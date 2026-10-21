Η Ρωσία βλέπει τη νίκη να πλησιάζει και πανηγυρίζει για τη νέα στροφή Τραμπ κατά της Ουκρανίας

Το Κρεμλίνο εκτιμά ότι η δυτική στήριξη προς το Κίεβο αποδυναμώνεται, ενώ οι πρόσφατες κινήσεις του Τραμπ ενισχύουν τις προσδοκίες του Πούτιν για στενότερη συνεργασία με την Ουάσιγκτον.

Η ρωσική ηγεσία αντιμετωπίζει ως σημαντική πολιτική νίκη τη νέα μεταστροφή της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ απέναντι στον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Στη Μόσχα εκτιμούν ότι οι εξελίξεις, σε συνδυασμό με τις πολιτικές αναταράξεις στην Ευρώπη, ενδέχεται να σηματοδοτούν την αποδυνάμωση της δυτικής υποστήριξης προς την Ουκρανία.

Μέσα σε δέκα ημέρες από την τελευταία τηλεφωνική επικοινωνία του Βλαντίμιρ Πούτιν με τον Αμερικανό πρόεδρο, ο Τραμπ ανακοίνωσε προσωρινή χαλάρωση των περιορισμών στις ρωσικές εξαγωγές ντίζελ, περιόρισε την πρόσβαση της Ουκρανίας σε κρίσιμα δορυφορικά συστήματα στρατιωτικής χρήσης και ανέστειλε την επιβολή νέων αυστηρών κυρώσεων κατά της Ρωσίας. Παράλληλα, άσκησε νέα πίεση στον Ζελένσκι, δηλώνοντας ότι «ήρθε η ώρα κάποιος άλλος να διαπραγματευτεί εκ μέρους της Ουκρανίας», ενώ καθυστερεί η διάθεση σημαντικών αντιπυραυλικών συστημάτων.

Ο Ζελένσκι προειδοποίησε ότι ενδεχόμενη σύμπλευση των ΗΠΑ με τη Ρωσία θα είχε καταστροφικές συνέπειες για τη χώρα του. «Αν οι Ηνωμένες Πολιτείες στηρίξουν τον Πούτιν, θα πρόκειται για τραγωδία», δήλωσε στο NBC, προσθέτοντας ότι η Ουκρανία δεν θα μπορούσε να επικρατήσει απέναντι σε μια τέτοια συμμαχία.

Στο μεταξύ, ο ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, συναντήθηκε στο Όσλο με τον Ζελένσκι και τους ηγέτες της Φινλανδίας και της Νορβηγίας, με στόχο την αναζήτηση διπλωματικής διεξόδου. Το Κρεμλίνο, ωστόσο, εμφανίζεται αισιόδοξο. Ο εκπρόσωπός του, Ντμίτρι Πεσκόφ, υποστήριξε ότι η ουκρανική ηγεσία βρίσκεται σε κατάσταση «αγωνίας», ενώ ο Ρώσος απεσταλμένος Κίριλ Ντμίτριεφ πανηγύρισε με τη λέξη «ματ».

Ρώσοι αξιωματούχοι και αναλυτές εκτιμούν ότι ο Πούτιν αξιοποίησε τις πολιτικές πιέσεις που αντιμετωπίζει ο Τραμπ, ιδίως ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ και της ανόδου των ενεργειακών τιμών. Η χαλάρωση των περιορισμών στο ρωσικό ντίζελ παρουσιάστηκε ως μέτρο που θα μπορούσε να συμβάλει στη συγκράτηση του κόστους των καυσίμων, αν και η ποσότητα που αφορά τη συμφωνία αντιστοιχεί σε μικρό μέρος της αμερικανικής κατανάλωσης.

Ο πρώην Ρώσος μεγιστάνας και αντιπολιτευόμενος Μιχαήλ Χοντορκόφσκι υποστήριξε ότι η Μόσχα εκμεταλλεύεται τη στιγμή πολιτικής αδυναμίας του Αμερικανού προέδρου. Παράλληλα, ο Ντμίτριεφ προβάλλει τις προοπτικές ευρύτερης οικονομικής συνεργασίας μεταξύ Ρωσίας και ΗΠΑ, με αναφορές σε ενεργειακά έργα, υγροποιημένο φυσικό αέριο και επενδύσεις στην Αρκτική.

Αναλυτές στην Ουάσιγκτον θεωρούν ότι η στάση του Τραμπ συνδέεται με την προσπάθειά του να παρουσιάσει μια πιθανή συμφωνία ως επιτυχία πριν από τις εκλογές. Ο πρώην Αμερικανός διπλωμάτης Ντάνιελ Φριντ εκτιμά ότι ο πρόεδρος αισθάνεται πολιτικά πιεσμένος και επιδιώκει να εξαναγκάσει το Κίεβο σε συμβιβασμό, αξιοποιώντας την επιρροή του Πούτιν.

Σύμφωνα με τον ειδικό σε θέματα Ρωσίας Άντριου Βάις, η Μόσχα επιχειρεί να πιέσει την Ουκρανία να παραχωρήσει το Ντονμπάς, περιοχή στρατηγικής σημασίας στην ανατολική χώρα. Ωστόσο, μια τέτοια παραχώρηση ενδέχεται να ανοίξει τον δρόμο για νέες ρωσικές απαιτήσεις, μεταξύ άλλων περιορισμούς στις ουκρανικές στρατιωτικές δυνατότητες.

Το βασικό ερώτημα παραμένει αν η Ουάσιγκτον επιδιώκει μια βιώσιμη ειρηνευτική συμφωνία ή έναν πολιτικό συμβιβασμό που θα εξυπηρετεί πρωτίστως τη Μόσχα. Για το Κρεμλίνο, πάντως, οι τελευταίες εξελίξεις αποτελούν ένδειξη ότι οι ισορροπίες ενδέχεται να μεταβάλλονται υπέρ του.