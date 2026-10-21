Ηνωμένο Βασίλειο: Ο πληθωρισμός εκτινάχθηκε στο 3,5%, ενισχύοντας τις προσδοκίες για αύξηση επιτοκίων

Ο πληθωρισμός στο Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκε περισσότερο από ό,τι αναμενόταν, φτάνοντας στο 3,5% σε ετήσια βάση τον Σεπτέμβριο, με βασικό παράγοντα την απότομη άνοδο του κόστους των καυσίμων κίνησης.

Οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε έρευνα του Reuters είχαν προβλέψει ετήσιο πληθωρισμό της τάξης του 3,4%.

Τα στοιχεία του Σεπτεμβρίου επιβεβαίωσαν τη συνέχιση της ανοδικής πορείας του πληθωρισμού στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο οποίος διαμορφώθηκε στο 3,1% τον Αύγουστο και στο 2,9% τον Ιούλιο. Η μέτρηση του Σεπτεμβρίου ήταν η υψηλότερη ετήσια τιμή πληθωρισμού των τελευταίων δώδεκα μηνών.

Η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία του Ηνωμένου Βασιλείου (ONS) ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι ο πληθωρισμός στα καύσιμα κίνησης έφτασε στο υψηλότερο επίπεδό του από τον Αύγουστο του 2022, όταν το κόστος των καυσίμων είχε εκτιναχθεί μετά την πλήρους κλίμακας εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι καθαρός εισαγωγέας ενέργειας, γεγονός που το καθιστά ευάλωτο σε εξωτερικούς ενεργειακούς κραδασμούς, όπως ο πόλεμος μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και οι επακόλουθες δυσκολίες στη μεταφορά πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ONS που δημοσιεύθηκαν την Τετάρτη, οι τιμές των καυσίμων κίνησης στο Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκαν κατά 29,8% σε ετήσια βάση έως τον Σεπτέμβριο.

Πληθωρισμός: Αυξήθηκε στο 3,5% τον Σεπτέμβριο, έναντι πρόβλεψης 3,4%.

Καύσιμα: Οι τιμές αυξήθηκαν κατά 29,8% σε ετήσια βάση.

Επιτόκια: Οι αγορές εκτιμούν σε 98% την πιθανότητα αύξησης του βασικού επιτοκίου της Τράπεζας της Αγγλίας στο 4% τον Νοέμβριο.

Δημόσιο χρέος: Ξεπέρασε τα 3 τρισ. λίρες, αυξάνοντας το κόστος εξυπηρέτησής του.

Προϋπολογισμός: Η κυβέρνηση καλείται να στηρίξει νοικοκυριά και επιχειρήσεις, χωρίς να ενισχύσει περαιτέρω τον πληθωρισμό.

Η βρετανική λίρα παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητη έναντι τόσο του ευρώ όσο και του δολαρίου ΗΠΑ μετά τη δημοσίευση των στοιχείων. Παράλληλα, οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων του Ηνωμένου Βασιλείου παρουσίασαν ελάχιστες μεταβολές.

Ο Σκοτ Γκάρντνερ, επενδυτικός στρατηγικός αναλυτής της J.P. Morgan Personal Investing, ανέφερε σε σημείωμά του το πρωί της Τετάρτης ότι η πρόσφατη άνοδος του γενικού πληθωρισμού «έχει αναιρέσει την πρόοδο που είδαμε την άνοιξη».

«Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής της Τράπεζας της Αγγλίας θα εξετάσουν πέρα από το γενικό ποσοστό πληθωρισμού», δήλωσε.

«Ειδικότερα, ο πληθωρισμός στον τομέα των υπηρεσιών έχει επιταχυνθεί τους τελευταίους μήνες, γεγονός που προκαλεί ανησυχία ότι αρχίζουμε να βλέπουμε δευτερογενείς πληθωριστικές επιπτώσεις πέρα από τις τιμές της ενέργειας. Αν και αντιμετωπίζουμε διαφορετικές προκλήσεις σε σύγκριση με το 2021, η παρατεταμένη σύγκρουση επιβαρύνει την οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου και ενισχύει το επιχείρημα υπέρ μιας αύξησης των επιτοκίων».

Σύμφωνα με τα στοιχεία της LSEG, οι αγορές αποτιμούν πλέον σε 98% την πιθανότητα η Τράπεζα της Αγγλίας να αυξήσει το βασικό της επιτόκιο κατά 25 μονάδες βάσης, στο 4%, τον επόμενο μήνα. Η πλειονότητα των επενδυτών προεξοφλεί επίσης μία ακόμη αύξηση ίδιου μεγέθους στην τελευταία συνεδρίαση της κεντρικής τράπεζας για το έτος, τον Δεκέμβριο.