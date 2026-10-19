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Τουρκία: Παραιτήθηκε ο επικεφαλής της κεφαλαιαγοράς εν μέσω κρίσης με 131 επενδυτικά κεφάλαια
Ειδήσεις
18:26 - 19 Οκτ 2026

Τουρκία: Παραιτήθηκε ο επικεφαλής της κεφαλαιαγοράς εν μέσω κρίσης με 131 επενδυτικά κεφάλαια

Reporter.gr Newsroom

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Την παραίτησή του υπέβαλε τη Δευτέρα 19/10  ο επικεφαλής της τουρκικής ρυθμιστικής αρχής κεφαλαιαγοράς (SPK), Μαχμούτ Σουτσού, επικαλούμενος προβλήματα υγείας, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu. Η αποχώρησή του έρχεται εν μέσω της κρίσης που έχει εκδηλωθεί σε επενδυτικά κεφάλαια της χώρας και έχει προκαλέσει έντονες αναταράξεις στην αγορά.

Ο Σουτσού είχε αναλάβει την ηγεσία της SPK τον Μάιο. Η παραίτησή του σημειώνεται σε μια περίοδο κατά την οποία εντείνονται οι πιέσεις προς τη ρυθμιστική αρχή, τόσο από κυβερνητικούς αξιωματούχους όσο και από την κοινή γνώμη, σχετικά με το κατά πόσο απέτρεψε εγκαίρως προβλήματα σε επενδυτικά κεφάλαια υψηλού προφίλ.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης της Τουρκίας έχει χαρακτηρίσει την υπόθεση «σχήμα τύπου Ponzi», ενώ οι εισαγγελικές αρχές εξετάζουν εάν υπήρξαν παραλείψεις στην εποπτεία των συγκεκριμένων κεφαλαίων.

Στο μικροσκόπιο η εποπτεία των επενδυτικών κεφαλαίων

Στο πλαίσιο της έρευνας, οι εισαγγελικές αρχές διερευνούν εάν ο Ιμπραχίμ Ομέρ Γκιονούλ, προκάτοχος του Σουτσού στην ηγεσία της SPK, απέτυχε να ασκήσει επαρκή εποπτεία σε επενδυτικά κεφάλαια που εμφάνιζαν εξαιρετικά υψηλές αποδόσεις.

Οι αποδόσεις αυτές είχαν προκαλέσει υποψίες ήδη αρκετούς μήνες πριν από την εμφάνιση προβλημάτων στην εξυπηρέτηση αιτημάτων εξαγοράς μεριδίων. Η αδυναμία ορισμένων κεφαλαίων να ανταποκριθούν στις αιτήσεις των επενδυτών πυροδότησε μαζικές αποχωρήσεις τον Σεπτέμβριο.

Ο Μαχμούτ Σουτσού ήταν ένας από τους αναπληρωτές του Γκιονούλ κατά την επίμαχη περίοδο.

Παράλληλα, δεκάδες στελέχη εταιρειών διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, μεταξύ των οποίων οι Tera Portföy Yönetimi AS και Pusula Portföy Yönetimi AS, έχουν προφυλακιστεί εν αναμονή της δίκης τους στο πλαίσιο της ίδιας έρευνας.

Σε ξεχωριστή εξέλιξη, ο Οσμάν Τσελίκ, υφυπουργός Οικονομικών και Οικονομίας της Τουρκίας, υπέβαλε επίσης τη Δευτέρα αίτηση συνταξιοδότησης, σύμφωνα με το Anadolu.

Οι προσδοκίες της αγοράς και οι μαζικές αποσύρσεις

Η ανάληψη της ηγεσίας της SPK από τον Σουτσού είχε δημιουργήσει προσδοκίες μεταξύ των επενδυτών για αυστηρότερους περιορισμούς στην έκθεση των επενδυτικών κεφαλαίων σε μετοχές περιορισμένης εμπορευσιμότητας, καθώς και για μεγαλύτερη διαφάνεια στις συναλλαγές.

Ωστόσο, κατευθυντήρια οδηγία που δημοσίευσε η ρυθμιστική αρχή τον Αύγουστο δεν ικανοποίησε την πλειονότητα των συμμετεχόντων στην αγορά. Ακολούθησαν μαζικές αποσύρσεις κεφαλαίων από ορισμένα επενδυτικά προϊόντα, ενώ οι πιέσεις στη ρευστότητα εντάθηκαν τον επόμενο μήνα.

Ιδιαίτερα έντονα προβλήματα αντιμετώπισαν οι εταιρείες Tera και Pusula, οι οποίες είχαν καταγράψει ασυνήθιστα υψηλές αποδόσεις, αλλά βρέθηκαν αντιμέτωπες με αδυναμία ικανοποίησης ορισμένων αιτημάτων εξαγοράς μεριδίων.

Έκτοτε, η SPK έχει διατάξει την εκκαθάριση 131 επενδυτικών κεφαλαίων, στα οποία συμμετέχουν σχεδόν 500.000 επενδυτές.

Η SPK δηλώνει ότι θα αποδεχθεί τα πορίσματα των ερευνών

Η υπόθεση συζητήθηκε και στο τουρκικό κοινοβούλιο στις 14 Οκτωβρίου, κατά τη διάρκεια συνεδρίασης που επικεντρώθηκε στις εκκαθαρίσεις των επενδυτικών κεφαλαίων.

Ο αντιπρόεδρος της SPK, Αχμέτ Ακσού, δήλωσε ότι η αρχή θα αποδεχθεί τα πορίσματα οποιασδήποτε έρευνας, εφόσον από αυτά προκύψει ενδεχόμενη ευθύνη της για την εξέλιξη της υπόθεσης.

Ο Σουτσού δεν παρέστη στη συγκεκριμένη κοινοβουλευτική συνεδρίαση.

Η παραίτησή του προστίθεται στις εξελίξεις γύρω από την κρίση των επενδυτικών κεφαλαίων στην Τουρκία, καθώς συνεχίζονται οι έρευνες για την εποπτεία τους και τις συνθήκες που οδήγησαν στις μαζικές αποσύρσεις και στις εκκαθαρίσεις.

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