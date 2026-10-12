Παραμένει στα ύψη το πετρέλαιο - Στα $105 η τιμή του Brent

Οι τιμές του πετρελαίου κινούνται με σημαντικές διακυμάνσεις τη Δευτέρα (12/10), καθώς η αγορά αξιολογεί τις πιθανότητες για πρόσθετες προμήθειες, μετά τους «πανηγυρισμούς» του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τις νέες ρωσικές εξαγωγές ντίζελ, αλλά και τις ενδείξεις περιορισμού της προσφοράς μετά τις μεγάλες επιθέσεις στη Σαουδική Αραβία.

Σε αυτό το φόντο, και ανακτώντας τις απώλειες που είχαν καταγραφεί νωρίτερα, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent ενισχύονται κατά 0,84% στα στα 105,59 δολάρια το βαρέλι. Την ίδια ώρα, αντίστοιχη άνοδο σημειώνει και το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI) που διαμορφώνεται στα 92,61 δολάρια το βαρέλι, σημειώνοντας άνοδο 0,85%.

Στο μέτωπο των γεωπολιτικών εξελίξεων τώρα, οι Χούθι, ανέλαβαν την ευθύνη για την επίθεση του Σαββάτου (10/10) στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ, η οποία στοίχισε τη ζωή σε 13 ανθρώπους και τραυμάτισε περισσότερους από 300, ενώ νέες επιθέσεις σημειώθηκαν και την Κυριακή.

Επιπλέον, αυτόν τον μήνα έχουν αναφερθεί περισσότερες επιθέσεις εναντίον δεξαμενόπλοιων που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ, απειλώντας να ανακόψουν την ανάκαμψη των εξαγωγών αργού πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή, η οποία καταγράφηκε τον Σεπτέμβριο.

Ένα δεξαμενόπλοιο δέχθηκε επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος στην περιοχή του Σοχάρ, στο Ομάν, ενώ ένα άλλο υπέστη ζημιές κατά τη διέλευσή του από τα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με την υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου (UKMTO).

Από την πλευρά της, η Goldman Sachs αύξησε, σε ενημερωτικό σημείωμά της, την πρόβλεψή της για την τιμή του Brent τον Δεκέμβριο στα 90 δολάρια το βαρέλι, από τα 85 δολάρια, εκτιμώντας ότι το ασφάλιστρο κινδύνου υπερβαίνει ελαφρώς τα 20 δολάρια ανά βαρέλι.

«Προβλέπουμε ότι οι τιμές του WTI, οι οποίες είναι ασυνήθιστα χαμηλές σε σύγκριση με το Brent λόγω του υψηλού κόστους μεταφοράς πετρελαίου μεταξύ ΗΠΑ και Ευρώπης, θα διαμορφωθούν κατά μέσο όρο στα 81 δολάρια το βαρέλι τον Δεκέμβριο του 2026 και στα 73 δολάρια το 2027», πρόσθεσαν οι αναλυτές.

Στον Κόλπο του Μεξικού, οι ενεργειακοί κολοσσοί Shell, Chevron και BP επιδίωκαν να επαναφέρουν το προσωπικό τους στις εγκαταστάσεις και να αποκαταστήσουν την παραγωγή στις υπεράκτιες πλατφόρμες τους, μετά το πλήγμα του τυφώνα Ισαΐας, κατηγορίας 3, ο οποίος έφτασε στις ακτές νωρίς το Σάββατο.

Αυξημένες προμήθειες ρωσικού ντίζελ

Παράλληλα, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του πετρελαϊκού προϊόντος gasoil στο χρηματιστήριο ICE υποχώρησαν κατά 4,3%, στα 1.419,5 δολάρια ανά μετρικό τόνο, αφού ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή ότι η Ρωσία θα προμηθεύσει άμεσα τις αγορές των ΗΠΑ και τις διεθνείς αγορές με περισσότερους από 300.000 μετρικούς τόνους ντίζελ —ποσότητα που αντιστοιχεί σε 2,25 εκατομμύρια βαρέλια—, ενώ θα ακολουθήσουν και άλλες προμήθειες.

«Ο άμεσος αντίκτυπος της συμφωνίας είναι αμφίβολος, καθώς η δυναμικότητα διύλισης της Ρωσίας έχει μειωθεί σημαντικά», δήλωσε ο αναλυτής της PVM, Τάμας Βάργκα.

«Ωστόσο, η Μόσχα έχει χαλαρώσει εν μέρει την απαγόρευση εξαγωγών ντίζελ, επιτρέποντας τη διάθεση 500.000 τόνων, δηλαδή περίπου 3,7 εκατομμυρίων βαρελιών, στη διεθνή αγορά. Η ποσότητα αυτή ισοδυναμεί με περίπου μία ημέρα κατανάλωσης στις ΗΠΑ και αντιστοιχεί στο 13% περίπου της παγκόσμιας ζήτησης», πρόσθεσε.

Ο Τραμπ ανακοίνωσε επίσης αιφνιδιαστικά την Κυριακή ότι η Ουκρανία και η Ρωσία συμφώνησαν σε ενεργειακή εκεχειρία. Ωστόσο, ο Ουκρανός ηγέτης Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι εξακολουθεί να αναμένει να ενημερωθεί για τις λεπτομέρειες, ενώ η Ρωσία δεν προέβη σε κάποιο σχόλιο.

Από την πλευρά του, ο Φατίχ Μπιρόλ, επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (ΔΟΕ), δήλωσε ότι όλα τα κράτη-μέλη θα πρέπει να αξιολογήσουν εάν απαιτείται η διάθεση πρόσθετων ποσοτήτων ντίζελ από τα αποθέματά τους. Στην ίδια κατεύθυνση, κάλεσε τις χώρες που δεν έχουν ακόμη διαθέσει πλήρως τις ποσότητες που είχαν δεσμευτεί να προσφέρουν να επιταχύνουν τις αποδεσμεύσεις, δίνοντας προτεραιότητα στο ντίζελ.

«Στα ύψη» και το φυσικό αέριο - Μικτά πρόσημα στα πολύτιμα μέταλλα

Την ίδια στιγμή, τα ολλανδικά συμβόλαια φυσικού αερίου παραμένουν επίσης σε υψηλά επίπεδα το μεσημέρι της Δευτέρας, σημειώνοντας άνοδο 2,02% στα 83,08 δολάρια η μεγαβατώρα.

Παράλληλα, μεικτά είναι τα πρόσημα όσον αφορά τα πολύτιμα μέταλλα. Συγκεκριμένα, ο χρυσός υποχωρεί 0,43% στα 4,197.92 δολάρια η ουγγιά, ενώ και το ασήμι σημειώνει πτώση 0,15% στα 60,95 δολάρια η ουγγιά. Αντίθετα, ο χαλκός σημειώνει κέρδη 1,10% στα 6,7650 δολάρια η ουγγιά.

Στην αγορά συναλλάγματος, το δολάριο κερδίζει 0,17% έναντι του ευρώ με την ισοτιμία στα 1,1182 δολάρια ανά ευρώ, ενώ παραμένει αμετάβλητο έναντι της βρετανικής λίρας με την ισοτιμία στα 1,3233 δολάρια ανά λίρα. Με τη σειρά της, η λίρα ενισχύεται κατά 0,17% έναντι του ευρώ με την ισοτιμία στη 0,8449 λίρα ανά ευρώ.