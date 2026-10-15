Μπέσεντ: Οι ΗΠΑ ζητούν από την Παγκόσμια Τράπεζα να ανοίξει τη στρόφιγγα για πετρέλαιο και φυσικό αέριο

Εκτεταμένες αλλαγές στις πολιτικές χρηματοδότησης και λειτουργίας της Παγκόσμιας Τράπεζας ζητά η κυβέρνηση των ΗΠΑ, με τον υπουργό Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ να τάσσεται υπέρ της άρσης των περιορισμών στη χρηματοδότηση έργων πετρελαίου και φυσικού αερίου, της ενίσχυσης των επενδύσεων σε κρίσιμα ορυκτά και της αναθεώρησης των κανόνων προμηθειών του οργανισμού.

Παράλληλα, ο Αμερικανός υπουργός καλεί το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) να εντείνει τον έλεγχο των οικονομικών πολιτικών που, κατά την Ουάσιγκτον, προκαλούν στρεβλώσεις στο διεθνές εμπόριο και στον ανταγωνισμό, με σαφή αναφορά στις κρατικές παρεμβάσεις της Κίνας, σύμφωνα με το Reuters.

Οι προτάσεις εντάσσονται στην προσπάθεια της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ να προωθήσει τις προτεραιότητές της στους διεθνείς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, επιδιώκοντας αλλαγές τόσο στον τρόπο κατανομής των χρηματοδοτικών πόρων όσο και στα κριτήρια που διέπουν τις επενδύσεις και τις αναπτυξιακές πολιτικές.

Σε δήλωσή του προς τις διοικήσεις της Παγκόσμιας Τράπεζας και του ΔΝΤ, η οποία δημοσιοποιήθηκε αργά το βράδυ της Τετάρτης, ο Μπέσεντ ζήτησε, μεταξύ άλλων, να αρθούν οι περιορισμοί στη χρηματοδότηση έργων εξόρυξης πετρελαίου και φυσικού αερίου, να υποστηριχθούν πρωτοβουλίες για την αξιοποίηση κρίσιμων ορυκτών από τον θαλάσσιο βυθό και να αναμορφωθούν οι διαδικασίες προμηθειών της Τράπεζας.

Πετρέλαιο, φυσικό αέριο και πυρηνική ενέργεια στο επίκεντρο

Ο Μπέσεντ υποστήριξε ότι η Παγκόσμια Τράπεζα θα πρέπει να ακολουθεί μια ενεργειακή πολιτική που δεν ευνοεί εκ των προτέρων συγκεκριμένες τεχνολογίες ή πηγές ενέργειας, αλλά λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες και τις αναπτυξιακές προτεραιότητες κάθε χώρας.

Στο πλαίσιο αυτό, ζήτησε την κατάργηση των περιορισμών στη χρηματοδότηση έργων πετρελαίου και φυσικού αερίου, υποστηρίζοντας ότι οι σχετικές επενδύσεις δεν θα πρέπει να αποκλείονται πριν αξιολογηθεί η σκοπιμότητά τους.

«Η Τράπεζα δεν μπορεί να επικαλείται αξιόπιστα την αρχή της ιδιοκτησίας των αναπτυξιακών επιλογών από τις ίδιες τις χώρες, όταν αποκλείει κατηγορηματικά έργα ανάντη του ενεργειακού τομέα, προτού καν αξιολογηθεί η σκοπιμότητα της ανάπτυξής τους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η αμερικανική θέση είναι ότι οι κυβερνήσεις θα πρέπει να έχουν μεγαλύτερη ευχέρεια να επιλέγουν το ενεργειακό μείγμα που ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους, χωρίς να αποκλείονται εκ των προτέρων συγκεκριμένες μορφές ενεργειακής παραγωγής.

Παράλληλα, το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι θα πραγματοποιήσει αρχική χρηματοδοτική συνεισφορά σε νέο καταπιστευματικό ταμείο για την υποστήριξη της πυρηνικής ενέργειας, το οποίο θα διαχειρίζεται η Παγκόσμια Τράπεζα. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι να βοηθήσει τις χώρες να προετοιμάσουν τις προϋποθέσεις για μελλοντικές επενδύσεις στην πυρηνική ηλεκτροπαραγωγή.

Έμφαση στα κρίσιμα ορυκτά και στις εξορύξεις από τον βυθό

Ιδιαίτερη θέση στις προτάσεις του Μπέσεντ καταλαμβάνει η ενίσχυση της εξόρυξης και της επεξεργασίας κρίσιμων ορυκτών, τα οποία έχουν στρατηγική σημασία για τη βιομηχανία, την τεχνολογία και τις αλυσίδες εφοδιασμού.

