βρίσκεται το Vox, με ποσοστό 17,1%, ενώ το Sumar, ο αριστερός κυβερνητικός εταίρος των Σοσιαλιστών, συγκεντρώνει μόλις το 6,1%. Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, το Sumar εξακολουθεί να βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με άλλα αριστερά κόμματα, επιδιώκοντας τη διαμόρφωση συμμαχιών ενόψει των εκλογών.

Όσον αφορά την καταλληλότητα για την πρωθυπουργία, ο Πέδρο Σάντσεθ διατηρεί σαφές προβάδισμα, καθώς το 39,3% των ερωτηθέντων τον επιλέγει ως την προτιμότερη επιλογή. Ακολουθεί ο ηγέτης του Λαϊκού Κόμματος, Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχόο, με 14,7%, ενώ ο επικεφαλής του Vox, Σαντιάγο Αμπασκάλ, συγκεντρώνει το 13,8%.

Παράλληλα, η στεγαστική κρίση αναδεικνύεται στο σημαντικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η χώρα, σύμφωνα με τους πολίτες. Ειδικότερα, το 55,7% των ερωτηθέντων την κατονομάζει ως το κυριότερο πρόβλημα της Ισπανίας, ποσοστό που αποτελεί ιστορικό υψηλό και είναι αυξημένο κατά 20 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα.

Η μετανάστευση καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση μεταξύ των βασικών ανησυχιών των πολιτών, με ποσοστό 20,9%, ενώ ακολουθεί η κατάσταση της οικονομίας, την οποία αναφέρει το 20,3% των συμμετεχόντων στην έρευνα.

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