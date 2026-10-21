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Κάλας: Το τουρκολιβυκό μνημόνιο πλήττει τα κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων χωρών
Ειδήσεις
18:24 - 21 Οκτ 2026

Κάλας: Το τουρκολιβυκό μνημόνιο πλήττει τα κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων χωρών

Reporter.gr Newsroom

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Στο επίκεντρο της συνάντησης της Κάγια Κάλας με τον Τούρκο υπουργό Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, βρέθηκε η επικύρωση του παράνομου τουρκολιβυκού μνημονίου από τη Βουλή της Λιβύης. Η ύπατη εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξωτερική πολιτική υπογράμμισε ότι η συγκεκριμένη συμφωνία παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων κρατών.

Επισημαίνεται ότι η συγκεκριμένη παρέμβαση της Κάγια Κάλας έγινε λίγες μόλις ώρες μετά το σαφές μήνυμα στήριξης προς την Ελλάδα που έστειλαν η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, αναφορικά με το τουρκολιβυκό μνημόνιο.

Ακολουθεί ολόκληρη η δήλωση της Κάλας

«Είχα μια εκτενή συζήτηση με τον συνάδελφό μου, Χακάν Φιντάν, για ένα ευρύ φάσμα ζητημάτων. Οι σχέσεις καλής γειτονίας και η προώθηση της διαδικασίας επίλυσης του Κυπριακού έχουν μεγάλη σημασία.

Έθεσα το ζήτημα της χθεσινής ψηφοφορίας στη Λιβύη σχετικά με ένα μνημόνιο συνεννόησης με την Τουρκία για θαλάσσια θέματα και υπογράμμισα ότι αυτό παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων κρατών.

Όσον αφορά την επικίνδυνη κλιμάκωση της Ρωσίας στη Μαύρη Θάλασσα, τόνισα την ανάγκη να ενταθεί η πίεση προς τη Μόσχα, ώστε να τερματίσει τον πόλεμο. Τόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και η Τουρκία υποστηρίζουν μια συμφωνία για την ελευθερία της ναυσιπλοΐας στη Μαύρη Θάλασσα.

Συζητήσαμε επίσης τις εξελίξεις στον Νότιο Καύκασο και σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή. Οι επιθέσεις των Χούθι κατά της Σαουδικής Αραβίας και της Υεμένης αποτελούν χαρακτηριστικό παράδειγμα τρομοκρατικών τακτικών και πρέπει να σταματήσουν.

Στα Στενά του Ορμούζ, το Ιράν καθιστά τη ναυσιπλοΐα επικίνδυνη και δαπανηρή. Η ελευθερία της ναυσιπλοΐας πρέπει να αποκατασταθεί, χωρίς διόδια ή τέλη».

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