ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Μπέσεντ: Οι ΗΠΑ ζητούν από την Παγκόσμια Τράπεζα να ανοίξει τη στρόφιγγα για πετρέλαιο και φυσικό αέριο
Ειδήσεις
10:11 - 15 Οκτ 2026

Μπέσεντ: Οι ΗΠΑ ζητούν από την Παγκόσμια Τράπεζα να ανοίξει τη στρόφιγγα για πετρέλαιο και φυσικό αέριο

Reporter.gr Newsroom

Δες περισσότερα άρθρα του Reporter.gr όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google

Εκτεταμένες αλλαγές στις πολιτικές χρηματοδότησης και λειτουργίας της Παγκόσμιας Τράπεζας ζητά η κυβέρνηση των ΗΠΑ, με τον υπουργό Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ να τάσσεται υπέρ της άρσης των περιορισμών στη χρηματοδότηση έργων πετρελαίου και φυσικού αερίου, της ενίσχυσης των επενδύσεων σε κρίσιμα ορυκτά και της αναθεώρησης των κανόνων προμηθειών του οργανισμού.

Παράλληλα, ο Αμερικανός υπουργός καλεί το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) να εντείνει τον έλεγχο των οικονομικών πολιτικών που, κατά την Ουάσιγκτον, προκαλούν στρεβλώσεις στο διεθνές εμπόριο και στον ανταγωνισμό, με σαφή αναφορά στις κρατικές παρεμβάσεις της Κίνας, σύμφωνα με το Reuters.

Οι προτάσεις εντάσσονται στην προσπάθεια της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ να προωθήσει τις προτεραιότητές της στους διεθνείς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, επιδιώκοντας αλλαγές τόσο στον τρόπο κατανομής των χρηματοδοτικών πόρων όσο και στα κριτήρια που διέπουν τις επενδύσεις και τις αναπτυξιακές πολιτικές.

Σε δήλωσή του προς τις διοικήσεις της Παγκόσμιας Τράπεζας και του ΔΝΤ, η οποία δημοσιοποιήθηκε αργά το βράδυ της Τετάρτης, ο Μπέσεντ ζήτησε, μεταξύ άλλων, να αρθούν οι περιορισμοί στη χρηματοδότηση έργων εξόρυξης πετρελαίου και φυσικού αερίου, να υποστηριχθούν πρωτοβουλίες για την αξιοποίηση κρίσιμων ορυκτών από τον θαλάσσιο βυθό και να αναμορφωθούν οι διαδικασίες προμηθειών της Τράπεζας.

Πετρέλαιο, φυσικό αέριο και πυρηνική ενέργεια στο επίκεντρο

Ο Μπέσεντ υποστήριξε ότι η Παγκόσμια Τράπεζα θα πρέπει να ακολουθεί μια ενεργειακή πολιτική που δεν ευνοεί εκ των προτέρων συγκεκριμένες τεχνολογίες ή πηγές ενέργειας, αλλά λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες και τις αναπτυξιακές προτεραιότητες κάθε χώρας.

Στο πλαίσιο αυτό, ζήτησε την κατάργηση των περιορισμών στη χρηματοδότηση έργων πετρελαίου και φυσικού αερίου, υποστηρίζοντας ότι οι σχετικές επενδύσεις δεν θα πρέπει να αποκλείονται πριν αξιολογηθεί η σκοπιμότητά τους.

«Η Τράπεζα δεν μπορεί να επικαλείται αξιόπιστα την αρχή της ιδιοκτησίας των αναπτυξιακών επιλογών από τις ίδιες τις χώρες, όταν αποκλείει κατηγορηματικά έργα ανάντη του ενεργειακού τομέα, προτού καν αξιολογηθεί η σκοπιμότητα της ανάπτυξής τους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η αμερικανική θέση είναι ότι οι κυβερνήσεις θα πρέπει να έχουν μεγαλύτερη ευχέρεια να επιλέγουν το ενεργειακό μείγμα που ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους, χωρίς να αποκλείονται εκ των προτέρων συγκεκριμένες μορφές ενεργειακής παραγωγής.

