Ισπανία: Σε διαπραγματεύσεις με την ακροδεξιά Vox ο ηγέτης του Λαϊκού Κόμματος ενόψει εκλογών

Ο ηγέτης του συντηρητικού Λαϊκού Κόμματος (PP) της Ισπανίας, Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχόο, επιβεβαίωσε την Τρίτη ότι βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με την ακροδεξιά ενόψει των πρόωρων εκλογών της 29ης Νοεμβρίου, με στόχο την εξασφάλιση πλειοψηφίας στη Γερουσία.

«Η Vox γνωρίζει μέχρι πού μπορούμε να φτάσουμε· γνωρίζει ότι έχουμε αίσθημα ευθύνης απέναντι στο κράτος», δήλωσε ο Φεϊχόο το πρωί της Τρίτης (20/10), σε συνέντευξή του στον ισπανικό ραδιοφωνικό σταθμό COPE, αφήνοντας να εννοηθεί ότι επίκειται συμφωνία με το ακροδεξιό κόμμα. «Θα ήταν λάθος να παραδώσουμε τον έλεγχο στον σαντσισμό», πρόσθεσε, χρησιμοποιώντας τον όρο «Sanchismo» για να αναφερθεί στην κυβέρνηση των Σοσιαλιστών του Πέδρο Σάντσεθ.

Σύμφωνα με το Politico, ο Φεϊχόο, ο οποίος φιλοδοξεί να αναλάβει την πρωθυπουργία, δήλωσε ότι διαπραγματεύεται με τη Vox τον συντονισμό των εκλογικών συνδυασμών για τη Γερουσία, προκειμένου να αποτραπεί το ενδεχόμενο συγκρότησης συμμαχίας μεταξύ των κυβερνώντων Σοσιαλιστών και άλλων αριστερών κομμάτων.

«Θα συνεχίσουμε να συνομιλούμε με τη Vox, με διακριτικότητα και σεβασμό. Εάν η Vox σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, το ίδιο θα κάνει και το Λαϊκό Κόμμα», ανέφερε, προσθέτοντας ότι τα δύο κόμματα εργάζονται για μια συμφωνία που θα προβλέπει την αποφυγή μεταξύ τους ανταγωνισμού σε κρίσιμες εκλογικές περιφέρειες, ώστε να διασφαλιστεί η συντηρητική πλειοψηφία στο άνω σώμα του ισπανικού Κοινοβουλίου.

Οι δηλώσεις του Φεϊχόο απηχούν εκείνες του επικεφαλής της Vox, Σαντιάγο Αμπασκάλ, μία ημέρα νωρίτερα. Σε ανακοίνωσή του τη Δευτέρα, ο Αμπασκάλ δήλωσε ότι θα διαπραγματευτεί με το Λαϊκό Κόμμα, προκειμένου να εμποδίσει τον Σάντσεθ να «κλέψει τις εκλογές», κατηγορώντας τον ότι καλλιεργεί κλίμα «εξαναγκασμού και βίας» για να επηρεάσει την εκλογική διαδικασία.

«Η συμμαχία του Σάντσεθ με την άκρα αριστερά απαιτεί θυσίες από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Εμείς παραμένουμε πρόθυμοι να καταλήξουμε σε κάποιου είδους συμφωνία που θα προστατεύσει τη Γερουσία από τις συμφωνίες που έχει συνάψει ο Σάντσεθ με την άκρα αριστερά», δήλωσε.

Πλήγμα για τον σοσιαλιστή πρωθυπουργό αποτελεί, παράλληλα, η αδυναμία της Αριστεράς να εμφανιστεί ενωμένη ενόψει των εκλογών του Νοεμβρίου. Το Podemos, ένα από τα πλέον προβεβλημένα αριστερά κόμματα, επέλεξε να μη συμμετάσχει σε ένα ευρύ, κοινό εκλογικό ψηφοδέλτιο, με εξαίρεση τις περιφέρειες των Καναρίων Νήσων και της Βαλένθια.