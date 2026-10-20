Κάλας: Έρχεται «ιστορική καταιγίδα» επισιτιστικής κρίσης λόγω της Ρωσίας

«Η Ρωσία χρησιμοποιεί σκοπίμως την τροφή ως όπλο, θέτοντας σε κίνδυνο την παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια κυρίως στην Αφρική, την Ασία και την Μέση Ανατολή», σημειώνει η Κάγια Κάλας κατά την διάρκεια συζήτησης με τους ευρωβουλευτές στο Στρασβούργο.

Σύμφωνα με το Euronews, η Ουκρανία χάνει περίπου 60 εκατομμύρια ευρώ την ημέρα σε έσοδα από εξαγωγές, καθώς η Μόσχα κατηγορείται ότι στοχεύει τις διαδρομές που χρησιμοποιεί η χώρα για τη μεταφορά σιτηρών στο εξωτερικό.

Οι στοχευμένες επιθέσεις πολιτικών πλοίων στη Μαύρη Θάλασσα ασκούν περαιτέρω πίεση στον παγκόσμιο εφοδιασμό τροφίμων, προειδοποίησε η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, Κάγια Κάλας.

Μιλώντας την Τρίτη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Κάγια Κάλας δήλωσε ότι πλοία έχουν δεχθεί επιθέσεις έξι φορές μέσα σε διάστημα 10 ημερών, χαρακτηρίζοντας την κατάσταση «επικίνδυνη και απαράδεκτη κλιμάκωση».

Τα πλήγματα έχουν σημειωθεί εναντίον πλοίων στα ανοικτά των ακτών της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας, δύο χωρών που είναι μέλη τόσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και του ΝΑΤΟ, προκαλώντας έντονη ανησυχία σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Η Ουκρανία συγκαταλέγεται στους μεγαλύτερους εξαγωγείς σιταριού, καλαμποκιού και κριθαριού παγκοσμίως, με το μεγαλύτερο μέρος των εξαγωγών της να πραγματοποιείται μέσω θαλάσσιων μεταφορών.

Η Κάλας δήλωσε ότι τα παγκόσμια αποθέματα σιτηρών βρίσκονται σε καλύτερη κατάσταση σε σχέση με το 2022, όταν ο ρωσικός αποκλεισμός είχε ως αποτέλεσμα να παραμείνουν εγκλωβισμένοι 20 εκατ. τόνοι ουκρανικών σιτηρών.

«Τα παγκόσμια αποθέματα σιτηρών είναι μεγαλύτερα σε σχέση με το 2022», ανέφερε. «Ωστόσο, το παγκόσμιο σύστημα επισιτισμού βρίσκεται πλέον αντιμέτωπο με έναν συνδυασμό εξαιρετικά δυσμενών παραγόντων: ένα φαινόμενο σούπερ Ελ Νίνιο, ξηρασία και στα δύο ημισφαίρια και τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, η οποία επιβαρύνει τις εξαγωγές λιπασμάτων».

«Οι ενέργειες της Ρωσίας δυσχεραίνουν την πρόσβαση των ανθρώπων σε τρόφιμα σε ολόκληρο τον κόσμο», τόνισε.

Από το 2022, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δημιουργήσει τις λεγόμενες «λωρίδες αλληλεγγύης» (Solidarity Lanes), χερσαίες διαδρομές μέσω των κρατών-μελών της, προκειμένου να μεταφέρονται ουκρανικά προϊόντα χωρίς να απαιτείται η διέλευσή τους από τη Μαύρη Θάλασσα.

Ωστόσο, σύμφωνα με την Κάλας, απειλούνται πλέον και αυτές οι εναλλακτικές οδοί, καθώς η Ρωσία στοχοποιεί συνοριακά περάσματα με τη Μολδαβία, τη Ρουμανία και την Πολωνία.

Την περασμένη εβδομάδα, οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζήτησαν την άμεση αποκατάσταση της ασφαλούς διέλευσης των εμπορικών και άλλων πολιτικών πλοίων στη Μαύρη Θάλασσα.