Παράλληλα, το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι θα πραγματοποιήσει αρχική χρηματοδοτική συνεισφορά σε νέο καταπιστευματικό ταμείο για την υποστήριξη της πυρηνικής ενέργειας, το οποίο θα διαχειρίζεται η Παγκόσμια Τράπεζα. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι να βοηθήσει τις χώρες να προετοιμάσουν τις προϋποθέσεις για μελλοντικές επενδύσεις στην πυρηνική ηλεκτροπαραγωγή.

Έμφαση στα κρίσιμα ορυκτά και στις εξορύξεις από τον βυθό

Ιδιαίτερη θέση στις προτάσεις του Μπέσεντ καταλαμβάνει η ενίσχυση της εξόρυξης και της επεξεργασίας κρίσιμων ορυκτών, τα οποία έχουν στρατηγική σημασία για τη βιομηχανία, την τεχνολογία και τις αλυσίδες εφοδιασμού.

Σύμφωνα με το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών, η Παγκόσμια Τράπεζα θα μπορούσε να συμβάλει στην ανάπτυξη των απαραίτητων υποδομών και της τεχνογνωσίας, συμπεριλαμβανομένης της εξόρυξης ορυκτών σε μεγάλα θαλάσσια βάθη.

«Σε αυτό περιλαμβάνεται η εξόρυξη σε μεγάλα θαλάσσια βάθη, όπου η Τράπεζα μπορεί να λειτουργήσει ως καταλύτης, παρέχοντας τεχνογνωσία και καθοδήγηση σε έναν τομέα που βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο», σημείωσε το υπουργείο.

Η συγκεκριμένη πρόταση εντάσσεται στην ευρύτερη στρατηγική των ΗΠΑ για τη διασφάλιση της πρόσβασης σε πρώτες ύλες κρίσιμης σημασίας, καθώς ο έλεγχος των σχετικών αλυσίδων εφοδιασμού αποκτά ολοένα μεγαλύτερη οικονομική και γεωπολιτική βαρύτητα.

Σταδιακή απεξάρτηση ισχυρότερων οικονομιών από τη χρηματοδότηση

Ο Αμερικανός υπουργός ζήτησε επίσης να επιταχυνθεί η σταδιακή απεξάρτηση οικονομικά ισχυρότερων χωρών, όπως η Κίνα και η Πολωνία, από τη χρηματοδότηση της Παγκόσμιας Τράπεζας.

Παράλληλα, πρότεινε την αναθεώρηση των κανόνων που διέπουν τις προμήθειες και τους διαγωνισμούς για τα έργα που χρηματοδοτεί ο οργανισμός. Όπως υποστηρίζει η αμερικανική πλευρά, οι διαδικασίες αυτές θα πρέπει να ενισχύουν τον ανταγωνισμό και την ποιότητα, χωρίς να ευνοούν επιδοτήσεις ή βιομηχανικές πολιτικές που δημιουργούν στρεβλώσεις στην αγορά.

«Η Τράπεζα θα πρέπει να προωθήσει μεταρρυθμίσεις στις προμήθειες που θα οδηγούν σε μεγαλύτερο ανταγωνισμό και υψηλότερη ποιότητα», ανέφερε το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών.

Οι προτάσεις αποτυπώνουν την επιδίωξη της Ουάσιγκτον να επανακαθορίσει τους όρους χρηματοδότησης των αναπτυξιακών έργων, δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση στον ανταγωνισμό και περιορίζοντας πρακτικές που θεωρεί ότι δημιουργούν αθέμιτα πλεονεκτήματα για συγκεκριμένες οικονομίες ή επιχειρήσεις.

Μήνυμα στο ΔΝΤ για τις διεθνείς οικονομικές ανισορροπίες

Παρεμβάσεις ζητά ο Μπέσεντ και από το ΔΝΤ, καλώντας το Ταμείο να ενισχύσει την ανάλυσή του για τις παγκόσμιες οικονομικές ανισορροπίες και να δώσει μεγαλύτερη βαρύτητα στις επιπτώσεις των κρατικών παρεμβάσεων, των εμπορικών πρακτικών και των συναλλαγματικών ισοτιμιών.

