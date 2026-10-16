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Χριστοδουλίδης: Να εξεταστεί ευρωπαϊκός προϋπολογισμός τριών ή τεσσάρων ετών
Ειδήσεις
12:01 - 16 Οκτ 2026

Χριστοδουλίδης: Να εξεταστεί ευρωπαϊκός προϋπολογισμός τριών ή τεσσάρων ετών

Reporter.gr Newsroom

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Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο έγκρισης ενός προϋπολογισμού διάρκειας τριών ή τεσσάρων ετών, αντί να επιχειρεί να σχεδιάσει τις χρηματοδοτικές ανάγκες της για μια ολόκληρη επταετία, δήλωσε πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης.

«Συζητάμε για τον προϋπολογισμό του 2034, ενώ τώρα βρισκόμαστε στο 2026», ανέφερε στο POLITICO ο Νίκος Χριστοδουλίδης σε συνέντευξή του, στο περιθώριο της συνόδου κορυφής των ηγετών της ΕΕ, που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη στις Βρυξέλλες.

Όπως υπέδειξε, ένας προϋπολογισμός τριών ή τεσσάρων ετών ενδεχομένως να ήταν «ευκολότερο» να γίνει αποδεκτός από ορισμένα κράτη-μέλη.

«Γιατί να μην ανοίξουμε την πολιτική συζήτηση;» διερωτήθηκε.

«Δεν γνωρίζεις ποια θα είναι η κατάσταση το 2030 ή το 2031», πρόσθεσε. «Αρκεί να δούμε τι συνέβη με την Covid και τον πόλεμο στην Ουκρανία… Δεν είναι δυνατόν να καθορίζεις σήμερα όλες σου τις προτεραιότητες».

Ο επταετής προϋπολογισμός της ΕΕ, ύψους περίπου 2 τρισ. ευρώ, πρέπει να εγκριθεί ομόφωνα από τα 27 κράτη-μέλη. Ωστόσο, στο εσωτερικό της Ένωσης έχουν διαμορφωθεί δύο βαθιά εδραιωμένα στρατόπεδα.

Από τη μία πλευρά βρίσκονται οι λεγόμενες «φειδωλές» χώρες, μεταξύ των οποίων η Γερμανία, η Ολλανδία και η Σουηδία, που επιδιώκουν έναν μικρότερο προϋπολογισμό. Από την άλλη, βρίσκεται η άτυπη ομάδα των «φίλων της συνοχής», η οποία αποτελείται από 17 χώρες και αντιτίθεται σε σημαντικές περικοπές στα κονδύλια για τη γεωργία και τις περιφερειακές ενισχύσεις.

Αξιωματούχος της ΕΕ που βρίσκεται κοντά στις διαπραγματεύσεις για τον προϋπολογισμό χαρακτήρισε παράξενη την ιδέα της συντόμευσης της διάρκειάς του.

Η ευρωπαϊκή νομοθεσία επιτρέπει προϋπολογισμό διάρκειας «τουλάχιστον πέντε ετών», ωστόσο, από το 1993, όλοι οι μακροπρόθεσμοι προϋπολογισμοί της Ένωσης καλύπτουν περίοδο επτά ετών.

Απομακρύνεται το ενδεχόμενο συμφωνίας έως το τέλος του έτους

Οι πιθανότητες να εγκριθεί ο προϋπολογισμός έως το τέλος του έτους περιορίζονται ολοένα και περισσότερο. Οι εκλογές στην Ισπανία, που είναι προγραμματισμένες για τον Νοέμβριο, ενδέχεται να περιπλέξουν περαιτέρω τις διαπραγματεύσεις και να μεταθέσουν την επίτευξη συναίνεσης στο 2027.

Σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ αναμένεται να ηττηθεί από τις δυνάμεις της κεντροδεξιάς και της ακροδεξιάς, εξέλιξη που θα μπορούσε να καθυστερήσει ακόμη περισσότερο τη διαδικασία.

«Όλοι θεωρούσαν μέχρι πρότινος αυτονόητο ότι πρέπει να ολοκληρώσουμε… μια πολιτική συμφωνία έως το τέλος του έτους», δήλωσε ο Χριστοδουλίδης.

«Τώρα, με την κατάσταση στην Ισπανία και τις εκλογές εκεί», κάτι τέτοιο καθίσταται λιγότερο πιθανό, πρόσθεσε.

Περικοπές έως και 10% στον προϋπολογισμό

Ο Κύπριος πρόεδρος εκτίμησε επίσης ότι ο τελικός προϋπολογισμός θα μπορούσε να είναι μειωμένος κατά περίπου 10% σε σύγκριση με την αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Την προηγούμενη εβδομάδα, η ιρλανδική κυβέρνηση πρότεινε περικοπή κατά 8% σε σχέση με την πρόταση της Επιτροπής.

«Νομίζω ότι μπορεί τελικά να καταλήξουμε σε περικοπή της τάξης του 10% ή του 11%», δήλωσε ο Χριστοδουλίδης. «Διψήφιο ποσοστό».

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