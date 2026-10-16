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ΗΠΑ: Στα 1,99 τρισ. δολάρια εκτοξεύθηκε το δημοσιονομικό έλλειμμα το 2026
Ειδήσεις
22:30 - 16 Οκτ 2026

ΗΠΑ: Στα 1,99 τρισ. δολάρια εκτοξεύθηκε το δημοσιονομικό έλλειμμα το 2026

Reporter.gr Newsroom

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Στα 1,99 τρισ. δολάρια ανήλθε το δημοσιονομικό έλλειμμα των ΗΠΑ κατά το οικονομικό έτος 2026, αυξημένο κατά 217 δισ. δολάρια σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, καθώς οι επιστροφές δασμών και το αυξανόμενο κόστος εξυπηρέτησης του δημόσιου χρέους επιβάρυναν τα κρατικά οικονομικά.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ, τα οποία δημοσιοποιήθηκαν την Παρασκευή, πρόκειται για το υψηλότερο έλλειμμα της τελευταίας πενταετίας. Το οικονομικό έτος ολοκληρώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου, ενώ το 2025 το έλλειμμα είχε διαμορφωθεί στα 1,78 τρισ. δολάρια.

Το έλλειμμα του 2026 είναι το μεγαλύτερο από το οικονομικό έτος 2021, όταν είχε φτάσει τα 2,77 τρισ. δολάρια, κυρίως εξαιτίας των έκτακτων δαπανών για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19. Παράλληλα, αποτελεί το τρίτο υψηλότερο ετήσιο έλλειμμα στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ρεκόρ σε έσοδα και κρατικές δαπάνες

Παρά τη διεύρυνση του ελλείμματος, τα συνολικά κρατικά έσοδα κατέγραψαν νέο ιστορικό υψηλό, φτάνοντας τα 5,4 τρισ. δολάρια. Το ποσό ήταν αυξημένο κατά 169 δισ. δολάρια ή 3% σε σχέση με τα 5,24 τρισ. δολάρια του οικονομικού έτους 2025.

Σε επίπεδα-ρεκόρ κινήθηκαν και οι κρατικές δαπάνες, οι οποίες ανήλθαν στα 7,4 τρισ. δολάρια, σημειώνοντας αύξηση 386 δισ. δολαρίων ή 6% σε ετήσια βάση, από τα 7,01 τρισ. δολάρια του προηγούμενου οικονομικού έτους.

Ιδιαίτερα αυξημένο ήταν το κόστος εξυπηρέτησης του δημόσιου χρέους. Οι σχετικές δαπάνες ανήλθαν στο ιστορικό υψηλό των 1,36 τρισ. δολαρίων, καταγράφοντας άνοδο 144 δισ. δολαρίων ή 12% σε σύγκριση με το 2025.

Η συγκεκριμένη κατηγορία αποτελεί πλέον την τρίτη μεγαλύτερη συνιστώσα των ομοσπονδιακών δαπανών, μετά την Κοινωνική Ασφάλιση και το σύνολο των δαπανών για τα προγράμματα Medicare και Medicaid. Την ίδια στιγμή, το συνολικό δημόσιο χρέος των ΗΠΑ ξεπέρασε τα 40 τρισ. δολάρια πριν από περίπου δύο μήνες, εντείνοντας τις ανησυχίες για το δημοσιονομικό κόστος της εξυπηρέτησής του.

Οι επιστροφές δασμών επιβάρυναν τα δημόσια οικονομικά

Πρόσθετη πίεση στα δημοσιονομικά μεγέθη άσκησε η μείωση των καθαρών εσόδων από τους δασμούς κατά 22 δισ. δολάρια. Η εξέλιξη συνδέεται με απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ, με την οποία ακυρώθηκε μεγάλο μέρος των δασμών που είχε επιβάλει ο Ντόναλντ Τραμπ κατά το πρώτο έτος της θητείας του.

Η απόφαση είχε ως αποτέλεσμα να πραγματοποιηθούν επιστροφές δασμών ύψους 145 δισ. δολαρίων κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους 2026. Ως συνέπεια, τα καθαρά έσοδα από τους δασμούς μειώθηκαν κατά 11%, στα περίπου 173 δισ. δολάρια.

Η εξέλιξη αυτή περιόρισε τα έσοδα που εισέρρευσαν στα ομοσπονδιακά ταμεία, παρά τη συνολική αύξηση των κρατικών εισπράξεων.

Στο 6,2% του ΑΕΠ το έλλειμμα

Αξιωματούχος του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών ανέφερε ότι το δημοσιονομικό έλλειμμα αντιστοιχούσε στο 6,2% του ΑΕΠ κατά το οικονομικό έτος 2026. Δεν διευκρίνισε, ωστόσο, ποια εκτίμηση για το ΑΕΠ χρησιμοποιήθηκε για τον υπολογισμό.

Τα στοιχεία αποτυπώνουν την αυξανόμενη δημοσιονομική επιβάρυνση των ΗΠΑ, καθώς οι κρατικές δαπάνες εξακολουθούν να αυξάνονται και το κόστος εξυπηρέτησης του χρέους καταγράφει νέα υψηλά. Παράλληλα, οι επιστροφές δασμών περιόρισαν τα καθαρά έσοδα από μία πηγή που είχε ενισχυθεί από την εμπορική πολιτική της κυβέρνησης Τραμπ.

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