Η παρέμβαση συνδέεται με τις αμερικανικές επικρίσεις προς την Κίνα για τον ρόλο του κράτους στην οικονομία και για πολιτικές που, σύμφωνα με την Ουάσιγκτον, επηρεάζουν τους όρους του διεθνούς ανταγωνισμού.

«Το ΔΝΤ ιδρύθηκε για να αποτρέπει αυτού του είδους τις στρεβλωτικές πολιτικές και τις αρνητικές επιπτώσεις που μεταφέρονται από τη μία οικονομία στην άλλη. Πρέπει να εκφράσει με σαφήνεια τη θέση του σε αυτό το κρίσιμο ζήτημα, διαφορετικά κινδυνεύει να περιθωριοποιηθεί», υπογράμμισε ο Αμερικανός υπουργός.

Οι προτάσεις της αμερικανικής κυβέρνησης ανοίγουν τη συζήτηση για τον ρόλο και τις προτεραιότητες των διεθνών χρηματοπιστωτικών οργανισμών, με επίκεντρο τη χρηματοδότηση της ενέργειας, την πρόσβαση σε στρατηγικές πρώτες ύλες, τους κανόνες του διεθνούς εμπορίου και την αντιμετώπιση των οικονομικών ανισορροπιών.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Μαζικό sell-off στα ασιατικά χρηματιστήρια με φόντο τσιπ και πληθωρισμό ΗΠΑ: Βουτιά 7,3% για Kospi
Χρηματιστήρια

Μαζικό sell-off στα ασιατικά χρηματιστήρια με φόντο τσιπ και πληθωρισμό ΗΠΑ: Βουτιά 7,3% για Kospi

Οι πραγματικοί μισθοί των Αμερικανών δεν έχουν αυξηθεί καθόλου στη δεύτερη θητεία του Τραμπ
Ειδήσεις

Οι πραγματικοί μισθοί των Αμερικανών δεν έχουν αυξηθεί καθόλου στη δεύτερη θητεία του Τραμπ

Γροιλανδία: Διαψεύδει τον Τραμπ για μαζικές έρευνες πετρελαίου και ορυκτών
Ειδήσεις

Γροιλανδία: Διαψεύδει τον Τραμπ για μαζικές έρευνες πετρελαίου και ορυκτών

MS NOW: Στη Μόσχα αιφνιδίως ο διευθυντής του FBI
Ειδήσεις

MS NOW: Στη Μόσχα αιφνιδίως ο διευθυντής του FBI

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
15/10/2026 - 10:20

ΓΓΠΣ: Ποιες υπηρεσίες δε θα λειτουργούν Παρασκευή και Σάββατο 16-17 Οκτωβρίου

Ειδήσεις
15/10/2026 - 10:20

ifo: Στοχευμένα προγράμματα μπορούν να βοηθήσουν τους μεγαλύτερους σε ηλικία ανέργους να επιστρέψουν στην εργασία

Αναλύσεις
15/10/2026 - 10:13

ΧΑ: Στις 2590 μονάδες η πλησιέστερη στήριξη για το ΓΔ

Ειδήσεις
15/10/2026 - 10:11

Μπέσεντ: Οι ΗΠΑ ζητούν από την Παγκόσμια Τράπεζα να ανοίξει τη στρόφιγγα για πετρέλαιο και φυσικό αέριο

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
15/10/2026 - 10:06

Evergood: Το deal με τον «εθνικό επενδυτή», τα μεγέθη και η επόμενη ημέρα

Ναυτιλία
15/10/2026 - 10:00

Capital Maritime Finance: Ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον για την είσοδο στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Ειδήσεις
15/10/2026 - 09:51

Τραμπ κατά Ζελένσκι: Δικτάτορας χωρίς εκλογές – «Έκαψε» $350 δισ. αμερικανικής βοήθειας στον πόλεμο

Οικονομία
15/10/2026 - 09:46

Προϋπολογισμός: Ξεπέρασε τα €7,5 δισ. το πρωτογενές πλεόνασμα στο 9μηνο

Ειδήσεις
15/10/2026 - 09:42

Ενεργειακός συναγερμός στην ΕΕ: Χωρίς εύκολες λύσεις απέναντι στο νέο κύμα ακρίβειας

