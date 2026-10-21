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Βραζιλία: Στη μία μονάδα το προβάδισμα Μπολσονάρο έναντι του Λούλα σύμφωνα με δημοσκόπηση
Ειδήσεις
17:40 - 21 Οκτ 2026

Βραζιλία: Στη μία μονάδα το προβάδισμα Μπολσονάρο έναντι του Λούλα σύμφωνα με δημοσκόπηση

Reporter.gr Newsroom

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Στη μία ποσοστιαία μονάδα έχει περιοριστεί το προβάδισμα του Φλάβιου Μπολσονάρο έναντι του προέδρου της Βραζιλίας, Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, ενόψει του δεύτερου γύρου των προεδρικών εκλογών, ο οποίος θα διεξαχθεί στις 25 Οκτωβρίου, σύμφωνα με δημοσκόπηση της Quaest.

Ειδικότερα, ο Φλάβιο Μπολσονάρο, μεγαλύτερος γιος του πρώην δεξιού προέδρου της χώρας, Ζαΐχ Μπολσονάρο, συγκεντρώνει ποσοστό 45%, έναντι 44% του Λούλα ντα Σίλβα.

Σε προηγούμενη δημοσκόπηση της ίδιας εταιρείας, μία εβδομάδα νωρίτερα, ο Μπολσονάρο προηγούνταν με 46%, ενώ ο νυν πρόεδρος συγκέντρωνε 44%.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πρόκειται για την πρώτη έρευνα της Quaest που πραγματοποιείται μετά την τηλεοπτική αναμέτρηση μεταξύ των δύο υποψηφίων, η οποία διεξήχθη την Κυριακή.

Η δημοσκόπηση διενεργήθηκε σε δείγμα 2.154 ατόμων, από τις 17 έως τις 20 Οκτωβρίου, με περιθώριο στατιστικού σφάλματος συν ή πλην δύο ποσοστιαίων μονάδων.

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