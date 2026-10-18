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Γκίλφοϊλ: «Λυπηρή» χαρακτηρίζει την αποπομπή της ο κυβερνήτης της Καλλιφόρνια και πρώην σύζυγός της, Γκάβιν Νιούσομ
Ειδήσεις
13:40 - 18 Οκτ 2026

Γκίλφοϊλ: «Λυπηρή» χαρακτηρίζει την αποπομπή της ο κυβερνήτης της Καλλιφόρνια και πρώην σύζυγός της, Γκάβιν Νιούσομ

Reporter.gr Newsroom

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Την απομάκρυνση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ από τη θέση της πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Αθήνα κλήθηκε να σχολιάσει ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας, Γκάβιν Νιούσομ, ο οποίος υπήρξε σύζυγός της στο παρελθόν. Σε δηλώσεις του στο CBS News, χαρακτήρισε «λυπηρή» την εξέλιξη, διευκρινίζοντας, ωστόσο, ότι δεν γνωρίζει αρκετές λεπτομέρειες για την υπόθεση.

Ο Νιούσομ κράτησε αποστάσεις από το ζήτημα, σημειώνοντας ότι έχει αρκετό καιρό να επικοινωνήσει με την πρώην σύζυγό του. «Δεν γνωρίζω αρκετά για το θέμα. Δεν έχουμε μιλήσει για αρκετό διάστημα. Της εύχομαι απλώς ό,τι καλύτερο. Δεν έχω κάτι παραπάνω να πω, είναι λυπηρό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας και η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ παντρεύτηκαν τον Δεκέμβριο του 2001, όταν εκείνος ήταν μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου του Σαν Φρανσίσκο.

Το 2004, ο Νιούσομ εξελέγη δήμαρχος της πόλης, σε ηλικία που τον κατέστησε τον νεότερο δήμαρχο του Σαν Φρανσίσκο εδώ και περίπου έναν αιώνα, σύμφωνα με τα τότε στοιχεία. Το ζευγάρι παρέμεινε παντρεμένο κατά τα πρώτα χρόνια της δημαρχιακής του θητείας, προτού χωρίσει το 2006.

{https://x.com/CBSNews/status/2111527657145847812}

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