Ειδήσεις
15/10/2026 - 09:40

Τιμές ενέργειας: Αυξήθηκαν κατά 300 ευρώ τα έξοδα του μέσου νοικοκυριού της ΕΕ

Ακίνητα
15/10/2026 - 09:27

15.000 ακίνητα στα χαρτοφυλάκια τραπεζών και servicers: Γιατί παραμένουν εκτός αγοράς

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
15/10/2026 - 09:25

Τράπεζα Πειραιώς: Πώς συνδέεται η βιώσιμη χρηματοδότηση με την ανάπτυξη των επιχειρήσεων

Χρηματιστήρια
15/10/2026 - 09:18

Μαζικό sell-off στα ασιατικά χρηματιστήρια με φόντο τσιπ και πληθωρισμό ΗΠΑ: Βουτιά 7,3% για Kospi

Οικονομία
15/10/2026 - 09:07

Επιδότηση καυσίμων και επίδομα θέρμανσης: Όλα τα μέτρα, τα ποσά και οι δικαιούχοι

Πολιτική
15/10/2026 - 08:52

Κεφαλογιάννη: Στο Παρίσι για τον πολιτιστικό τουρισμό, στις Βρυξέλλες για την κλιματική ανθεκτικότητα

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
15/10/2026 - 08:43

Στην πεντάδα των μεσογειακών προορισμών η Ελλάδα για ταξιδιώτες μακρινών αποστάσεων – Στοίχημα η επιμήκυνση της σεζόν

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
15/10/2026 - 08:31

METLEN και Όμιλος Καράτζη: Εγκαινιάστηκε στη Θεσσαλία η μεγαλύτερη αυτόνομη μονάδα αποθήκευσης ενέργειας στην Ελλάδα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
15/10/2026 - 08:25

Ευάγγελος Μυτιληναίος: Πώς επηρεάζει το πλαφόν των 500 MW τις επενδύσεις στις μπαταρίες

Ειδήσεις
15/10/2026 - 08:15

Ο Μασκ «δείχνει» την αμερικανική κυβέρνηση για τον περιορισμό της ταχύτητας των ουκρανικών drones

Πολιτική
15/10/2026 - 08:12

Η δικαίωση του Ανδρουλάκη στην υπόθεση της Κίμπερλι Γκιλφόιλ

Επιχειρήσεις
15/10/2026 - 08:02

Η Apple μαζί με την Nvidia στο κλαμπ των εταιρειών με αποτίμηση 5 τρισ. δολαρίων

Ειδήσεις
15/10/2026 - 08:00

Η δίκη για το Nord Stream: Αναπάντητα ερωτήματα και γεωπολιτικά διακυβεύματα

ΜΕΤΑΛΛΑ
15/10/2026 - 07:59

Έναρξη παραγωγής στο νέο μεταλλείο Σκουριών: Η τεχνολογία στην αιχμή της μεταλλευτικής δραστηριότητας

Ειδήσεις
15/10/2026 - 07:49

Οι πραγματικοί μισθοί των Αμερικανών δεν έχουν αυξηθεί καθόλου στη δεύτερη θητεία του Τραμπ

Ναυτιλία
15/10/2026 - 07:35

Αντώνης Λαιμός: Η Ευρώπη πρέπει να επενδύσει στη ναυτιλιακή της ισχύ και όχι στη μαζική ναυπήγηση εμπορικών πλοίων

Magazino
14/10/2026 - 23:55

Cabaret dinner show «BIJOUX»: Λαμπερή avant-première στο ανανεωμένο Baraonda Cabaret Dinner Club

Χρηματιστήρια
14/10/2026 - 23:23

Στο «κόκκινο» η Wall Street: Πιέσεις από πληθωρισμό, ομόλογα, τεχνολογία

Ειδήσεις
14/10/2026 - 23:05

«Καμπανάκι» Κουμπίλιους για την ευρωπαϊκή άμυνα ενόψει των περικοπών στον προϋπολογισμό

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
14/10/2026 - 22:40

Εθνική Τράπεζα: Απόκτηση του 30% της Allianz και αποκλειστική συνεργασία bancassurance

Magazino
14/10/2026 - 22:30

Αγόρια – Κορίτσια: Οι διαφορές από την πρώτη ημέρα της ζωής – Τι αποκαλύπτει νέα μελέτη

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