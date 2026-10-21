Βραζιλία: Στη μία μονάδα το προβάδισμα Μπολσονάρο έναντι του Λούλα σύμφωνα με δημοσκόπηση

Ειδικότερα, ο Φλάβιο Μπολσονάρο, μεγαλύτερος γιος του πρώην δεξιού προέδρου της χώρας, Ζαΐχ Μπολσονάρο, συγκεντρώνει ποσοστό 45%, έναντι 44% του Λούλα ντα Σίλβα.
Σε προηγούμενη δημοσκόπηση της ίδιας εταιρείας, μία εβδομάδα νωρίτερα, ο Μπολσονάρο προηγούνταν με 46%, ενώ ο νυν πρόεδρος συγκέντρωνε 44%.
Αξίζει να σημειωθεί ότι πρόκειται για την πρώτη έρευνα της Quaest που πραγματοποιείται μετά την τηλεοπτική αναμέτρηση μεταξύ των δύο υποψηφίων, η οποία διεξήχθη την Κυριακή.
Η δημοσκόπηση διενεργήθηκε σε δείγμα 2.154 ατόμων, από τις 17 έως τις 20 Οκτωβρίου, με περιθώριο στατιστικού σφάλματος συν ή πλην δύο ποσοστιαίων μονάδων.