Σύμφωνα με το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών, η Παγκόσμια Τράπεζα θα μπορούσε να συμβάλει στην ανάπτυξη των απαραίτητων υποδομών και της τεχνογνωσίας, συμπεριλαμβανομένης της εξόρυξης ορυκτών σε μεγάλα θαλάσσια βάθη.

«Σε αυτό περιλαμβάνεται η εξόρυξη σε μεγάλα θαλάσσια βάθη, όπου η Τράπεζα μπορεί να λειτουργήσει ως καταλύτης, παρέχοντας τεχνογνωσία και καθοδήγηση σε έναν τομέα που βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο», σημείωσε το υπουργείο.

Η συγκεκριμένη πρόταση εντάσσεται στην ευρύτερη στρατηγική των ΗΠΑ για τη διασφάλιση της πρόσβασης σε πρώτες ύλες κρίσιμης σημασίας, καθώς ο έλεγχος των σχετικών αλυσίδων εφοδιασμού αποκτά ολοένα μεγαλύτερη οικονομική και γεωπολιτική βαρύτητα.

Σταδιακή απεξάρτηση ισχυρότερων οικονομιών από τη χρηματοδότηση

Ο Αμερικανός υπουργός ζήτησε επίσης να επιταχυνθεί η σταδιακή απεξάρτηση οικονομικά ισχυρότερων χωρών, όπως η Κίνα και η Πολωνία, από τη χρηματοδότηση της Παγκόσμιας Τράπεζας.

Παράλληλα, πρότεινε την αναθεώρηση των κανόνων που διέπουν τις προμήθειες και τους διαγωνισμούς για τα έργα που χρηματοδοτεί ο οργανισμός. Όπως υποστηρίζει η αμερικανική πλευρά, οι διαδικασίες αυτές θα πρέπει να ενισχύουν τον ανταγωνισμό και την ποιότητα, χωρίς να ευνοούν επιδοτήσεις ή βιομηχανικές πολιτικές που δημιουργούν στρεβλώσεις στην αγορά.

«Η Τράπεζα θα πρέπει να προωθήσει μεταρρυθμίσεις στις προμήθειες που θα οδηγούν σε μεγαλύτερο ανταγωνισμό και υψηλότερη ποιότητα», ανέφερε το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών.

Οι προτάσεις αποτυπώνουν την επιδίωξη της Ουάσιγκτον να επανακαθορίσει τους όρους χρηματοδότησης των αναπτυξιακών έργων, δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση στον ανταγωνισμό και περιορίζοντας πρακτικές που θεωρεί ότι δημιουργούν αθέμιτα πλεονεκτήματα για συγκεκριμένες οικονομίες ή επιχειρήσεις.

Μήνυμα στο ΔΝΤ για τις διεθνείς οικονομικές ανισορροπίες

Παρεμβάσεις ζητά ο Μπέσεντ και από το ΔΝΤ, καλώντας το Ταμείο να ενισχύσει την ανάλυσή του για τις παγκόσμιες οικονομικές ανισορροπίες και να δώσει μεγαλύτερη βαρύτητα στις επιπτώσεις των κρατικών παρεμβάσεων, των εμπορικών πρακτικών και των συναλλαγματικών ισοτιμιών.

Η παρέμβαση συνδέεται με τις αμερικανικές επικρίσεις προς την Κίνα για τον ρόλο του κράτους στην οικονομία και για πολιτικές που, σύμφωνα με την Ουάσιγκτον, επηρεάζουν τους όρους του διεθνούς ανταγωνισμού.

«Το ΔΝΤ ιδρύθηκε για να αποτρέπει αυτού του είδους τις στρεβλωτικές πολιτικές και τις αρνητικές επιπτώσεις που μεταφέρονται από τη μία οικονομία στην άλλη. Πρέπει να εκφράσει με σαφήνεια τη θέση του σε αυτό το κρίσιμο ζήτημα, διαφορετικά κινδυνεύει να περιθωριοποιηθεί», υπογράμμισε ο Αμερικανός υπουργός.

Οι προτάσεις της αμερικανικής κυβέρνησης ανοίγουν τη συζήτηση για τον ρόλο και τις προτεραιότητες των διεθνών χρηματοπιστωτικών οργανισμών, με επίκεντρο τη χρηματοδότηση της ενέργειας, την πρόσβαση σε στρατηγικές πρώτες ύλες, τους κανόνες του διεθνούς εμπορίου και την αντιμετώπιση των οικονομικών ανισορροπιών.