Απολογία Ιμάμογλου: Ο Ερντογάν επιδιώκει τον αποκλεισμό μου από την πολιτική, ένα όνειρο ολοκληρωτισμού

Ο φυλακισμένος δήμαρχος Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου, κατηγόρησε την τουρκική κυβέρνηση ότι επιχειρεί «να εγκαθιδρύσει ένα καθεστώς χωρίς πολιτικούς αντιπάλους», κατά την πρώτη ημέρα της απολογίας του στη δίκη για τον Μητροπολιτικό Δήμο Κωνσταντινούπολης, στη Σηλυβρία.

Ο Ιμάμογλου επανέλαβε ότι η δίκη έχει πολιτικά κίνητρα και στοχεύει στον αποκλεισμό του από την πολιτική ζωή. Όπως είπε, η κυβέρνηση αποδυναμώνει συστηματικά τους δημοκρατικούς θεσμούς, προσπαθώντας να εξαλείψει κάθε δυνατότητα πολιτικής εναλλαγής.

«Η σημερινή εξουσία επιδιώκει ένα όνειρο ολοκληρωτισμού μια πολιτική χωρίς αντιπάλους. Ένας μονοφωνικός Τύπος, μια εξαρτημένη Δικαιοσύνη, ένα ανίσχυρο Κοινοβούλιο, μια φοβισμένη κοινωνία. Και στο τέλος όλων αυτών, μια εξουσία που δεν θα αλλάζει ποτέ», δήλωσε ενώπιον των δικαστών.

Ο Ιμάμογλου συνέδεσε τις δικαστικές διώξεις με την οικονομική κρίση και καταγγέλλοντας την παρέμβαση στο αντιπολιτευόμενο τηλεοπτικό δίκτυο Χαλκ TV. «Μια κυβέρνηση που φιμώνει τον Τύπο δεν απαλλάσσεται μόνο από την κριτική, αλλά χάνει και την επαφή με την πραγματικότητα», ανέφερε. «Εμένα κατηγόρησαν για ταμείο διαφθοράς», είπε, υποστηρίζοντας ότι οι πολιτικές και οικονομικές επιλογές της κυβέρνησης έχουν προκαλέσει συνολικές απώλειες άνω των 577 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Κατηγόρησε επίσης τις δικαστικές αρχές ότι επέδειξαν διαφορετική ταχύτητα στην έρευνα για τα κεφάλαια σε σχέση με την υπόθεση του δήμου Κωνσταντινούπολης.

«Εμένα με κατηγόρησαν ότι δημιούργησα ταμείο διαφθοράς. Εκείνοι δημιούργησαν το πραγματικό ταμείο διαφθοράς και έκλεψαν τα χρήματα του λαού την ίδια περίοδο», ισχυρίστηκε.

«Κατάρρευση της εξουσίας»

Κλείνοντας την πολιτική του τοποθέτηση, ο Ιμάμογλου χαρακτήρισε την κατάσταση αποτέλεσμα θεσμικής αποσύνθεσης. «Αυτή είναι η ιστορία μιας κατάρρευσης. Η κατάρρευση μιας εξουσίας, αλλά ταυτόχρονα και της δημοκρατίας, της δικαιοσύνης και των δημοκρατικών θεσμών», υποστήριξε.

Κατά την επιβεβαίωση των προσωπικών του στοιχείων στο δικαστήριο, δήλωσε ότι είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου και ότι το μηνιαίο εισόδημά του ανέρχεται σε 5.000-5.500 ευρώ. Κατήγγειλε ότι η προφυλάκιση έχει μετατραπεί σε μέσο τιμωρίας πριν ακόμη εκδοθεί δικαστική απόφαση, και υποστήριξε ότι οι δικηγόροι του δέχθηκαν πιέσεις, ενώ ένας από αυτούς βρίσκεται επίσης στη φυλακή.

Αναφερόμενος στην απαγόρευση του βιβλίου του Millet Şahidimdir («Ο λαός μάρτυράς μου»), ισχυρίστηκε ότι αστυνομικοί παρενέβησαν στο τυπογραφείο για να εμποδίσουν την εκτύπωσή του. «Απαγόρευσαν το βιβλίο μου, επειδή σκοπός αυτής της δίκης δεν είναι να δικαστώ και να αποκαλυφθεί η αλήθεια. Πρόκειται για μια απολύτως πολιτική δίκη, με στόχο να με εξουδετερώσουν πολιτικά και να διαμορφώσουν τη λαϊκή βούληση μέσω μιας κατευθυνόμενης Δικαιοσύνης», δήλωσε.

Η συνέχεια της δίκης

Η διαδικασία ενώπιον του 33ου Κακουργιοδικείου Κωνσταντινούπολης, στις φυλακές της Σηλυβρίας, θα συνεχιστεί με την απολογία του Ιμάμογλου και τις τοποθετήσεις των δικηγόρων του έως και το Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Μετά το πέρας των αγορεύσεων, το δικαστήριο αναμένεται να ανακοινώσει την επόμενη ενδιάμεση απόφασή του, η οποία μπορεί να αφορά και ζητήματα προσωρινής κράτησης. Δεν πρόκειται για την τελική ετυμηγορία επί των κατηγοριών. Η επόμενη φάση της δίκης αναμένεται να ξεκινήσει έπειτα από διάλειμμα περίπου δύο εβδομάδων.

Ο Ιμάμογλου συνελήφθη τον Μάρτιο του 2025 με την κατηγορία της «διαφθοράς», αμέσως μετά τον ορισμό του ως υποψήφιου για τις επόμενες προεδρικές εκλογές του 2028 από το Λαϊκό Ρεπουμπλικανικό Κόμμα.

Σημείωση: στο κείμενο που επικόλλησες υπήρχε ένα σύνδεσμος «ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ» (για την Κέιτι Ζακαράια) που δεν ανήκει στο άρθρο και τον παρέλειψα. Επίσης, το «5-5.500 ευρώ» το έγραψα ως «5.000-5.500 ευρώ», οπότε αξίζει έλεγχος με το πρωτότυπο.